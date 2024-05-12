Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал утвердить Дегтярева на пост главы Минспорта.

Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Амира Хамитова.

«Уверен, что обладает необходимыми профессиональными и человеческими качествами для решения данных задач.

Поэтому его кандидатура является оптимальным вариантом для работы в этих условиях», – сказал Хамитов.

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)