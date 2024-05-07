Власти РФ обсудят смену главы Министерства спорта

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Легкая атлетика

Власти РФ обсудят смену главы Министерства спорта.

На пост министра спорта обсуждается несколько кандидатур, действующий глава Минспорта Олег Матыцин может покинуть свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Матыцин возглавляет Минспорт с января 2020 года.

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64 комментария
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Неужели поставят Вяльбе вот это будет реально кринж.
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Ответ Dmitry Makhov
О да, Министр спорта это хлебнее некуда место во всём правительстве)))
Зарплата из бюджета на халяву при отсутствии вообще какой-либо деятельности тоже неплохо. Особенно для бездарей.
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-4
+15
Начался дележ хлебных мест.
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Неужели поставят Вяльбе вот это будет реально кринж.
Могут и Ротенберга .
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Привык персонаж сладко кушать и хорошо пилить, но настали другие времена.
+9
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Толку-то… поставят на его место какого-нибудь героя СВО, или вот Терюшков давно не кормленый
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Ответ Dmitry Makhov
О да, Министр спорта это хлебнее некуда место во всём правительстве)))
Хлебнее некоторых других министерских должностей. Минспорта - это тысячи достаточно крупных объектов по всей стране. Их нужно ремонтировать, содержать и строить новые. Это сотни крупных строительных подрядов. Это бюджеты крупных международных соревнований (игры брикс, игры дружбы и пр.).Это работа с пулом букмекеров и разными рекламодателями. Все это миллиарды рублей осязаемых денег. Не уверен, что где-нибудь в минэкономразвития живых денег больше.
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Какой кэф у Вяльбе?
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Ротенберг посмотрит 800 соревнований по разным видам спорта и будет назначен. На общественных началах
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без сомнения, есть много кандидатов, желающих распоряжаться годовым бюджетом в 1000 миллиардов рублей, чтобы спорт был вне политики,
и набивают карманы, покупают импорт «недружественных брендов» в Дубае, убежище на Кипре, детей, обучающихся за границей, и другие предметы роскоши.
+4
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Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и стала.
+3
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Неужели поставят Вяльбе вот это будет реально кринж.
Ну так они все соревновались в последний месяц, кто глубже)
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Ответ lus
Начался дележ хлебных мест.
О да, Министр спорта это хлебнее некуда место во всём правительстве)))
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Может Валуев ?
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Третьяка поди назначат или Журову
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Ответ PolarBear
Третьяка поди назначат или Журову
Не, в последнее время Ротенберг сильно лижет.
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Комментарий удален автором
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Был не ласков с Родиной президента .
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Ответ ancifer2
Толку-то… поставят на его место какого-нибудь героя СВО, или вот Терюшков давно не кормленый
хоть наконец-то сопли наши чиновники жевать перестанут
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Как не старался, а стул под ним зашатался.
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Давно пора…
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У кого то вышестоящего сынок подрос...
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Сейчас, кого не поставь, ни лучше, ни хуже не будет. От изменения мест слагаемых, сумма не меняется.
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Последний подход сделал - уступи место другому. Всё четко.
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там любого поставь - толку - ноль...
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Неужели поставят Вяльбе вот это будет реально кринж.
Реальный кринж будет из Газпрома.
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Не нализал чтоли
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То, что менять надо - это факт. Матыцин - ни рыба, ни мясо. Только байки рассказывает, что более половины страны занимается регулярно физкультурой и спортом. У меня с полсотни знакомых и лишь десяток из них ходят в зал/бассейн или на фитнес. А его сюрпляс по поездке на ОИ вообще позорище.
Кого поставят? Вилами по воде. Надо знать, кто там близок к кругу друзей ВВП. Того и продвинут. Сомнительно, что это будет кто-то из депутатов.
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правильно. ни рыба ни мясо, которое просто готово было быть униженным, но лишь бы тусоваться в Париже
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В принципе даже разницы нет, кто там главой будет, увы...
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