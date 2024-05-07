Власти РФ обсудят смену главы Министерства спорта
Власти РФ обсудят смену главы Министерства спорта.
На пост министра спорта обсуждается несколько кандидатур, действующий глава Минспорта Олег Матыцин может покинуть свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Матыцин возглавляет Минспорт с января 2020 года.
и набивают карманы, покупают импорт «недружественных брендов» в Дубае, убежище на Кипре, детей, обучающихся за границей, и другие предметы роскоши.
Кого поставят? Вилами по воде. Надо знать, кто там близок к кругу друзей ВВП. Того и продвинут. Сомнительно, что это будет кто-то из депутатов.