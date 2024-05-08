«Колорадо» обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в 1-м матче серии. После 1-го периода счет был 0:3

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Нэтан Маккиннон Валерий Ничушкин Майлс Вуд Кэйл Макар Хоккей

«Колорадо» обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в 1-м матче серии.

«Эвеланш» одержали волевую победу над «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0). 

В первом периоде техасцы забросили 3 безответные шайбы.

Во втором периоде Валерий Ничушкин и Кэйл Макар сократили отставание в счете, в третьем периоде Нэтан Маккиннон его сравнял, а в овертайме отличился Майлс Вуд

16 комментариев
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Валера красава ! Пловбоец
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какая все таки прекрасная эта НХЛ, матч был просто 🔥!!!
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Камбэчище знатное от Лавин.
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Х-Характер
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Вуд хорошо так ускорился и корпусом классно сработал. Отличный гол.
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Красавчики)
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Даллас и по ходу регулярки,не один раз терял такое преимущество.Сколько можно на одни и те же грабли наступать.
Уверовали в победу после 1-ого периода...с Эвс такие фокусы не проходят.
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Ответ Gangtrang
Вегас бы 3-0 точно удержал.. но это Даллас-старпер которому повезло...
Интересно интересно, кто бы эти три забил у Вегаса в первом периоде ещё и матч был бы в Денвере где первое звено авс лютует всегда
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Вегас бы 3-0 точно удержал.. но это Даллас-старпер которому повезло...
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Эттинджер как Самсонов, чего ждал, непонятно....ну выкинь ты клюшку, я не знаю распластайся поперек ворот, ждал когда Вудс шайбу в ворота завёз!
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Даллас знатно лузернуо сегодня. Вести 3-0,дать отыграться, атаковать в конце третьего периода и овертайме и зевнуть забег колорадского жука такое себе. Психологически пережить это фиаско в начале серии. Хотя мой прогноз на исход серии был 2-4,но лучше Даллас дальше. Тем более, что смогли выбить из розыгрыша кубка Стэнли новодела - шампиньона.
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Ну и надо признать, что Георгиев сегодня после 0:3 просто включил режим бога!
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Ответ Chestnutrevan
Интересно интересно, кто бы эти три забил у Вегаса в первом периоде ещё и матч был бы в Денвере где первое звено авс лютует всегда
Те же самые люди и забивали бы(которые в регулярке этот Колорадо 7-0 натягивали)
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Ответ Gangtrang
Те же самые люди и забивали бы(которые в регулярке этот Колорадо 7-0 натягивали)
Те же самые, что в плей-офф еле заползли и там только время отняли у Далласа)
Welcome to поля для гольфа, фанаты цыган, в след году побольше коек в лтире надо поставить)
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