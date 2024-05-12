«МЮ» проиграл 14 матчей в сезоне АПЛ. Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд по числу поражений в сезоне АПЛ.

Сегодня команда тренера Эрика тен Хага уступила «Арсеналу» (0:1) в домашней игре 37-го тура АПЛ.

Это поражение стало 14-м для команды в нынешнем сезоне, что является клубным антирекордом в АПЛ – в сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз.

Худшим результатом в истории «Манчестер Юнайтед» является 16 поражений в сезоне-1989/90 – тогда клуб занял 13-е место в турнирной таблице.

На данный момент «МЮ» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 54 очка в 36 матчах.

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41 комментарий
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Как раз 2 матча осталось, ну, Эрик, не подведи!
+44
-1
+43
Не повезло Хагу что не побьет рекорд
Максимум повторит
+26
-2
+24
Третий рекорд за день. Что творит этот маэстро.
+16
-3
+13
Есть что улучшить в след сезоне Хагу
+10
-1
+9
Ответ Н.Ф.
Сезон 89/90, если кто забыл, был четвёртым(!) во главе МЮ для будущего сэра Алекса.
Тен Хаг же собирается побить это достижение уже в третьем. Топовый специалист, идёт на рекорды сэра Алекса!
+7
-2
+5
Дайте Тен Хагу поработать!
Он побьёт этот рекорд.
+5
-2
+3
Есть куда стремиться, есть еще какие рекорды бить хагу!
+3
0
+3
Хаг: в следующем сезоне нужно не проигрывать столько матчей, нужно стараться выиграть
+4
-2
+2
Ответ Жозе Толиачиньо
Как раз 2 матча осталось, ну, Эрик, не подведи!
Не подведёт 👍👍😯
+2
0
+2
Даже разница забитых и пропущеных отрицательная, что творит этот лысый гений!
+2
0
+2
А ведь странно. Есть еще один клуб из того же Манчестера, там тоже лысый тренер, там есть чернокожие. Но результаты - почти чемпион АПЛ.

Прям доктор Джекил и мистер Хайд, злой брат близнец, доппельгангер. Мистика.
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У лысого 1 победа за последние 9 матчей. Не иначе как гений.
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Комментарий удален пользователем
О венга!
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Ответ CyberUnited
А тебе, видимо, нужно школу закончить, чтобы понять что осталось два тура и больше 16-ти уже не будет.
Не волнуйся, в следующем сезоне все получится. Верь и имей терпение.
+2
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Ответ Н.Ф.
Сезон 89/90, если кто забыл, был четвёртым(!) во главе МЮ для будущего сэра Алекса.
поэтому нужно дать Эрику время.

скоро в Тилбурге выпустится талантливый Claase-29, из Астон Виллы придёт чемпион Мартинез, а из Лидса - буйный француз Рюттер. и они поведут клуб к легендарным победам!
+1
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+1
Роналду не прессингует. Тянет команду на дно. Доверимся Эрику Тен Хагу!
+3
-2
+1
1989/90 тоже не устоит, надо просто дать человеку время.
+2
-1
+1
Сезон 89/90, если кто забыл, был четвёртым(!) во главе МЮ для будущего сэра Алекса.
+3
-2
+1
кстати, тогда выиграли кубок, и это спасло Ферги от увольнения
+1
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0
И против такой команды Арсенал трусливо оборонялся весь матч. Мда
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Ответ jet_set
Роналду не прессингует. Тянет команду на дно. Доверимся Эрику Тен Хагу!
😹
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Ответ Cruel Snake
Легко заметить характерные признаки... это просто лютый слив тренера. Лютый!
В данном сезоне Юнайтед мешал Ливерпулю помогая Сити,а потом переобулись и помогают Арсеналу
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Ответ CyberUnited
А тебе, видимо, нужно школу закончить, чтобы понять что осталось два тура и больше 16-ти уже не будет.
Но есть ещё сезон 24/25. Так что всё поправимо
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Верните Сульшера.
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Ответ Шухрат
Комментарий удален модератором
ты бы хоть переводчиком пользовался ))
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Хоть этот рекорд устоял,но в следующем сезоне можно исправить
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Ответ Н.Ф.
Сезон 89/90, если кто забыл, был четвёртым(!) во главе МЮ для будущего сэра Алекса.
Времена сейчас другие, деньги тоже другие, скорости другие, ресурсы в конце концов у МЮ сейчас совсем другие, не требуется 5 лет, удачного выпуска молодых и т.д. чтобы выстроить команду
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Ответ Pucheslav
Побить не получиться, 2 матча в апл у мю осталось
Будет сезон 24/25 и там всё сделается и рекорд и антирекорд
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Ответ Pucheslav
Побить не получиться, 2 матча в апл у мю осталось
Я поэтому и пишу, что в третьем, следующем побьет)
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Ответ Aleksey Dolmatov
Тен Хаг же собирается побить это достижение уже в третьем. Топовый специалист, идёт на рекорды сэра Алекса!
Побить не получиться, 2 матча в апл у мю осталось
+1
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