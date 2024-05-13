Вратарь «Ванкувера» Шилов отразил 42 броска «Эдмонтона» из 45 в 3-м матче серии и стал 2-й звездой

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Тэтчер Демко Артур Шилов Хоккей

Вратарь «Ванкувера» Артур Шилов отразил 42 из 45 бросков «Эдмонтона» в 3-м матче.

«Кэнакс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-1). 

Латвийский вратарь был признан второй звездой встречи. В 6 матчах в текущем плей-офф в его активе 4 победы при 2 поражениях (90,8% сэйвов). 

Среди вратарей-новичков «Ванкувера» только Тэтчер Демко в 2020 году сделал больше сэйвов в матче плей-офф (48 в 6-й игре второго раунда с «Вегасом»).

2 комментария
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Шилов Хорош!
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А я думал он посыпется.. Уже большой молодец, как бы дальше всё не сложилось. Ну, и Токкет еще вистов набрал за то, что в упорно верил в него.
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