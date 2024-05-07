Роман Ротенберг: «Путин – наш капитан, наш президент! Все граждане России уверены, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность. Мы стали одной из ведущих экономик мира»

Роман Ротенберг поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Большое событие и огромная честь для меня – я приглашен на церемонию инаугурации президента России Владимира Владимировича Путина.

В марте граждане нашей страны сделали свой выбор и подавляющим большинством проголосовали за стабильность, за уверенность в завтрашнем дне, за суверенитет нашей страны, ее ведущее положение в мире. Проголосовали за Владимира Владимировича Путина!

На протяжении десятков лет Россия ассоциируется с нашим лидером – сильным, мудрым и справедливым. Под руководством Владимира Владимировича мы стали одной из ведущих экономик мира, добились громадных успехов в науке, культуре, развитии высоких технологий и, конечно, в спорте.

В эпоху Владимира Путина Россия приняла Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, несколько чемпионатов мира по хоккею и множество других крупнейших соревнований. Мы всегда проявляли себя как организаторы высочайшего уровня и слышали только позитивные отзывы о турнирах, проходивших в России.

С какими бы внешними трудностями ни сталкивалась наша страна, все граждане России уверены в ее силе, уверены в том, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность и развитие. Спасибо за это Владимиру Владимировичу!

Счастлив, что могу присутствовать на инаугурации и видеть все своими глазами. О таких событиях рассказывают детям и внукам. Владимир Владимирович Путин – наш капитан, наш президент!» – написал главный тренер и сборной «России 25» .