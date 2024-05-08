«Колорадо» обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в 1-м матче серии. После 1-го периода счет был 0:3
«Колорадо» обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в 1-м матче серии.
«Эвеланш» одержали волевую победу над «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).
В первом периоде техасцы забросили 3 безответные шайбы.
Во втором периоде Валерий Ничушкин и Кэйл Макар сократили отставание в счете, в третьем периоде Нэтан Маккиннон его сравнял, а в овертайме отличился Майлс Вуд.
Уверовали в победу после 1-ого периода...с Эвс такие фокусы не проходят.
Welcome to поля для гольфа, фанаты цыган, в след году побольше коек в лтире надо поставить)