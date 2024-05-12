Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Она эту работу будет курировать, но не на постоянной основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал, как Загитова будет связана со школой в Казани.

«Она в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой.

Алина глубоко вовлечена как минимум в стадию реализации инфраструктурного проекта, мы полностью согласовали с ней и ее командой специалистов все планировки.

Это не будет, конечно, какой-то супердворец, но достаточно функциональный тренировочный объект для того, чтобы там были все возможности выращивать достойных фигуристов нашей страны», — заявил Владимир Леонов. 

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21 комментарий
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Это будет именно просто центр, носящий фамилию Загитовой.
А вообще смешно как министр аккуратно выражает сомнение, готовит почву, используя мягкие, но вполне понятные речевые обороты: "не на постоянной, НАВЕРНОЕ, основе", "мы не ведем ПОКА речь о ее переезде", "глубоко вовлечена КАК МИНИМУМ в стадию реализации", и наконец - "Это не будет, конечно, какой-то супердворец". ахаха)))
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-11
+18
О, уже "не на постоянной основе" появилось. А как же "фсë сома"?))
+20
-5
+15
Ответ Olga.t
Медленное отступление на заранее подготовленные позиции)) И это ещё процесс строительства не начат...
Так посмотрели, что очереди из инвесторов с миллиардами денег не наблюдается и интерес сразу поугас))
+13
-4
+9
Короче, сделали дитятке школу чтобы она с гордостью называла ее в интервью и в соцсетях "моя школа". Очередная забава, которой она поиграется и бросит когда утолит свое ЧСВ..
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«Она эту работу будет курировать, --- Эту - это какую? Строительство?
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Медленное отступление на заранее подготовленные позиции))
И это ещё процесс строительства не начат...
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Это не просто центр, это эпицентр
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В конце концов во "Вкусно и точка" не всегда вкусно, добавил министр
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"будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой." --- Был стадион, носящий имя Исинбаевой, но случился конфуз.
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Речь хоть будет толкать на открытии? Чисто поржать в очередной раз
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Ответ Птичка певчая
Комментарий скрыт
Дело в том, что пиар служба Загитовой расписывает, это как ее школу, она там вся с головой, а по факту просто школе дали известное имя и всё, уверен, она даже не будет в курсе, какие там тренера занимаются с детьми.
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Пусть Кабаева замолвит словечко и сразу все построят
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Ответ densdens17
Дело в том, что пиар служба Загитовой расписывает, это как ее школу, она там вся с головой, а по факту просто школе дали известное имя и всё, уверен, она даже не будет в курсе, какие там тренера занимаются с детьми.
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