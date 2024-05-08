Шестеркин отразил 54 из 57 бросков «Каролины» во 2-м матче серии и стал 2-й звездой. У него 6 побед в 6 играх в этом плей-офф

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин отразил 54 из 57 бросков «Каролины» во 2-м матче серии.

Вратарь «Рейнджерс» был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0). 

В текущем плей-офф россиянин одержал 6 побед в 6 матчах при 92,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,01. 

Рекорд клуба по продолжительности победной серии со старта плей-офф принадлежит Майку Рихтеру – 7 матчей в чемпионском розыгрыше 1994 года. 

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11 комментариев
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Шестеркин по мне 1 звезда!! С победой Рейнджеры всего мира!
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Классическая игра русского вратаря в плей-офф против Кейнс:
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Наша скала!!!✊
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Игор! Игор! Игор!
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Ответ Великий Кукурузо
90% бросков в пузо😬
А надо было в Кукурузо
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Сыграл на своем уровне.
Зря его Свечников в начале за воротами снес, скорее всего только добавило спортивной злости.
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Один из лучший вратарей в Рейнджерс
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57 бросков за одну игру, жесть. В одном из матчей Тампы было 17
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Вот парня Йозе Марино воспитал!!!
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Ответ Великий Кукурузо
90% бросков в пузо😬
Остальным же вратарям только по девяткам швыряют
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