«Боруссия» обыграла «ПСЖ» и вышла в финал ЛЧ, спортсмены на инаугурации Путина, тренер из Дагестана избил сына после поражения, конфликт Дзюбы с «Локомотивом» и другие новости

1. «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ» 2:0 по сумме двух матчей. 35-летний Матс Хуммельс забил единственный гол в Париже (1:0). «Дортмунд» вышел в финал ЛЧ впервые с 2013 года и сыграет с «Реалом» или «Баварией».

«ПСЖ» снова не смог выиграть главный европейский турнир и лишился шансов взять 4 трофея за сезон. Парижанам невероятно не везло: 30 ударов без гола, 4 попадания в каркас ворот – рекорды плей-офф Лиги чемпионов.

2. НХЛ. «Рейнджерс» одолели «Каролину» (4:3 2ОТ, 2-0 в серии второго раунда), Шестеркин отразил 54 броска из 57 (рекорд клуба для победных матчей в плей-офф), Панарин сыграл 32:24 и сделал 3 результативные передачи, но мог стать и антигероем – удалился во втором овертайме.

Также сегодня прошла драфт-лотерея НХЛ. «Сан-Хосе» получил 1-й выбор (впервые в истории клуба), «Чикаго» – 2-й, «Анахайм» – 3-й.

3. НБА. «Бостон» начал серию второго раунда с «Кливлендом» с победы с разницей «+25», «Оклахома» обыграла «Даллас».

4. Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле. Также там была Елена Вяльбе: «В очередной раз испытала гордость за страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надежных руках». Татьяна Тарасова заявила, что каждый россиянин смотрел инаугурацию, Роман Ротенберг считает, что все граждане России уверены в гарантии достойной жизни и стабильности, а Плющенко уверен, что Путину «доверяют свою жизнь и страну».

5. Дагестанский тренер избил сына из-за поражения на соревнованиях. Полиция уже в курсе, министр спорта Дагестана пообещал, что мужчина больше никогда не будет работать с детьми.

6. Новый конфликт с участием Дзюбы: представитель футболиста Леонид Гольдман сказал, что «Локомотив» решил «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона», а тренера железнодорожников Михаила Галактионова назвал «главным разочарованием». Глава «Локо» Юрий Нагорных в ответ заявил: «У нас нет предвзятого отношения ни к одному игроку, в том числе к Артему». А ведь незадолго до конфликта сообщалось, что Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с клубом, чтобы вернуть место в основе.

7. Кучеров, Маккиннон и Макдэвид – финалисты на приз самому ценному хоккеисту сезона НХЛ.

8. Власти РФ обсудят смену главы Министерства спорта Олега Матыцина.

9. «Факел» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Божине в матче с «Зенитом». Также клуб осудил «негативные скандирования в адрес соперников и судей» после того, как фанаты называли «Зенит» «позором российского футбола». Петербуржцы на этом фоне пригласили фанатов «Факела» в «Лахта-центр» перед игрой команд в РПЛ-2024/25 – воронежский клуб согласился.

10. «Манчестер Юнайтед» не уволит тен Хага до финала Кубка Англии. Но игроки считают, что судьба тренера уже решена. Тем временем Жозе Моуринью хотел бы вернуться в «МЮ», но клуб не планирует его приглашать. С назначением нового тренера могут быть проблемы: комментарии экс-игроков манкунианцев беспокоят претендентов на пост.

11. «Барселона» и судейский комитет планировали изучать записи спорных моментов матча с «Реалом». Однако комитет отменил встречу из-за утечки информации в СМИ. Тем не менее клуб отрицает, что допустил утечку, и снова запросит встречу.

12. Мусаев, Слишкович, Карпин, Осинькин, Игнашевич номинированы на приз лучшему тренеру апреля в РПЛ.

13. Адам Ружичка интересен «Спартаку». С хоккеистом расторгла контракт «Аризона» из-за видео с белым порошком.

14. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» обыграл ЦСКА во 2-м матче и сравнял счет в серии (1-1).

15. Диего Коста с друзьями спас около 100 человек, пострадавших от наводнения в Бразилии. Неймар отправил личный самолет с едой, водой и припасами пострадавшим.

Цитаты дня.

Алина Кабаева: «Здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, и мы видим, что наш лидер опирается на свой народ»

Попов про «Зенит» – позор российского футбола»: «Это отношение регионов к нищете и к тому, что клуб купается в деньгах «Газпрома»

Эндрик о расизме: «У меня черная кожа, этот цвет мне дал Бог. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня»

Светлана Журова: «Знаю не понаслышке, как много людей готовы переезжать в Россию. Мы отстаиваем семейные, общечеловеческие ценности»

Роман Ротенберг: «Задача – превзойти рекорды великой сборной СССР. У нас в крови – игра с шайбой, яркий хоккей. Другие тенденции – не наш культурный код»

«Как хорошее вино 🍷». «Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Холанда после победы в 1/8 ЛЧ