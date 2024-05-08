«Сан-Хосе» получил 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Чикаго» – 2-й, «Анахайм» – 3-й

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«Сан-Хосе» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2024.

В лотерее участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. Клуб-победитель мог подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.

«Шаркс» стали обладателями первого выбора на драфте НХЛ по итогам драфт-лотереи. Клуб обладал максимальными шансами на победу (25,5% шансов в общей сложности).

Второй выбор получил «Чикаго», третий – «Анахайм».

Драфт НХЛ состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2024 по итогам лотереи:

1. «Сан-Хосе»;

2. «Чикаго»;

3. «Анахайм»;

4. «Коламбус»;

5. «Монреаль»;

6. «Юта»;

7. «Оттава»;

8. «Сиэтл»;

9. «Калгари»;

10. «Нью-Джерси»;

11. «Баффало»;

12. «Филадельфия»;

13. «Миннесота»;

14. «Сан-Хосе» (по условиям обмена Эрика Карлссона с «Питтсбургом»);

15. «Детройт»;

16. «Сент-Луис».

Фаворитом драфта считается канадский нападающий Макклин Селебрини, признанный лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США.

Претендентами на выбор в топ-10 первого раунда считаются российские хоккеисты Иван Демидов и Антон Силаев.

23 комментария
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🥳🥳🥳
Главная цель на сезон выполнена)
Хочется верить, что Грир не начудит, и Селебрини станет нашим франчайзом на долгие годы.
Он конечно не Бедард, но он более универсальный и двухсторонний центр, какой и нужен СХ.
Да и Селебрини будет приятно быть рядом с семьей, поскольку отец работат в системе Голден Стейт.
Акулы, свет в конце туннеля начинает появляться.
Let’s Go Sharks 🦈
+13
-1
+12
Ответ Фтемноте
Шикака если не первый, то второй взяла. Везунчики. Теперь Димидова возьмут к Бедарду.
Опять Кейн Панарина прокачивать будет))))

А, ой
+8
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+8
Сколько ещё талантов нужно Анахайму, чтобы перестать брать высокие пики?
+5
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+5
Божечки, дожили!! Первый выбор на драфте! Всегда, конечно, есть шанс, что Селебрини окажется бастом, но это поживем-увидим, а пока радостно 🥳
+4
0
+4
Ни разу в истрии акулы не поднимали над головой заветный трофей.Может быть новый драфт поможет им это сделать!
+3
0
+3
Ну, как и говорил здесь уже, Чикаго, имхо, Демидова возьмут. И будут у них новые Кейн и Панарин. )
+3
0
+3
Шикака если не первый, то второй взяла. Везунчики. Теперь Димидова возьмут к Бедарду.
+3
0
+3
Рада за Сан-Хосе. 👌🏻
А мы снова не продвинулись. Но ничего страшного, в этом драфте игроки равные, я бы сказала, что не факт, что Селебрини будет в будущем лучший. Все зависит, как с выбором будем работать.
+2
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Ответ TOEWS
Да не может быть:) Странно , а мне сказали конспирологи , что 1 номер уже Чикаго отдали :) Такие 🤡🤡🤡
Может сначала посмотришь на Смайл рядом, нежели начнёшь про конспирологию. 😉
+2
0
+2
Ответ Cbj Fan
Рада за Сан-Хосе. 👌🏻 А мы снова не продвинулись. Но ничего страшного, в этом драфте игроки равные, я бы сказала, что не факт, что Селебрини будет в будущем лучший. Все зависит, как с выбором будем работать.
Можете приоткрыть немного внутренней кухни, как на данный момент вы планируете работать с выбором?
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+2
Мне кажется у них компьютер сломался, поэтому просто по порядковым и раздали)))

Ни один не сдвинулся
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0
+1
Ответ Elaine
Божечки, дожили!! Первый выбор на драфте! Всегда, конечно, есть шанс, что Селебрини окажется бастом, но это поживем-увидим, а пока радостно 🥳
Вступайте к нам - https://t.me/SJSharks_Besedka_Chat
+1
0
+1
Ответ garazhkucherova
Сколько ещё талантов нужно Анахайму, чтобы перестать брать высокие пики?
Сколько угодно, пока ранее выбранная молодежь растет и набирает силу. Всем по 18-20 лет, не все в этом возрасте тащат с ходу - примеров море. Большинство еще из юниоров не вышели. Судя по вашему вопросу, вы считаете, что у Анахайма уже пятьдесят первораундников в основе, и все никак.
+1
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+1
Ответ Starki92
🥳🥳🥳 Главная цель на сезон выполнена) Хочется верить, что Грир не начудит, и Селебрини станет нашим франчайзом на долгие годы. Он конечно не Бедард, но он более универсальный и двухсторонний центр, какой и нужен СХ. Да и Селебрини будет приятно быть рядом с семьей, поскольку отец работат в системе Голден Стейт. Акулы, свет в конце туннеля начинает появляться. Let’s Go Sharks 🦈
Дружище, ждем - https://t.me/SJSharks_Besedka_Chat
+1
0
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Ответ Spit@ma
Чикаго не будет брать Демидова, они не знают, когда он приедет. Защитников, то есть Силаева или Левшунова - скорее всего, тоже. Все таки приоритет для них - найти молодых краев к Бедарду
А что там знать, у Демидова посл год по контракту, через год и приедет, хотя по слухам Хабс мечтают Ивана забрать
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Ответ Sylvester the Cat
Можете приоткрыть немного внутренней кухни, как на данный момент вы планируете работать с выбором?
Если честно, не знаю. Если бы Ярмо Кекелайнен остался, скорее всего мы бы его оставили, но никто не знает, кто будет новым ГМ. Думаю, во многих ом будет зависеть от ситуации с Лайне, а также с решением как поступать с Чинаховым, Марченко, Джонсоном, Силлинджером, Тексье и Биином, которые ОСА. Есть ещё проблемный Йиржичек, которому не нравилось, что его вернули в АХЛ и чуть ли не отказался снова играть в Кливленде и переплаченный Мерзликинс, от которого могут хотеть избавиться.
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Ответ Фтемноте
Шикака если не первый, то второй взяла. Везунчики. Теперь Димидова возьмут к Бедарду.
Не возьмут они Демидова под вторым(Чикаго скорее всего будет менять свой пик на реальное усиление на здесь и сейчас)
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Ответ Kadiy
Опять Кейн Панарина прокачивать будет)))) А, ой
Точно точно! Ахах.
Зачётно подмечено)
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Сложно припомнить такую лотерею, в которой ничего не поменялось с первоначальным раскладом. Скукота...
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Чикаго не будет брать Демидова, они не знают, когда он приедет. Защитников, то есть Силаева или Левшунова - скорее всего, тоже. Все таки приоритет для них - найти молодых краев к Бедарду
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Ураааааа!!! Не зря мы терпели это позорище на льду целый год!!!)
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