«Колорадо» обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в 1-м матче серии. После 1-го периода счет был 0:3

«Колорадо» обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в 1-м матче серии.

«Эвеланш» одержали волевую победу над «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).

В первом периоде техасцы забросили 3 безответные шайбы.

Во втором периоде и сократили отставание в счете, в третьем периоде его сравнял, а в овертайме отличился .