Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта

Теги Государственная дума Министерство спорта России Михаил Дегтярев Р-Спорт Биатлон

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал утвердить Дегтярева на пост главы Минспорта.

Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Амира Хамитова.

«Уверен, что Михаил Дегтярев обладает необходимыми профессиональными и человеческими качествами для решения данных задач.

Поэтому его кандидатура является оптимальным вариантом для работы в этих условиях», – сказал Хамитов.

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7 комментариев
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Очередное сборище ........ умнейших руководителей) 🤦
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А могло быть иначе?
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Утверждение кандидатуры будет в сауне. Милонов лично печать поставит, печать с нюансом.
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Такое впечатление что всех министров выбирали методом слепого жребия...
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Он как Буффон, только в прямом понимании перевода фамилии.
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Это сенсация и прорыв
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кинули кость лдпр за поддержку президента
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