Роман Ротенберг: «Я работаю в сборной с 2014 года, уже 10 лет. «Россия 25» сформировалась и может обыграть любого соперника, мы знаем пример «Чуда на льду»

Роман Ротенберг напомнил о своем 10-летнем стаже работы в сборной России.

«Россия 25» завершила Лига Ставок Большой тур сборной победой над Беларусью в Минске (4:2). Команда под руководством также одержала победы в 3 предыдущих матчах с белорусами.

– Это для вас уже далеко не первый матч в качестве главного тренера сборной. В матчах этого майского турне вы что-то для себя новое в команде открыли? Например, игра Плешкова или надежность ? Или в организации матчей?

– Я работаю в сборной с 2014 года, уже 10 лет. Сегодня была стрессовая игра, эмоционально было непросто. Но все играли с душой и выиграли. Именно здесь, в Минске, сборная России выиграла в 2014 году чемпионат мира. Именно на этом льду, на «Минск-Арене». Это очень важный момент.

И после того, как глава Федерации хоккея сказал, что это арена, где Россия 10 лет назад выиграла чемпионат мира, наши ребята не могли в этот день проиграть. Не имели проиграть, как чемпион мира [2014 года], как представители сборной России. И выиграли. Хотя было очень тяжело.

А что касается ребят, как команды. То можно всегда говорить, что есть команда мечты, что звезды приезжают. И приезжали за эти 10 лет, что я работаю в сборной. Все с удовольствием приезжали – из НХЛ, из . Но важно понимать, что такое команда.

Вот эта команда – с Выдренковым, с , с Карпухиным, с другими ребятами, теми, которые работали во второй группе, молодые парни – она сформировалась и может обыграть любого соперника как команда, понимаете? Мы же с вами знаем пример «Чуда на льду».

Все помнят, как студенты вышли и обыграли сильнейшую сборную в мире (на Олимпиаде-1980 сборная США обыграла сборную СССР – прим. Sports). В хоккее все возможно. Так вот эта команда – она сформировалась. И ребята очень здорово сыграли, многие прогрессировали по ходу матчей – и вратарь, и защитники, и нападающие, – сказал главный тренер СКА и «России 25», занимавший ранее пост главы штаба сборной России.