Шестеркин отразил 54 из 57 бросков «Каролины» во 2-м матче серии и стал 2-й звездой. У него 6 побед в 6 играх в этом плей-офф

Игорь Шестеркин отразил 54 из 57 бросков «Каролины» во 2-м матче серии.

Вратарь « » был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0).

В текущем плей-офф россиянин одержал 6 побед в 6 матчах при 92,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,01.

Рекорд клуба по продолжительности победной серии со старта плей-офф принадлежит Майку Рихтеру – 7 матчей в чемпионском розыгрыше 1994 года.