«Барса» снова запросит встречу с судейским комитетом о спорных моментах класико. В клубе отрицают, что допустили утечку информации

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи видеоповторы Класико Футбол

«Барселона» настаивает на встрече с судейским комитетом Испании.

Ранее стало известно, что стороны договорились изучить записи спорных моментов последнего класико. Представители клуба должны были приехать в Мадрид в ближайшие дни. Однако технический комитет судей (CTA) решил отменить встречу из-за утечки информации о ней в СМИ. Комитет принял такое решение, чтобы избежать «цирка в медиа».

По информации журналистки COPE Елены Кондис, «Барселона» повторно запросит встречу с техническим комитетом судей. В клубе отрицают, что допустили утечку даты встречи, уверяя, что даже не знали о сроках.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев. Он допустил, что клуб будет требовать переигровку. 

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12 комментариев
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Напоминает один московский середняк, который тоже любит с судьями "чаепитие" в разгар сезона устраивать
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Они бы ещё петицию собрали, нытики рычажные)
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Ответ Joe Barbar
Реал конечно 🏆 чемпион.!!! Но мяч действительно пересёк линию ворот Реала.
Германия прошла Англию, но Лэмпард забил чисто. Что об этом говорить. Тем более ни один повтор так и не показали, где видно 100% взятие ворот с Реалом
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Барса видимо очень хочет "цирка в медиа". Иначе эти потуги не объяснить.
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Ответ Joe Barbar
все? легчало?
Ну, заплачь
+2
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Как бегали по кабинетам, так и бегают, только денег хватает на втрое место, а не на ЛЧ и золото ЛЛ)))
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#ебилы #лять
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Мдаа уж. Лапорту я всегда помнил как умелого, умного менеджера. Ведь в свое время он сделал многое для Барселоны. Но сейчас его не узнать. Может он специально так себя ведёт? Такие методы, чтобы отвлечь фанатов от реальных проблем, которых нужно решать?
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Ответ Михаил Сафонов
Германия прошла Англию, но Лэмпард забил чисто. Что об этом говорить. Тем более ни один повтор так и не показали, где видно 100% взятие ворот с Реалом
Так ни с одного повтора и не было видно
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