Слуцкий признан тренером месяца в Китае второй раз подряд. У «Шанхая» 4 победы и 2 ничьих в апреле

Леонид Слуцкий признан лучшим тренером апреля в китайской Суперлиге.

Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», одержал победу в голосовании на приз лучшему тренеру прошедшего месяца.

В апреле «Шанхай» под руководством Слуцкого выиграл 4 матча и дважды сыграл вничью, продолжив занимать первую строчку турнирной таблицы.

«Шанхай Шеньхуа» лидирует в таблице китайской Суперлиги с 27 очками в 11 матчах.

Слуцкий стал тренером месяца в Китае второй раз подряд.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом