Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта
Комитет Госдумы по спорту рекомендовал утвердить Дегтярева на пост главы Минспорта.
Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Амира Хамитова.
«Уверен, что Михаил Дегтярев обладает необходимыми профессиональными и человеческими качествами для решения данных задач.
Поэтому его кандидатура является оптимальным вариантом для работы в этих условиях», – сказал Хамитов.
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