НБА. Плей-офф. «Индиана» сыграет с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Денвер»

Сегодня пройдут два матча 2-го раунда плей-офф НБА.

« » постарается сравнять счет в серии с « » (1-2). «Миннесота» попробует не допустить окончательного перелома в серии с « » (2-1).

Второй раунд (до четырех побед)

Четвертые матчи

« » ведет в серии – 2-1

« » ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.