Михаил Дегтярев: «Наша цель — чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом»
Дегтярев заявил, что Минспорт будет развивать массовый и детский спорт.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта России.
Сегодня Дегтярев выступил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
«Я действующий губернатор (Хабаровского края), дорожу своим место и доверием. Как кандидат хочу сказать спасибо Михаилу Мишустину. Тема важнейшая, которая касается всей страны.
Наша цель — чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом. Предмет известный, хочу поблагодарить коллег, с которыми я работал в прошлый созыв. В этот созыв мы не один раз встречались в Хабаровском крае. Важно: сохранение здоровья, укрепление и развитие семей. Министерство может и обязано влиять на задачи демографического роста, роста продолжительности жизни. Также роста патриотического настроения, поддержки участников СВО.
Второй документ, на который мы опираемся — стратегия развития физкультуры в России. Там все зафиксировано. Возможно, немножко рассмотрим ее. В госпрограмме есть крен в сторону Европы. Посмотрим и обсудим с вами. Закон о физической культуре и спорте для нас базовый. Мы его тоже посмотрим.
Выполнения поручений президента после оглашения послания федеральному собранию. Он нам всем обозначил работать по налоговым вычетам по ГТО и прохождению диспансеризации. Также было сказано о строительстве объектов в малых городах и селе. Учебные заведения также в ведении Минспорта: 14 высших и 11 средне‑специальных. Привести в порядок все помещения президент тоже поручил.
Акцент будем делать на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни. Стоит вопрос доступности. Депутатов мы спросим на эту тему отдельно. Я как губернатор могу сказать, что мы сделали у себя многое: доступность и бесплатность — наш приоритет», — сказал Дегтярев.
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
--- И как выэтого добьётесь?
- Либо падишах умрёт, либо ишак сдохнет.
Гавриле дали фильм снимать….
Бесполезно заниматься спортом 4 сезона, если твоё питание – дошики и жареные куриные голени из Пятерочки.
Строить простые спорт. объекты шаговой доступности. Готовить современных высокопрофессиональных детских тренеров, которые должны получать больше денег, чем тренеры в фитнес-клубах.
А по факту Минспорт кормит кучу профессиональных спортсменов и администраторов, которые по идее должны жить за счет индустрии зрелищ и спонсоров.
Только самых заслуженных спортсменов можно и нужно поощрять за счет государства, как раз в рамках пропаганды ЗОЖ и детского спорта.
Что вообще такое "заниматься спортом" и чем это отличается от занятий физкультурой или просто от физической активности.
2. Включаем посещения бани-сауны в перечень видов спорта (ну а что, кардио, махи руками, водные процедуры).
3. Профит.