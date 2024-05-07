Плющенко об инаугурации Путина: «От Владимира Владимировича исходила потрясающая аура и энергетика. Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и страну»

Теги Евгений Плющенко Владимир Путин Политика Фигурное катание

Евгений Плющенко поделился впечатлениями от инаугурации Владимира Путина.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию присутствовал на церемонии, которая состоялась сегодня в Кремлевском дворце.

«Все прошло торжественно и грандиозно. Увидел множество радостных лиц, сплоченность, единство. От Владимира Владимировича исходила потрясающая аура и энергетика. Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и страну. Только с ним мы преодолеем все трудности.

Как он и сказал, нужно быть всем вместе, едиными и сплоченными. Страна у нас гигантская, с огромными ресурсами, но самое главное – с уникальными людьми. Все вместе мы идем к нашей общей победе и процветанию», – сказал Плющенко.

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24 комментария
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Кучка сплотилась ещё сильнее и говорит за всех людей.
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Спортс, нужен еще десяток жополизательных комментариев на главной.
Клики сами себя не наберут.
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В 72 года от человека сложно ожидать и особой энергетики, и особой потенции (во всех смыслах этого слова)
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Количество россиян, уехавших за эти 24 года так и говорит о доверии своей жизни президенту.....
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Какой необычный синоним у слова коронация)
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Чужие жизни вы ему доверяете. Не свои.
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Помедленнее,я записываю...
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Доверяешь жизнь? Женя
Шуруй на передовую!
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Чужие жизни вы ему доверяете. Свои ссыте.
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Жизнь доверяют? Сколько новых могил за последние два года?
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Такая энергетика президента, что у Плющенко весь лёд расплавился и пол страны залило. Может результат и не очень, но энергетика потрясающая
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Выбора, мягко говоря, у людей не много кому доверить жизнь и страну.
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Евгений "ловкий язычок" Плющенко
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заявил и облизал губы коричневым языком
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И все мы знаем этих людей...
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да, 50 тыс доверили так доверили
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Только и остаётся жизни доверять. К сожалению
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Радостные лица с очень длинными языками - да, таких сегодня было прилично на данном мероприятии. Вяльбе, Тарасова, вот Плющенко)
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А Родина, страна, Женя, это не то, что вы лижите...
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Ответ Alarich
В 72 года от человека сложно ожидать и особой энергетики, и особой потенции (во всех смыслах этого слова)
А как же Ваганыч?
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