Дегтярев заявил, что Минспорт будет развивать массовый и детский спорт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта России.

Сегодня Дегтярев выступил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Я действующий губернатор (Хабаровского края), дорожу своим место и доверием. Как кандидат хочу сказать спасибо Михаилу Мишустину. Тема важнейшая, которая касается всей страны.

Наша цель — чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом. Предмет известный, хочу поблагодарить коллег, с которыми я работал в прошлый созыв. В этот созыв мы не один раз встречались в Хабаровском крае. Важно: сохранение здоровья, укрепление и развитие семей. Министерство может и обязано влиять на задачи демографического роста, роста продолжительности жизни. Также роста патриотического настроения, поддержки участников СВО.

Второй документ, на который мы опираемся — стратегия развития физкультуры в России. Там все зафиксировано. Возможно, немножко рассмотрим ее. В госпрограмме есть крен в сторону Европы. Посмотрим и обсудим с вами. Закон о физической культуре и спорте для нас базовый. Мы его тоже посмотрим.

Выполнения поручений президента после оглашения послания федеральному собранию. Он нам всем обозначил работать по налоговым вычетам по ГТО и прохождению диспансеризации. Также было сказано о строительстве объектов в малых городах и селе. Учебные заведения также в ведении Минспорта: 14 высших и 11 средне‑специальных. Привести в порядок все помещения президент тоже поручил.

Акцент будем делать на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни. Стоит вопрос доступности. Депутатов мы спросим на эту тему отдельно. Я как губернатор могу сказать, что мы сделали у себя многое: доступность и бесплатность — наш приоритет», — сказал Дегтярев.

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