Вячеслав Володин: «Надо полностью перестроить работу Минспорта. Сейчас все ушло в оплату – секции платные, соревнования платные»

Теги Государственная дума Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев Вячеслав Володин деньги Легкая атлетика

Перед Михаилом Дегтяревым стоит задача перестроить работу Минспорта РФ.

Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Сегодня комитет Госдумы по спорту рекомендовал утвердить Дегтярева на пост главы Минспорта.

«Надо полностью перестроить работу министерства, и это, может быть, именно Дегтярев и сможет сделать, как человек, который приехал сейчас из региона», – сказал Володин.

По его мнению, приоритет должен быть отдан развитию массового спорта, здорового образа жизни, поддержке детско-юношеских спортивных школ.

«Сейчас сложился явный перекос, когда финансируются профессиональные клубы и федерации, огромные деньги тратятся на покупку спортсменов, формируются команды.

У нас все ушло в оплату. Если секция – платная, если соревнование – платное, если рассматриваются там присвоение разных степеней, я уже не говорю о том, что на разряд выходит мастера, даже вот значок ГТО, и то – это все уходит во всевозможные поборы», – приводит слова Володина «Интерфакс».

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как это у них получается, когда был прежний мин.спорта, все было хорошо, статистика занимающихся ыфизк.росло, как на дрожжах. Стоило прийти новому министру, все плохо, надо разгребать завалы, делать спорт доступным всему населению, и так по кругу.
+29
0
+29
А Матыцина, я так понимаю, НАТА назначала

Каждый раз (срок) как в первый класс)
+26
-2
+24
Удивительное рядом
+17
-1
+16
При этом социальные направления бюджета урезаны вдвое) Слава богу, что у россиян память как у комаров - один день. Клали, кладут и будут класть макароны(теперь не бездуховное итальянские, а скрепные очечественные) на уши - приятного аппетита🤗
+16
-1
+15
«Сейчас сложился явный перекос, когда финансируются профессиональные клубы и федерации, огромные деньги тратятся на покупку спортсменов, формируются команды." (с) Это сложилось не сейчас. Ты сам это прекрасно знаешь. Но в данный момент тебе выгодно делать невинность на лице. Подлец.
+5
0
+5
Как же они бесят своими популистскими речами. А в итоге ничего мало того что хорошего не происходит, так еще и хуже становится ( иной раз кажется да молчите вы, задрали уже.
+5
0
+5
Дак у нас вроде и медицина платная и образование и школы и садики . Хочешь качество - плати . Спорт на всех этапах платный. Секций типо СССР уже просто не существует . Вообщем как обычно - Фантастика на втором этаже .
+8
-4
+4
Да, здоровье нации определяется не большим количеством медалей на международных соревнованиях, а маленьким количеством бюллетеней. Раньше чуть ли не в каждом дворе мужики по вечерам резались не только в домино. Волейбол, футбол на хоккейных коробках... Очередь стояла из команд
+4
0
+4
Ответ R Kukhov
Удивительное рядом
а кто это сделал? (с)
+5
-1
+4
Мальчик Слава за 20+ лет в Госдуме и в Единой России на ведущих местах, но только сейчас осознал по тексту? ))
+4
0
+4
Еще стоматолога- министра из региона пришлите, пожалуйста.А то явный перекос в оплату. И еще у меня список из 35 позиций, которые ушли в последние годы в перекос
+2
0
+2
Ответ R Kukhov
Удивительное рядом
А что только увидел это удивительное
+2
0
+2
Ответ Отличник Ослов
Дак у нас вроде и медицина платная и образование и школы и садики . Хочешь качество - плати . Спорт на всех этапах платный. Секций типо СССР уже просто не существует . Вообщем как обычно - Фантастика на втором этаже .
Чего врать-то?)
По ДМС доступна медицина высокого уровня, большинство обращений к врачам бесплатно, все покрывается страховкой от работодателя.
Поступить на бюджет в топовый ВУЗ - вполне реальная задача, несколько моих одноклассников поступили на бюджет МГУ, один в Бауманку, еще один в Физтех, большинство оставшихся тоже попали на бюджет околотопых ВУЗов типа МЭИ, РАНХиГС, МИРЭА и МАРХИ. Учились в хорошем лицее, но далеко не самом топовом.
+3
-2
+1
Т.е. в переводе на русский - бюджет на спорт будет урезан? Я правильно понял? Если да то капец федерациям и проф.спорту в общем) Кто не найдет спонсоров - его проблемы.

А развитие массового спорта скинут на бюджеты регионов скорее всего. В общем, это ожидаемое "денег нет, но вы держитесь там" от Кооператива, у которого и у самого уже денег осталось на год-два.
+1
0
+1
Поддерживает мальчика из той же секции, если понимаете о чем я. Лобби однако..
+1
0
+1
Отмените еще дурацкие справки от врача на соревнованиях любителей и массовых забегах. Даже на лыжне России их требуют. Сколько народа из-за этой чуши мимо соревнований.
+1
0
+1
Сейчас все ушло в оплату – секции платные, соревнования платные, министр спорта и тот платный )))
0
0
0
Да ну? Только что узнал?
0
0
0
" огромные деньги тратятся на покупку спортсменов, чтобы выступили на играх Брыкс и всемирной дружбы, формируются сборные команды, которые нигде не выступают третий год, но исправно получают зарплату за ничего неделанье"
0
0
0
Ответ Отличник Ослов
Дак у нас вроде и медицина платная и образование и школы и садики . Хочешь качество - плати . Спорт на всех этапах платный. Секций типо СССР уже просто не существует . Вообщем как обычно - Фантастика на втором этаже .
Эмм... так это вроде на всей планете так.
+1
-1
0
никогда такого не было и вот те раз!!!
0
0
0
Интересно: кто же 25 последних лет это всё делал? Обама? Байден?
0
0
0
Спорт проиграл компьютеру, интернету и свободе.
0
0
0
А вот и " ПЕРЕСТРОЙЩИЦА" вылезла!
0
0
0
Ну так вы сами же и развели всю канитель с поборами. Пчелы против мёда.
0
0
0
так и есть. секция на гособеспечение, но требуют платежи за дворец спорта, проведение соревнований и т.д
0
0
0
А володин чем вообще занимается???
0
0
0
так с дорог начинай, нормальные дороги все платные. минку платную сделали , а дублёр с бестолковой разметкой бесплатный. трупы каждую неделю.
0
0
0
Нужна разумная грань - общая физподготовка для всех бесплатно, а всякие коньки-бутсы пусть родители покупают
0
0
0
Так может это и хорошо,что платное при условии что человек может спокойно заработать на секцию для ребенка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий