Вратарь «Ванкувера» Шилов отразил 42 броска «Эдмонтона» из 45 в 3-м матче серии и стал 2-й звездой

Вратарь «Ванкувера» Артур Шилов отразил 42 из 45 бросков «Эдмонтона» в 3-м матче.

«Кэнакс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-1).

Латвийский вратарь был признан второй звездой встречи. В 6 матчах в текущем плей-офф в его активе 4 победы при 2 поражениях (90,8% сэйвов).

Среди вратарей-новичков « » только в 2020 году сделал больше сэйвов в матче плей-офф (48 в 6-й игре второго раунда с «Вегасом»).