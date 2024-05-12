Мостовой о критиках: «Это мои завистники. Я в футболе разбираюсь в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются»

Александр Мостовой назвал завистниками тех, кто его критикует.

«Мне люди, которые в футболе не разбираются, говорят: «Мостовой критикует». Почему критикую? Я в шоке просто!

Я говорю, что я в футболе разбираюсь, наверное, в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются.

Это мои завистники (смеется). Ужас», – сказал бывший хавбек « », «Сельты» и сборной России Мостовой.