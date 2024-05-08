35-летний Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ. Только Гиггз и Джеко были старше Матса, когда забивали в 1/2

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Райан Гиггз бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА рекорды Матс Хуммельс Эдин Джеко Футбол

Матс Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ.

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:0 – первый матч) и вышла в финал. Единственный гол забил Матс Хуммельс на 50-й минуте.

Он стал самым возрастным немцем, забившим в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент ему 35 лет и 143 дня.

Он также третий по возрасту игрок, забивший в полуфинале ЛЧ, после Райана Гиггза (37 лет и 148 дня) и Эдина Джеко (37 лет и 54 дня).

Последний гол Хуммельса за «Боруссию» в Лиге чемпионов был более 11 лет назад – против «Шахтера» в 2013 году.

29 комментариев
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Последний гол Хуммельса за «Боруссию» в Лиге чемпионов был более 11 лет назад – против «Шахтера» в 2013 году.

Как будто в другой жизни...
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Нехило так Матс один из лучших сезонов в 35 лет выдаёт. А когда возвращался в Дортмунд, многие думали что уже всё, чисто доигрывать приехал.
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Есть такая привычка у Матса забивать Французам после подачи со стандартов
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Гениальная игра Хуммельса и даже не в голе дело, просто эталон спокойствия и надежной игры, вот это великий защитник, Араухо надо смотреть как пособие по игре в футбол:)
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Ответ Ktoto_V_Dome
Молодец игрок, 11 лет был в Боруссии и вышел в финал ЛЧ. Люблю я такие истории 🥺
Чо?
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Зафиксируем: оба раза Хуммельс забивал за Дортмунд в ЛЧ, когда немцы выходили в финал с разницей в 11 лет. Символично.
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Хуммельс знает как забивать французам ))) 2014 все помнят
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Жаль, что такого защитника, Боруссия ещё не скоро найдёт...((
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Ответ Ktoto_V_Dome
Молодец игрок, 11 лет был в Боруссии и вышел в финал ЛЧ. Люблю я такие истории 🥺
Это троллинг?
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Old school is the best school (c)
Старая школа - лучшая школа.
Для центрального защитника особенно.
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Эх, ПСЖ безвольные микробы. Только 10 минут побегали в конце матча. Энрике как-будто вообще плана не имел на игру, а надеялся что бессмысленный перекат мяча освободит пространство для рывков по флангам, в общем, сюр какой-то
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Просто Гёте от футбола
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Идеально исполнил!
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Лучший игрок ЛЧ!
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Ну и Матс в почетном возрасте доказывает что зря его из Баварии списали
Все еще в полном порядке Дортмундский дед
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Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Эх, ПСЖ безвольные микробы. Только 10 минут побегали в конце матча. Энрике как-будто вообще плана не имел на игру, а надеялся что бессмысленный перекат мяча освободит пространство для рывков по флангам, в общем, сюр какой-то
Матч Марокко-Испания вспомни
Яркое олицетворение стерильного переката Энрике
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Ответ Антиплащ
Жаль, что такого защитника, Боруссия ещё не скоро найдёт...((
Принципе и сборная Германии не скоро найдет такого защитника
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Ответ Илья Лисицкий
Игорек турнира
Ага, Акинфеев немецкого розлива :)
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Мальдини сколько лет было в 2005 когда в финале забивал?
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надеюсь завтра Модрич побьет этот рекорд
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Ответ Ktoto_V_Dome
Молодец игрок, 11 лет был в Боруссии и вышел в финал ЛЧ. Люблю я такие истории 🥺
А за Баварию три года наверно двойник Хуммельса играл
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Ответ answer89
Это троллинг?
Это сарказм 😹
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Ответ shapor
Тyпoвaтый какой-то сарказм
При этом на аватарке улыбка :)
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Ответ MVL
Мальдини сколько лет было в 2005 когда в финале забивал?
36
Но такие статистики всегда разбивают по стадиям
Поэтому его и нет тут
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