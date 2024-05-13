«МЮ» уступил «Арсеналу», Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита», «Байер» не проигрывает 50 матчей подряд и другие новости

1. В 28-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде победил «Оренбург» (2:0), «Факел» и «Урал» голов не забили (0:0), а «Сочи» разгромил «Пари НН» (6:1).

За два тура до конца в нижней части таблицы все очень плотно: «Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали по 29 очков и занимают места с 11-го по 14-е, «Сочи» на 6 баллов отстает от зоны стыковых матчей.

2. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ, потерпел рекордное количество поражений за сезон в лиге и идет 8-м. «Арсенал» еще борется с «Ман Сити» за титул.

3. Александр Медведев в раздевалке назвал «импотентами» футболистов «Зенита» после поражения от ЦСКА (0:1). Между председателем правления клуба и игроками состоялся тяжелый разговор.

4. Сборная Казахстана проиграла Словакии (2:6) на ЧМ-2024 пр хоккею, Финляндия обыграла Великобританию (8:0), Канада победила Данию (5:1) и другие результаты дня.

5. «Ювентус» дома поделил очки с «Салернитаной» (1:1) в 36-м туре Серии А, «Аталанта» Алексея Миранчука на своем поле обыграла «Рому» (2:1). «Болонья» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 60 лет, «Ювентус» тоже вышел в групповой этап, «Милан» гарантировал себе второе место.

6. НХЛ. «Флорида» обыграла «Бостон» (3:2 после 0:2, 3-1 в серии), Бобровский одержал 3-ю победу подряд, Тарасенко отметился передачей.

7. Хачанов, Зверев, Димитров, Фриц вышли в 4-й круг в Риме, Джокович, Кецманович, Шелтон выбыли. Соболенко, Швентек, Гауфф, Саккари, Остапенко, Коллинс, Азаренко пробились в 4-й круг у женщин, Касаткина, Шнайдер, Калинская выбыли.

8. «Бавария» дома победила «Вольфсбург» (2:0) в 33-м туре Бундеслиги, а «Байер» в гостях разгромил «Бохум» (5:0) и уже до 50 матчей продлил рекордную серию без поражений со старта сезона. «Санкт-Паули» вышел в Бундеслигу.

9. НБА. «Индиана» разгромила «Нью-Йорк» и сравняла счет в серии (2-2), 35 очков Йокича помогли «Денверу» сравнять счет в серии с «Миннесотой» (2-2).

10. «Монако» Александра Головина в гостях справился с «Монпелье» (2:0) в 33-м туре Лиги 1 и вернулся в Лигу чемпионов. «ПСЖ» дома был обыгран «Тулузой» (1:3). «Клермон» вылетел.

11. Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА в Москве и сравнял счет в серии (91:73, 2-2) 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

12. Комитет Госдумы РФ по спорту рекомендовал утвердить Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

13. «Реалу» вручили чемпионский кубок Ла Лиги на базе клуба. «Мадрид» ярко отметил титул – Анчелотти снова закурил сигару на чемпионском параде и даже станцевал.

«Атлетико» дома был сильнее «Сельты» (1:0) в 35-м туре Ла Лиги. Все результаты дня – здесь.

14. Леонид Слуцкий признан лучшим тренером апреля в китайской Суперлиге. Он берет приз второй месяц подряд.

Цитаты дня:

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Мостовой о критиках: «Это мои завистники. Я в футболе разбираюсь в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются»

Вячеслав Володин: «Надо полностью перестроить работу Минспорта. Сейчас все ушло в оплату – секции платные, соревнования платные»

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