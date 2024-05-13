Макдэвид впервые в этом плей-офф остался без очков. У капитана «Эдмонтона» 4 броска за 29:42 в 3-м матче с «Ванкувером»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид впервые в этом плей-офф остался без очков.

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:4, 1-2). 

В 8 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ на счету 27-летнего канадца 17 (2+15) баллов.

Он занимает второе место в гонке бомбардиров, пропустив вперед партнера по команде Леона Драйзайтля. 

Сегодня Макдэвид провел на льду 29 минут 42 секунды (второе время в «Ойлерс», 6:36 – в большинстве, «0»). Он нанес 4 броска в створ и 1 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 2 потери. 

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5 комментариев
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Макдэвид вроде бы 5 очков набрал за 3 матча, но в целом Ванкувер ему жизнь прилично осложнил.
+4
0
+4
слишко малый айстайм для трёх периодов,40 должен бегать,не меньше
+5
-1
+4
Бушару в следующем сезоне придется 10 млн за сезон отсыпать, сомневаюсь что это будет мазута, Дразу-13 млн, тоже в следующем. Макдэвиду придется не по 30 мин играть, а по 45, но Куча всё равно догнать не получится)
+2
-2
0
Ответ Vankouver
Макдэвид вроде бы 5 очков набрал за 3 матча, но в целом Ванкувер ему жизнь прилично осложнил.
Он же в прошлой 4 набрал, так что 5 в 3 очень неоднозначно, так же как и про осложнил жизнь. В целом серия только покажет
+1
-1
0
Ответ ovi1000
Бушару в следующем сезоне придется 10 млн за сезон отсыпать, сомневаюсь что это будет мазута, Дразу-13 млн, тоже в следующем. Макдэвиду придется не по 30 мин играть, а по 45, но Куча всё равно догнать не получится)
В чем догнать?)
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