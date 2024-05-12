НБА. Плей-офф. «Индиана» сыграет с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Денвер»
Сегодня пройдут два матча 2-го раунда плей-офф НБА.
«Индиана» постарается сравнять счет в серии с «Нью-Йорком» (1-2). «Миннесота» попробует не допустить окончательного перелома в серии с «Денвером» (2-1).
Второй раунд (до четырех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 12 мая, 22.30, «Gainbridge Fieldhouse»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 13 мая, 03.00, «Target Center»
«Миннесота» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.