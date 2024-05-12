Вячеслав Володин: «Надо полностью перестроить работу Минспорта. Сейчас все ушло в оплату – секции платные, соревнования платные»

Перед Михаилом Дегтяревым стоит задача перестроить работу Минспорта РФ.

Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Сегодня комитет Госдумы по спорту рекомендовал утвердить Дегтярева на пост главы Минспорта.

«Надо полностью перестроить работу министерства, и это, может быть, именно Дегтярев и сможет сделать, как человек, который приехал сейчас из региона», – сказал Володин.

По его мнению, приоритет должен быть отдан развитию массового спорта, здорового образа жизни, поддержке детско-юношеских спортивных школ.

«Сейчас сложился явный перекос, когда финансируются профессиональные клубы и федерации, огромные деньги тратятся на покупку спортсменов, формируются команды.

У нас все ушло в оплату. Если секция – платная, если соревнование – платное, если рассматриваются там присвоение разных степеней, я уже не говорю о том, что на разряд выходит мастера, даже вот значок ГТО, и то – это все уходит во всевозможные поборы», – приводит слова Володина «Интерфакс».

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