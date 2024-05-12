«МЮ» проиграл 14 матчей в сезоне АПЛ. Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений
«Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд по числу поражений в сезоне АПЛ.
Сегодня команда тренера Эрика тен Хага уступила «Арсеналу» (0:1) в домашней игре 37-го тура АПЛ.
Это поражение стало 14-м для команды в нынешнем сезоне, что является клубным антирекордом в АПЛ – в сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз.
Худшим результатом в истории «Манчестер Юнайтед» является 16 поражений в сезоне-1989/90 – тогда клуб занял 13-е место в турнирной таблице.
На данный момент «МЮ» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 54 очка в 36 матчах.
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