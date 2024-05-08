«Сан-Хосе» получил 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Чикаго» – 2-й, «Анахайм» – 3-й

«Сан-Хосе» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2024.

В лотерее участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. Клуб-победитель мог подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.

«Шаркс» стали обладателями первого выбора на драфте НХЛ по итогам драфт-лотереи. Клуб обладал максимальными шансами на победу (25,5% шансов в общей сложности).

Второй выбор получил «Чикаго», третий – «Анахайм».

Драфт НХЛ состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2024 по итогам лотереи:

1. «Сан-Хосе»;

2. « »;

3. « »;

4. « »;

5. « »;

6. «Юта»;

7. « »;

8. « »;

9. « »;

10. « »;

11. « »;

12. « »;

13. « »;

14. « » (по условиям обмена Эрика Карлссона с «Питтсбургом»);

15. « »;

16. «Сент-Луис».

Фаворитом драфта считается канадский нападающий Макклин Селебрини, признанный лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США.

Претендентами на выбор в топ-10 первого раунда считаются российские хоккеисты Иван Демидов и Антон Силаев.