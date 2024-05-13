Макдэвид впервые в этом плей-офф остался без очков. У капитана «Эдмонтона» 4 броска за 29:42 в 3-м матче с «Ванкувером»

Коннор Макдэвид впервые в этом плей-офф остался без очков.

Капитан « » не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:4, 1-2).

В 8 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ на счету 27-летнего канадца 17 (2+15) баллов.

Он занимает второе место в гонке бомбардиров, пропустив вперед партнера по команде Леона Драйзайтля.

Сегодня Макдэвид провел на льду 29 минут 42 секунды (второе время в «Ойлерс», 6:36 – в большинстве, «0»). Он нанес 4 броска в створ и 1 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.