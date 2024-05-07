Роман Ротенберг: «Путин – наш капитан, наш президент! Все граждане России уверены, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность. Мы стали одной из ведущих экономик мира»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ чемпионат мира ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Большое событие и огромная честь для меня – я приглашен на церемонию инаугурации президента России Владимира Владимировича Путина.

В марте граждане нашей страны сделали свой выбор и подавляющим большинством проголосовали за стабильность, за уверенность в завтрашнем дне, за суверенитет нашей страны, ее ведущее положение в мире. Проголосовали за Владимира Владимировича Путина!

На протяжении десятков лет Россия ассоциируется с нашим лидером – сильным, мудрым и справедливым. Под руководством Владимира Владимировича мы стали одной из ведущих экономик мира, добились громадных успехов в науке, культуре, развитии высоких технологий и, конечно, в спорте.

В эпоху Владимира Путина Россия приняла Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, несколько чемпионатов мира по хоккею и множество других крупнейших соревнований. Мы всегда проявляли себя как организаторы высочайшего уровня и слышали только позитивные отзывы о турнирах, проходивших в России.

С какими бы внешними трудностями ни сталкивалась наша страна, все граждане России уверены в ее силе, уверены в том, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность и развитие. Спасибо за это Владимиру Владимировичу!

Счастлив, что могу присутствовать на инаугурации и видеть все своими глазами. О таких событиях рассказывают детям и внукам. Владимир Владимирович Путин – наш капитан, наш президент!» – написал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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94 комментария
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Почему вот это( тут вставьте любое нецензурное слово, на ваш вкус) позволяет себе говорить за всех граждан? Вот Я гражданин и Я не уверен, плюсуйте, кто моего мнения
+184
-11
+173
Нам гарантированы?
Нам, это кому, забыл уточнить, Ротенбергам, Ковальчукам?
Ну с этим не поспоришь
+60
-2
+58
> Все граждане России уверены, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность.

А кто не уверен, они врут или они не граждане?
+56
-2
+54
Кстати что с апарт-отелем? Его еще не открыли ? Судя по новым видео по-прежнему не похоже на отель.
+43
-1
+42
1. Цены на квартиры поднебесные.
2. Цены на новые (да и подержанные) машины чуть ниже, чем на квартиры.
3. Пенсионный возраст повысили.
4. Призывной возраст повысили.
5. Налоги: часть уже повысили, второе повышение ожидается летом, но назовут это "справедливым налогообложением" и якобы введением прогрессивной шкалы, которая и так уже действует, если что.
6. Цены на лекарства, зашёл тут в аптеку, давно не был, тоже огромные.
7. Путешествия по стране - посмотрел цены на перелёты, тоже несносно дорого. За границу - не везде можно и просто.
8. Не знаешь когда к тебе прилетит беспилотник или ещё что.
Можно и дальше продолжать. Это стабильность, Роман Аркадьевич? Это достойная жизнь? Это одна из лучших экономик мира?
У каждого своё мнение, конечно, но, мне кажется, что утверждение, как минимум, спорное
+30
0
+30
Ох, Рома тут взял не то что на всю длину, а даже вместе с бубенцами. Вяльбе, Винер и прочим будет трудно превзойти. Но они будут стараться. Посмотрим.
+28
-2
+26
Ромка за всех не говори! Я вот лично пока ОПГ у власти ни в чем хорошем не уверен!!!
+23
-4
+19
Ротенберг: «Под руководством Владимира Владимировича мы стали одной из ведущих экономик мира, добились громадных успехов в науке, культуре, развитии высоких технологий и, конечно, в спорте.»
Можно примеры привести успехов??? А то только про одни провалы слышно!
+16
0
+16
Под "мы" он имеет в виду семью Ротенбергов?
+15
-2
+13
Ответ Юрий Плотников
Почему вот это( тут вставьте любое нецензурное слово, на ваш вкус) позволяет себе говорить за всех граждан? Вот Я гражданин и Я не уверен, плюсуйте, кто моего мнения
Он считай говорит за себя и людей такого достатка, как он сам
+10
-1
+9
Ну... Это глазами Ромки если посмотреть, а на деле
Разосрались со всем цивилизованным миром, спорт в глубокой... и за допинг программ и не только. Наука! Там всё тоже не весело. И как раз сегодня тот день, когда ещё официально 6 лет (прекрасного) правления
+11
-3
+8
Ответ Юрий Плотников
Почему вот это( тут вставьте любое нецензурное слово, на ваш вкус) позволяет себе говорить за всех граждан? Вот Я гражданин и Я не уверен, плюсуйте, кто моего мнения
ротенберги, считают, что приватизировали всю страну, но они глубоко заблуждаються...
+8
-1
+7
Вам то да, гарантирована.
+10
-3
+7
Напомню, по ВВП на душу населения Россия не входит и в топ-50 стран мира. А величина экономики - это довольно малопоказательный индикатор. Так по нему такие страны как Бангладеш, Нигерия и Пакистан находятся выше Норвегии, Бельгии, Швейцарии и Швеции. И где бы из этих стран Вы бы предпочли жить?
+7
0
+7
Рома анилингус
+7
-1
+6
а эти "громадные успехи в науке, культуре, развитии высоких технологий и, конечно, в спорте" сейчас с нами в одной комнате? 😐
+6
0
+6
потрясающе.
+6
-2
+4
Рома новорождённый после иногурации дяди Володи.
+5
-2
+3
"Под руководством Владимира Владимировича мы стали одной из ведущих экономик мира, добились громадных успехов в науке, культуре, развитии высоких технологий и, конечно, в спорте."
Хорошо людям когда у них поставщик надежный - можно не отвлекаться на реальность.
+3
0
+3
А что может сказать долларовый миллиардер, жизнь при Владимире Владимировиче однозначно удалась, ну так могут сказать ещё 2 процента жителей России, которым принадлежит 98 процентов ВВП. А вот что думает остальные 98 процентлв ещё вопрос
+3
0
+3
Ответ амкар
1. Цены на квартиры поднебесные. 2. Цены на новые (да и подержанные) машины чуть ниже, чем на квартиры. 3. Пенсионный возраст повысили. 4. Призывной возраст повысили. 5. Налоги: часть уже повысили, второе повышение ожидается летом, но назовут это "справедливым налогообложением" и якобы введением прогрессивной шкалы, которая и так уже действует, если что. 6. Цены на лекарства, зашёл тут в аптеку, давно не был, тоже огромные. 7. Путешествия по стране - посмотрел цены на перелёты, тоже несносно дорого. За границу - не везде можно и просто. 8. Не знаешь когда к тебе прилетит беспилотник или ещё что. Можно и дальше продолжать. Это стабильность, Роман Аркадьевич? Это достойная жизнь? Это одна из лучших экономик мира? У каждого своё мнение, конечно, но, мне кажется, что утверждение, как минимум, спорное
Не-не, это все из-за запада. А зато вы новые трамваи видели?
+3
0
+3
Кто не уверен, тот не Ротенберг
+4
-1
+3
Да знаем мы что Путин президент, для некоторых всю жизнь уже, к чему только эти непонятные траты бюджета на выборы какие-то, инаугурации всякие, восхваления его, ложь откровенная, что Россия при нём во всех отраслях впереди планеты всей. И что-то я очень сомневаюсь, что прям ВСЕ жители страны очень рады всему этому...
+4
-1
+3
Какой восторженный балбес, этот даже производит впечатление не дежурного лизоблюда, а искреннего дурачка. Как говорится

Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС
Но примчались санитары
И зафиксировали нас

Бггг
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Все пенсионеры со своей пенсией в размере 12 тыс. рублей согласны с тобой...
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Такого даже Сталину не пели подхалимы.
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Хз, наоборот кажется что страна готовиться к распаду, иначе зачем завозят орды незаменимых специалистов
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И если у кого-то еще возникнет вопрос, почему у большинства такое отношение к Ска и России-25, просто еще раз перечитайте это и вопросы должны будут отпасть сами-собой.
+2
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Как насчет выступить с такой речью лично перед гражданами Орска или Белгорода?
+3
-1
+2
Невменяемый.
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