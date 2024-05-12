Мостовой о критиках: «Это мои завистники. Я в футболе разбираюсь в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой назвал завистниками тех, кто его критикует.

«Мне люди, которые в футболе не разбираются, говорят: «Мостовой критикует». Почему критикую? Я в шоке просто!

Я говорю, что я в футболе разбираюсь, наверное, в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются.

Это мои завистники (смеется). Ужас», – сказал бывший хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.

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30 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Ну не может же он на самом деле быть таким тупым?
У него интеллект ребенка.
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Ответ TheCasper13
Похвалишься своим?
Да вот в том то и дело,что в отличие от Мостового,не люблю хвалиться чем либо.
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