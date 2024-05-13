Задоров отправил Эвандера Кэйна на скамейку «Эдмонтона» в 3-м матче серии, применив силовой прием

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров применил силовой против Эвандера Кэйна в 3-м матче с «Эдмонтоном».

«Ванкувер» обыграл «Ойлерс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-1). 

Российский защитник «Кэнакс» (19:08, 0:40 – в большинстве, 1:52 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 3 блока и дважды получил малый штраф. 

В конце второго периода Задоров отметился хитом против форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна и отправил его на скамейку «нефтяников». После небольшой стычки последовало обоюдное удаление.

На его счету 7 (4+3) баллов в 9 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».

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21 комментарий
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А Задоров то кубковый боец
+23
0
+23
Как улыбочка-то у Кейна сошла, когда он понял, что штраф получил и Эдмонтон))
+17
0
+17
Всего каких-то 20 лет назад это был бы чистый хит, никто бы и не подумал оспаривать и возмущаться, команды продолжили бы играть без удалений. И не имело бы значения, кто там кого затолкал на скамейку поглубже, а кто кого держал за клюшку. Только вот игроку, применившему такой приём, пришлось бы ответить чуть позже - не перед судьей, а перед энфорсером команды соперников...
+9
0
+9
За что 2 минуты дали?
+6
0
+6
Ответ Марат Адилов
За что 2 минуты дали?
За утрамбовку
+6
0
+6
Хотелось бы мельницу на Макдевиде, в максимальной скорости у конькобежца,например ))) Примерно как был у Димы Орлова на Дюшене )
+9
-7
+2
Ответ Марат Адилов
За что 2 минуты дали?
Тоже не понял. Чистый силовой. Может за то, что начал Кэйна дальше заталктвать на скамейку?
+3
-1
+2
Давайте взглянем правде в глаза - это было прекрасно.
+2
0
+2
По ходу чисто для профилактики удаления дали..А так силовой на загляденье...Браво Задоров! Отличный хит!
+1
0
+1
Российский Хара, точнее Зада)
+1
0
+1
Ответ Hopheyeveryday Kos
Хотелось бы мельницу на Макдевиде, в максимальной скорости у конькобежца,например ))) Примерно как был у Димы Орлова на Дюшене )
Тройное сальто?
+1
0
+1
91 vs 91
+1
0
+1
Ответ Марат Адилов
За что 2 минуты дали?
тут другой вопрос - за что обоюдный то дали, чем обосновывали то? Задорову то ещё можно понять, а Кейну?
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Задорно получилось
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Похоже Задоров наиграл на новый контракт с Ванкувером. Играет не только полезно, но и ярко. Задорный парень)
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Мог после сирены и люлей отгребсти за толчок в спину МакДи. Но, видимо, не от этого Эдмонтона.
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Хороший хит💪
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Шикарно отправил отдохнуть Кэйна)
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да уж Кэйн то гнилой чувак
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