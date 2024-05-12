Слуцкий признан тренером месяца в Китае второй раз подряд. У «Шанхая» 4 победы и 2 ничьих в апреле

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия рейтинги высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий признан лучшим тренером апреля в китайской Суперлиге.

Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», одержал победу в голосовании на приз лучшему тренеру прошедшего месяца.

В апреле «Шанхай» под руководством Слуцкого выиграл 4 матча и дважды сыграл вничью, продолжив занимать первую строчку турнирной таблицы.

«Шанхай Шеньхуа» лидирует в таблице китайской Суперлиги с 27 очками в 11 матчах.

Слуцкий стал тренером месяца в Китае второй раз подряд.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом

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23 комментария
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Все на Шанхайскую!
+30
-2
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Ответ Desperadoes
Все на Шанхайскую!
Все на Тяньаньмэнь.
+30
-2
+28
Ответ ОттоДракула
Все на Тяньаньмэнь.
Тяньаньмэнь это Пекин!
Минус миска рис и кошка-жена!
+18
-2
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Мостовой приплел Абаскаля в 10000 раз подряд
+10
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Надо звонить Мостовому
+6
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Продолжайте в том же духе, Леонид Викторович !
+4
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💪
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Чеканить научился что ли?
+2
-1
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Красава , Лёнчик!!!
+2
-1
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Ответ Desperadoes
Тяньаньмэнь это Пекин! Минус миска рис и кошка-жена!
ТаньАньМэн - это фильм для взрослых.
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Ответ Desperadoes
Тяньаньмэнь это Пекин! Минус миска рис и кошка-жена!
Передать мой миска рис Леонид тренер.
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А атмосфера то на матчах вполне себе такая. Стадион нормально заполнен судя по картинке. Тысяч 20 наверное
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Было бы странно, если бы Леонид Викторович не стал тренером месяца.
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А в Индии кто стал тренером месяца?
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Знай наших тренеров, не игравших в футбол! Мостовому все хуже...
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Насколько я понял, Слуцкий ещё не проигрывал официальные матчи во главе Шанхая. Новый Алонсо?
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Все также феноменально качается, не изменяет привычкам))
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