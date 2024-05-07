Роман Ротенберг: «Путин – наш капитан, наш президент! Все граждане России уверены, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность. Мы стали одной из ведущих экономик мира»
Роман Ротенберг поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
«Большое событие и огромная честь для меня – я приглашен на церемонию инаугурации президента России Владимира Владимировича Путина.
В марте граждане нашей страны сделали свой выбор и подавляющим большинством проголосовали за стабильность, за уверенность в завтрашнем дне, за суверенитет нашей страны, ее ведущее положение в мире. Проголосовали за Владимира Владимировича Путина!
На протяжении десятков лет Россия ассоциируется с нашим лидером – сильным, мудрым и справедливым. Под руководством Владимира Владимировича мы стали одной из ведущих экономик мира, добились громадных успехов в науке, культуре, развитии высоких технологий и, конечно, в спорте.
В эпоху Владимира Путина Россия приняла Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, несколько чемпионатов мира по хоккею и множество других крупнейших соревнований. Мы всегда проявляли себя как организаторы высочайшего уровня и слышали только позитивные отзывы о турнирах, проходивших в России.
С какими бы внешними трудностями ни сталкивалась наша страна, все граждане России уверены в ее силе, уверены в том, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность и развитие. Спасибо за это Владимиру Владимировичу!
Счастлив, что могу присутствовать на инаугурации и видеть все своими глазами. О таких событиях рассказывают детям и внукам. Владимир Владимирович Путин – наш капитан, наш президент!» – написал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Нам, это кому, забыл уточнить, Ротенбергам, Ковальчукам?
Ну с этим не поспоришь
А кто не уверен, они врут или они не граждане?
2. Цены на новые (да и подержанные) машины чуть ниже, чем на квартиры.
3. Пенсионный возраст повысили.
4. Призывной возраст повысили.
5. Налоги: часть уже повысили, второе повышение ожидается летом, но назовут это "справедливым налогообложением" и якобы введением прогрессивной шкалы, которая и так уже действует, если что.
6. Цены на лекарства, зашёл тут в аптеку, давно не был, тоже огромные.
7. Путешествия по стране - посмотрел цены на перелёты, тоже несносно дорого. За границу - не везде можно и просто.
8. Не знаешь когда к тебе прилетит беспилотник или ещё что.
Можно и дальше продолжать. Это стабильность, Роман Аркадьевич? Это достойная жизнь? Это одна из лучших экономик мира?
У каждого своё мнение, конечно, но, мне кажется, что утверждение, как минимум, спорное
Можно примеры привести успехов??? А то только про одни провалы слышно!
Разосрались со всем цивилизованным миром, спорт в глубокой... и за допинг программ и не только. Наука! Там всё тоже не весело. И как раз сегодня тот день, когда ещё официально 6 лет (прекрасного) правления
Хорошо людям когда у них поставщик надежный - можно не отвлекаться на реальность.
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС
Но примчались санитары
И зафиксировали нас
Бггг