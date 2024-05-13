Задоров отправил Эвандера Кэйна на скамейку «Эдмонтона» в 3-м матче серии, применив силовой прием

Никита Задоров применил силовой против Эвандера Кэйна в 3-м матче с «Эдмонтоном».

« » обыграл «Ойлерс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-1).

Российский защитник «Кэнакс» (19:08, 0:40 – в большинстве, 1:52 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 3 блока и дважды получил малый штраф.

В конце второго периода Задоров отметился хитом против форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна и отправил его на скамейку «нефтяников». После небольшой стычки последовало обоюдное удаление.

На его счету 7 (4+3) баллов в 9 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».