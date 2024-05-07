«Барса» снова запросит встречу с судейским комитетом о спорных моментах класико. В клубе отрицают, что допустили утечку информации

«Барселона» настаивает на встрече с судейским комитетом Испании.

Ранее стало известно, что стороны договорились изучить записи спорных моментов последнего класико. Представители клуба должны были приехать в в ближайшие дни. Однако технический комитет судей (CTA) решил отменить встречу из-за утечки информации о ней в СМИ. Комитет принял такое решение, чтобы избежать «цирка в медиа».

По информации журналистки COPE Елены Кондис, « » повторно запросит встречу с техническим комитетом судей. В клубе отрицают, что допустили утечку даты встречи, уверяя, что даже не знали о сроках.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев. Он допустил, что клуб будет требовать переигровку.