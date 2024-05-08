«Сан-Хосе» получил 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Чикаго» – 2-й, «Анахайм» – 3-й
«Сан-Хосе» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2024.
В лотерее участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. Клуб-победитель мог подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.
«Шаркс» стали обладателями первого выбора на драфте НХЛ по итогам драфт-лотереи. Клуб обладал максимальными шансами на победу (25,5% шансов в общей сложности).
Второй выбор получил «Чикаго», третий – «Анахайм».
Драфт НХЛ состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.
Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2024 по итогам лотереи:
1. «Сан-Хосе»;
2. «Чикаго»;
3. «Анахайм»;
4. «Коламбус»;
5. «Монреаль»;
6. «Юта»;
7. «Оттава»;
8. «Сиэтл»;
9. «Калгари»;
10. «Нью-Джерси»;
11. «Баффало»;
12. «Филадельфия»;
13. «Миннесота»;
14. «Сан-Хосе» (по условиям обмена Эрика Карлссона с «Питтсбургом»);
15. «Детройт»;
16. «Сент-Луис».
Фаворитом драфта считается канадский нападающий Макклин Селебрини, признанный лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США.
Претендентами на выбор в топ-10 первого раунда считаются российские хоккеисты Иван Демидов и Антон Силаев.
Главная цель на сезон выполнена)
Хочется верить, что Грир не начудит, и Селебрини станет нашим франчайзом на долгие годы.
Он конечно не Бедард, но он более универсальный и двухсторонний центр, какой и нужен СХ.
Да и Селебрини будет приятно быть рядом с семьей, поскольку отец работат в системе Голден Стейт.
Акулы, свет в конце туннеля начинает появляться.
Let’s Go Sharks 🦈
А, ой
А мы снова не продвинулись. Но ничего страшного, в этом драфте игроки равные, я бы сказала, что не факт, что Селебрини будет в будущем лучший. Все зависит, как с выбором будем работать.
Ни один не сдвинулся
Зачётно подмечено)