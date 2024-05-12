Роман Ротенберг: «Я работаю в сборной с 2014 года, уже 10 лет. «Россия 25» сформировалась и может обыграть любого соперника, мы знаем пример «Чуда на льду»

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Роман Ротенберг напомнил о своем 10-летнем стаже работы в сборной России.

«Россия 25» завершила Лига Ставок Большой тур сборной победой над Беларусью в Минске (4:2). Команда под руководством Ротенберга также одержала победы в 3 предыдущих матчах с белорусами. 

– Это для вас уже далеко не первый матч в качестве главного тренера сборной. В матчах этого майского турне вы что-то для себя новое в команде открыли? Например, игра Плешкова или надежность Карпухина? Или в организации матчей?

– Я работаю в сборной с 2014 года, уже 10 лет. Сегодня была стрессовая игра, эмоционально было непросто. Но все играли с душой и выиграли. Именно здесь, в Минске, сборная России выиграла в 2014 году чемпионат мира. Именно на этом льду, на «Минск-Арене». Это очень важный момент.

И после того, как глава Федерации хоккея Беларуси сказал, что это арена, где Россия 10 лет назад выиграла чемпионат мира, наши ребята не могли в этот день проиграть. Не имели проиграть, как чемпион мира [2014 года], как представители сборной России. И выиграли. Хотя было очень тяжело.

А что касается ребят, как команды. То можно всегда говорить, что есть команда мечты, что звезды приезжают. И приезжали за эти 10 лет, что я работаю в сборной. Все с удовольствием приезжали – из НХЛ, из КХЛ. Но важно понимать, что такое команда.

Вот эта команда – с Выдренковым, с Коромысловым, с Карпухиным, с другими ребятами, теми, которые работали во второй группе, молодые парни – она сформировалась и может обыграть любого соперника как команда, понимаете? Мы же с вами знаем пример «Чуда на льду».

Все помнят, как студенты вышли и обыграли сильнейшую сборную в мире (на Олимпиаде-1980 сборная США обыграла сборную СССР – прим. Sports). В хоккее все возможно. Так вот эта команда – она сформировалась. И ребята очень здорово сыграли, многие прогрессировали по ходу матчей – и вратарь, и защитники, и нападающие, – сказал главный тренер СКА и «России 25», занимавший ранее пост главы штаба сборной России. 

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49 комментариев
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Подскажите как можно блокирнуть все новости с этим персонажем, а то за хоккей страшно становится когда его вижу
+76
-1
+75
Как казах жалко вас что тренер у вас такое
+42
-1
+41
Также мы знаем пример "Чуда на скамейке"
+38
0
+38
Ответ Макс Крыл
Комментарий скрыт
ВВП Казахстана на душу населения по номиналу выше, чем у РФ на данный момент, доброе утро. Или ты про того ВВП, который в бункере?
+36
-4
+32
Ответ jwjvngm8f9
Подскажите как можно блокирнуть все новости с этим персонажем, а то за хоккей страшно становится когда его вижу
Да ладно бы только за хоккей страшно, но и за страну и уже давно, Адамы, Ромочки и прочая мерзость светлого будущего
+37
-5
+32
Когда вы говорите, Роман Борисович, впечатление такое, что вы бредите!
+12
0
+12
Ответ Макс Крыл
Комментарий скрыт
Ты в курсе что в Казахстане пенсии у стариков гораздо больше чем в РФ и идеальный порядок на улицах в любом городе, так что не спешите казахов пинать, они государство далеко не бедное
+11
-1
+10
Только раньше мы были Красной машиной, а они "чудо". Теперь чудо мы!
+9
0
+9
Ответ Gunter1769
Есть, наверное, какая то причина, что на спортсе с пугающей регулярностью публикуются высказывания Ротенберга
Количество комментариев под его "цитатами"
+8
0
+8
Самодур на льду
+6
-1
+5
Страшно то, что когда сборную допустят к ЧМ, он может остаться главным
+4
0
+4
То то с 2014 года ничего толком и не выигрываем, Пхеньян не считаю, и то там чуть не умудрились обделаться. Тут действительно ждёшь, когда это Чудо уйдет подальше от льда.
+6
-2
+4
Почему не он стал министром, его закидоны покруче дегтяревских
+4
0
+4
Ответ Evincive
Когда вы говорите, Роман Борисович, впечатление такое, что вы бредите!
В каком смысле?©
+3
0
+3
Экспериментальная Россия 25 во главе с руководителем мотиватором на является сборной России. Куда делась сборная России с тренерами? По футболу команда есть, а хоккейная куда исчезла?
+4
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+3
Так же мы знаем пример "Чуда в перьях "
+4
-1
+3
Ответ Макс Крыл
Комментарий скрыт
У тебя все нормально в жизни?
То что такое чудо как Йозе Марино стоит на мостике одного из лучших хоккейных клубов страны, говорит лишь о деградации нашего хоккея и слова нашего соседа о том что ему нас жаль полностью оправданны, как минимум потому что хоккеем должны заниматься хоккеисты, а не мнимые участники слова пацана в Финляндии. Если тебе нормально что вокруг (я не только про хоккей) происходит управление совершенно непрофессионалами , а дилетантами, то у меня для тебя плохие новости друг.
+2
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+2
Может обыграть любой состав сборной Беларуси!
+3
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Похоже Рома поплыл.Может в коментарии залез о себе почитать.
+2
-1
+1
Обыграть любого? Даже сомалийских пиратов?
+2
-1
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Может произойдет чудо в Кремле, и ротенберга попросят из хоккея?)
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Результат Вашей 10-летней работы - это ждать чуда?
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Ну всё! Клиника! Возомнил себя Хёрбом Бруксом
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Какое отношение имеет этот м.. ажор к победе на ЧМ 2014 ?
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Роман, правильно я понял, а суперсерии СССР - Канада вы тоже причастны?
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Мы же с вами знаем пример «Чуда на льду».
Он про победу США на ОИ 1980 говорит или про легендарного ночного снайпера?
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Мы знаем пример «Чудо юдо на льду» с финским гражданством
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Чёт я как то упустил. Ротенберг тренер сборной? Че происходит?
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Ответ deligy
Да ладно бы только за хоккей страшно, но и за страну и уже давно, Адамы, Ромочки и прочая мерзость светлого будущего
Да не будет их. Когда к власти придет новый бандит, он своих людей поставит. А эти прихвостни побегут из страны.
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Ответ zerekduisembekov
Как казах жалко вас что тренер у вас такое
добрый ты человек. Они это заслужили. Не все понимают за что, правда.
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