Власти РФ обсудят смену главы Министерства спорта.

На пост министра спорта обсуждается несколько кандидатур, действующий глава Минспорта Олег Матыцин может покинуть свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Матыцин возглавляет Минспорт с января 2020 года.