Плющенко об инаугурации Путина: «От Владимира Владимировича исходила потрясающая аура и энергетика. Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и страну»

Евгений Плющенко поделился впечатлениями от инаугурации Владимира Путина.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию присутствовал на церемонии, которая состоялась сегодня в Кремлевском дворце.

«Все прошло торжественно и грандиозно. Увидел множество радостных лиц, сплоченность, единство. От Владимира Владимировича исходила потрясающая аура и энергетика. Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и страну. Только с ним мы преодолеем все трудности.

Как он и сказал, нужно быть всем вместе, едиными и сплоченными. Страна у нас гигантская, с огромными ресурсами, но самое главное – с уникальными людьми. Все вместе мы идем к нашей общей победе и процветанию», – сказал .