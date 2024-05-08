35-летний Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ. Только Гиггз и Джеко были старше Матса, когда забивали в 1/2
Матс Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ.
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:0 – первый матч) и вышла в финал. Единственный гол забил Матс Хуммельс на 50-й минуте.
Он стал самым возрастным немцем, забившим в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент ему 35 лет и 143 дня.
Он также третий по возрасту игрок, забивший в полуфинале ЛЧ, после Райана Гиггза (37 лет и 148 дня) и Эдина Джеко (37 лет и 54 дня).
Последний гол Хуммельса за «Боруссию» в Лиге чемпионов был более 11 лет назад – против «Шахтера» в 2013 году.
Как будто в другой жизни...
Старая школа - лучшая школа.
Для центрального защитника особенно.
Все еще в полном порядке Дортмундский дед
Яркое олицетворение стерильного переката Энрике
Но такие статистики всегда разбивают по стадиям
Поэтому его и нет тут