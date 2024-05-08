35-летний Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ. Только Гиггз и Джеко были старше Матса, когда забивали в 1/2

Матс Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ.

« » обыграла « » (1:0) в ответном полуфинале чемпионов (1:0 – первый матч) и вышла в финал. Единственный гол забил на 50-й минуте.

Он стал самым возрастным немцем, забившим в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент ему 35 лет и 143 дня.

Он также третий по возрасту игрок, забивший в полуфинале ЛЧ, после (37 лет и 148 дня) и (37 лет и 54 дня).

Последний гол Хуммельса за «Боруссию» в Лиге чемпионов был более 11 лет назад – против «Шахтера» в 2013 году.