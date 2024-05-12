Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Она эту работу будет курировать, но не на постоянной основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде»

Министр спорта Татарстана рассказал, как Загитова будет связана со школой в Казани.

«Она в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой.

глубоко вовлечена как минимум в стадию реализации инфраструктурного проекта, мы полностью согласовали с ней и ее командой специалистов все планировки.

Это не будет, конечно, какой-то супердворец, но достаточно функциональный тренировочный объект для того, чтобы там были все возможности выращивать достойных фигуристов нашей страны», — заявил Владимир Леонов.