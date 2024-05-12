Роман Ротенберг: «Я работаю в сборной с 2014 года, уже 10 лет. «Россия 25» сформировалась и может обыграть любого соперника, мы знаем пример «Чуда на льду»
Роман Ротенберг напомнил о своем 10-летнем стаже работы в сборной России.
«Россия 25» завершила Лига Ставок Большой тур сборной победой над Беларусью в Минске (4:2). Команда под руководством Ротенберга также одержала победы в 3 предыдущих матчах с белорусами.
– Это для вас уже далеко не первый матч в качестве главного тренера сборной. В матчах этого майского турне вы что-то для себя новое в команде открыли? Например, игра Плешкова или надежность Карпухина? Или в организации матчей?
– Я работаю в сборной с 2014 года, уже 10 лет. Сегодня была стрессовая игра, эмоционально было непросто. Но все играли с душой и выиграли. Именно здесь, в Минске, сборная России выиграла в 2014 году чемпионат мира. Именно на этом льду, на «Минск-Арене». Это очень важный момент.
И после того, как глава Федерации хоккея Беларуси сказал, что это арена, где Россия 10 лет назад выиграла чемпионат мира, наши ребята не могли в этот день проиграть. Не имели проиграть, как чемпион мира [2014 года], как представители сборной России. И выиграли. Хотя было очень тяжело.
А что касается ребят, как команды. То можно всегда говорить, что есть команда мечты, что звезды приезжают. И приезжали за эти 10 лет, что я работаю в сборной. Все с удовольствием приезжали – из НХЛ, из КХЛ. Но важно понимать, что такое команда.
Вот эта команда – с Выдренковым, с Коромысловым, с Карпухиным, с другими ребятами, теми, которые работали во второй группе, молодые парни – она сформировалась и может обыграть любого соперника как команда, понимаете? Мы же с вами знаем пример «Чуда на льду».
Все помнят, как студенты вышли и обыграли сильнейшую сборную в мире (на Олимпиаде-1980 сборная США обыграла сборную СССР – прим. Sports). В хоккее все возможно. Так вот эта команда – она сформировалась. И ребята очень здорово сыграли, многие прогрессировали по ходу матчей – и вратарь, и защитники, и нападающие, – сказал главный тренер СКА и «России 25», занимавший ранее пост главы штаба сборной России.
То что такое чудо как Йозе Марино стоит на мостике одного из лучших хоккейных клубов страны, говорит лишь о деградации нашего хоккея и слова нашего соседа о том что ему нас жаль полностью оправданны, как минимум потому что хоккеем должны заниматься хоккеисты, а не мнимые участники слова пацана в Финляндии. Если тебе нормально что вокруг (я не только про хоккей) происходит управление совершенно непрофессионалами , а дилетантами, то у меня для тебя плохие новости друг.
Он про победу США на ОИ 1980 говорит или про легендарного ночного снайпера?