НБА. Плей-офф. «Индиана» сыграет с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Денвер»

Теги результаты Денвер Индиана Миннесота Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня пройдут два матча 2-го раунда плей-офф НБА.

«Индиана» постарается сравнять счет в серии с «Нью-Йорком» (1-2). «Миннесота» попробует не допустить окончательного перелома в серии с «Денвером» (2-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Четвертые матчи

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
12 мая, 22.30, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1

Миннесота – Денвер
Дата проведения
13 мая, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

«Миннесота» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев
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Ответ Too F
Блин, вставит в 3 утра( но очень уж хочется на матч посмотреть, Джамал очень впечатлил накануне, как и все Наггетс.
Скинь телефон, разбужу.
+1
0
+1
Блин, вставит в 3 утра( но очень уж хочется на матч посмотреть, Джамал очень впечатлил накануне, как и все Наггетс.
+1
-1
0
Перегрузивший Никс из-за травм против индиановских плакс. Верим в Тибса
+4
-4
0
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