«МЮ» проиграл 14 матчей в сезоне АПЛ. Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений

«Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд по числу поражений в сезоне АПЛ.

Сегодня команда тренера уступила « » (0:1) в домашней игре 37-го тура .

Это поражение стало 14-м для команды в нынешнем сезоне, что является клубным антирекордом в АПЛ – в сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз.

Худшим результатом в истории « » является 16 поражений в сезоне-1989/90 – тогда клуб занял 13-е место в турнирной таблице.

На данный момент «МЮ» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 54 очка в 36 матчах.