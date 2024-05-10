Вечный рекорд «Байера», Миранчук в финале Лиги Европы, разбор скандального гола «Баварии», рекорды Шестеркина и Панарина, новая победа Ротенберга и другие новости

1. «Байер» снова спасся на 97-й! Уступали «Роме» со счетом 0:2, но сыграли 2:2 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Команда Хаби Алонсо установила рекорд в эпоху УЕФА – 49 матчей подряд без поражений. В финале «Аталанта» Алексея Миранчука, которая выбила «Марсель» (3:0), постарается остановить бронепоезд из Леверкузена.

В 1/2 финала Лиги конференций «Астон Вилла» снова проиграла «Олимпиакосу» – 0:2. Греки в финале встретятся с «Фиорентиной».

Ни один английский клуб не вышел в финал еврокубков впервые с 2020 года.

2. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Каролину» (3:2 ОТ, 3-0 в серии), Панарин забил в овертайме – 4-й победный гол в этом плей-офф (повторение клубного рекорда), Шестеркин одержал 7-ю победу подряд (повторение клубного рекорда Рихтера).

3. Похоже, Нуссаир Мазрауи не был в офсайде перед голом «Баварии» в ворота «Реала» на 103-й минуте ответного полуфинала Лиги чемпионов (1:2), который не был засчитан, так как польский арбитр Шимон Марчиняк свистнул еще до взятия ворот. Появились кадры с линиями.

4. НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон» в гостях с разницей «+24» и сравнял счет в серии (1-1), «Даллас» справился с «Оклахомой» (тоже 1-1 в серии).

5. Сборная «России 25» обыграла Беларусь (6:2) в Туле. У команды Романа Ротенберга 4 победы в 4 матчах майского турне с общим счетом 17:2.

6. Карацев, Котов, Надаль, Фоньини вышли во 2-й круг в Риме, Сафиуллин, Шварцман, Монфис выбыли. Касаткина, Швентек, Осака, Бадоса вышли в 3-й круг, Шнайдер победила Самсонову, Кудерметова, Александрова, Аванесян выбыли.

7. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из Японии Шома Уно объявил о завершении карьеры. Макар Игнатов перешел от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко.

8. Тренерские отставки. Хоккейный «Торонто» уволил Шелдона Кифа. Баскетбольный «Финикс» расстался с Фрэнком Вогелем.

9. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный возглавил расчет «Юнармии» на Параде Победы на Красной площади.

10. Владимир Слишкович из «Спартака» признан Winline тренером апреля в Мир РПЛ.

11. Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже.

Цитаты дня:

«Пока за оскорбление женщин не введут штрафы или уголовное наказание – так и останется. Проблема неравенства есть не только в России». Батыршина о скандале с Опейкиной

Ротенберг о Дне Победы: «Наши солдаты освободили пол-Европы, спасли весь мир от фашизма. Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Никто не забыт и ничто не забыто! Помним и гордимся!»

Мюллер недоволен судейством в матче с «Реалом»: «В Мадриде такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад с 2 голами Роналду»

Вероника Степанова: «Неужели непонятно, что боссы МОК и их союзники на Западе хотят унижения россиян на Олимпиаде?»