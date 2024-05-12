Михаил Дегтярев: «Наша цель — чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом»

Теги Министерство спорта России детский спорт Михаил Дегтярев Р-Спорт массовый спорт Легкая атлетика

Дегтярев заявил, что Минспорт будет развивать массовый и детский спорт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта России.

Сегодня Дегтярев выступил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Я действующий губернатор (Хабаровского края), дорожу своим место и доверием. Как кандидат хочу сказать спасибо Михаилу Мишустину. Тема важнейшая, которая касается всей страны.

Наша цель — чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом. Предмет известный, хочу поблагодарить коллег, с которыми я работал в прошлый созыв. В этот созыв мы не один раз встречались в Хабаровском крае. Важно: сохранение здоровья, укрепление и развитие семей. Министерство может и обязано влиять на задачи демографического роста, роста продолжительности жизни. Также роста патриотического настроения, поддержки участников СВО.

Второй документ, на который мы опираемся — стратегия развития физкультуры в России. Там все зафиксировано. Возможно, немножко рассмотрим ее. В госпрограмме есть крен в сторону Европы. Посмотрим и обсудим с вами. Закон о физической культуре и спорте для нас базовый. Мы его тоже посмотрим.

Выполнения поручений президента после оглашения послания федеральному собранию. Он нам всем обозначил работать по налоговым вычетам по ГТО и прохождению диспансеризации. Также было сказано о строительстве объектов в малых городах и селе. Учебные заведения также в ведении Минспорта: 14 высших и 11 средне‑специальных. Привести в порядок все помещения президент тоже поручил.

Акцент будем делать на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни. Стоит вопрос доступности. Депутатов мы спросим на эту тему отдельно. Я как губернатор могу сказать, что мы сделали у себя многое: доступность и бесплатность — наш приоритет», — сказал Дегтярев.

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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54 комментария
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ЗОЖ и без всяко пропаганды имеет место быть там, где люди счастливы, с оптимизмом смотрят в будущее и поэтому хотят жить как можно дольше и желательно здоровыми. Все остальное - это как 70% занимающихся спортом к какому-то там году, о чем быстро забудут, освоив бюджет.
+53
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+51
"Наша цель — чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом."
--- И как выэтого добьётесь?
- Либо падишах умрёт, либо ишак сдохнет.
+33
-1
+32
Ротенберг видимо устал читать комментарии про себя и попросил сделать Мишу банщика министром спорта . Красавчик .
+22
-1
+21
Чистый совок. Никогда не читал, чтобы в приличной стране делали план по проценту занимающихся спортом.
+21
-5
+16
Массовое строительство бань запланировано?
+13
0
+13
Ответ Savarona25
ЗОЖ и без всяко пропаганды имеет место быть там, где люди счастливы, с оптимизмом смотрят в будущее и поэтому хотят жить как можно дольше и желательно здоровыми. Все остальное - это как 70% занимающихся спортом к какому-то там году, о чем быстро забудут, освоив бюджет.
Наша цель, чтобы люди во власти реально представляли интересы своих избирателей, а не свои собственные.
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«Минспорт» будет делать акцент на пропаганду здорового образа жизни» === Минпропаганды? Отдел пропаганды будет?
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главное не упустить развитие банного спорта.
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Хоть бы пожарником Гаврила,
Гавриле дали фильм снимать….
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Здоровый образ жизни – это не только занятие спортом, но прежде всего правильное питание. А для правильного питания, включающего в себя овощи и фрукты круглый год, нежирные сорта мяса, рыбу – требуются деньги.

Бесполезно заниматься спортом 4 сезона, если твоё питание – дошики и жареные куриные голени из Пятерочки.
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Ответ Viks
"Наша цель — чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом." --- И как выэтого добьётесь? - Либо падишах умрёт, либо ишак сдохнет.
Вдох-выдох будет приравнен к кардио-тренировке, занятие любовь - к месяцу посещения фитнеса, поход в магазин - к участию в региональном чемпионате по хотьбе, поездка на работу - к соревнованиям по спорт ориентированию, серфинг в интернете - к киберспортивным соревнованиям.
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А Минспорт и должен в первую очередь массовым и детским спортом заниматься.
Строить простые спорт. объекты шаговой доступности. Готовить современных высокопрофессиональных детских тренеров, которые должны получать больше денег, чем тренеры в фитнес-клубах.
А по факту Минспорт кормит кучу профессиональных спортсменов и администраторов, которые по идее должны жить за счет индустрии зрелищ и спонсоров.
Только самых заслуженных спортсменов можно и нужно поощрять за счет государства, как раз в рамках пропаганды ЗОЖ и детского спорта.
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Мем с Каневским: - Никто, конечно же, ничего не сделал.
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Понеслось давНо по трубам
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Открыт новый персонаж «ДЕРЬтярёв», в команду к «вротенбергу» добавился.
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🤡
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ну для спортса это назначение большая удача. Этот товарищ будет генерировать контент на уровне Йозе, с хорошей перспективой кликов и срача
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Ну, если в 2023 бы занимались 80, было бы вполне осуществимо
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По итогам 2023 года мы с удовлетворенностью говорим о достигнутых результатах. На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом, мы идем впереди плана. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%", - заявил Матыцин
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Сальников потирает руки, ведь с Дегтярёвым количество бассейнов должно увеличиться. Михаил же специалист по купанию. Правда где-то загрустил Владислав Катков.
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Ещё бы разобраться в терминах.
Что вообще такое "заниматься спортом" и чем это отличается от занятий физкультурой или просто от физической активности.
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Звучит как тост.За ЗОЖ!
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Нереальные цифры
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А почему у нас всё к 2030 году интендант. Что случилось?
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И это на фоне урезания бюджетов на спорт. Да впрочем какой там спорт, в стране вообще денег на год осталось.
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1. Ставим цель.
2. Включаем посещения бани-сауны в перечень видов спорта (ну а что, кардио, махи руками, водные процедуры).
3. Профит.
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То есть получается...надо чуть чуть уменьшить население страны, если демографическая кривая сохраниться. а предпосылок к взрывному росту населения как бы нет, значит населения будет убывать всё больше, но нам будут показывать цифры с вновь обретенными регионами и они будут скрашивать адскую кривую, согласно этой кривой к 2050 году у нас будет 100% охват населения спортом...но есть нюанс.
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Ответ Alex
Комментарий удален модератором
" юрист С России"?
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Это так не работает, неужели нужно обладать каким-то сверхразумом или интеллектом, чтобы такую ерунду не говорить?))
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Ответ Savarona25
ЗОЖ и без всяко пропаганды имеет место быть там, где люди счастливы, с оптимизмом смотрят в будущее и поэтому хотят жить как можно дольше и желательно здоровыми. Все остальное - это как 70% занимающихся спортом к какому-то там году, о чем быстро забудут, освоив бюджет.
По себе скажу - зож требует денег, сил и времени(как и большинство других хобби), и если с первым ещё порядок, то второго и третьего в нашей стране сильно не хватает, а у многих и первого
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