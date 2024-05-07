Светлана Журова: «Знаю не понаслышке, как много людей готовы переезжать в Россию. Мы отстаиваем семейные, общечеловеческие ценности»

Теги Владимир Путин Светлана Журова Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова поделилась впечатлениями от инаугурации президента России.

Церемония инаугурации Владимира Путина прошла сегодня в Кремле. 

«Не первый раз участвую в церемонии, для всех это волнительная и торжественная процедура. Сама по себе быстрая, но при этом долгое ожидание.

Зато приятное, поскольку есть возможность пообщаться с коллегами, друзьями, обсудить в том числе рабочие моменты, наметить какие-то планы. Церемония была лаконичной и четкой – и это правильно.

Весь мир смотрел, и надо было донести до него основные мысли. Владимир Владимирович дал сигнал всем.

Знаю не понаслышке, как много людей готовы переезжать в Россию, поскольку мы отстаиваем семейные, общечеловеческие ценности, у нас все народы живут вместе, что всегда видно на инаугурации.

Мы это искренне показываем, и стран, желающих идти с нами по этому пути, становится все больше. Да и отдельные люди, проживающие там, где теряются традиции и устои, смотрят в сторону России.

Они понимают, что необходима многополярность, кто-то адекватный в мире должен быть. И Владимир Путин, а вместе с ним и Россия, с этого пути не сойдет», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле

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32 комментария
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Все народы живут вместе, но если ты еврей, прилетевший в Дагестан, тебя будут искать даже в турбине самолёта)
+37
-3
+34
Ответ Savardus
Все народы живут вместе, но если ты еврей, прилетевший в Дагестан, тебя будут искать даже в турбине самолёта)
Кстати, ситуацию то замяли и никого не привлекли...
+21
-1
+20
Разумеется из Таджикистана и Узбекистана хотят приезжать к нам, отстаивать свои семейные и традиционные ценности. И ведь не соврала!
+13
0
+13
Ответ Bartez1986
Имя, сестра, имя! (С)
Равшан и Джамшут
+13
-1
+12
Ну только если ближнее зарубежье, на зароботки
+13
-1
+12
Имя, сестра, имя! (С)
+11
-1
+10
Весь мир смотрел...Вчера после Россия-Беларусь весь мир выключил телевизор, выспался и сегодня включил ровно в полдень по Москве. На Марсе и Юпитере тоже смотрели, скорее всего
+9
-2
+7
Разведенка личным указом выпустивший на волю десятки тысяч педофилов и маньяков - семейные и общечеловеческие ценности во всей красе.
Весь мир обзавидуется.
+6
0
+6
Великое переселение народов в Россию ожидается. Все мечтают чтобы им преподавали бывшие чвкашники в масках
+5
0
+5
Ответ banchik1
Разумеется из Таджикистана и Узбекистана хотят приезжать к нам, отстаивать свои семейные и традиционные ценности. И ведь не соврала!
Гражданин Таджикистана подрезал девушку в показавшейся ему слишком открытой одежде и назвал ее свиньей. По словам девушки, преградивший ей дорогу юноша заявил, что «у нас так не ходят». «Уезжай туда, где у вас так не ходят», — посоветовала она.
+4
0
+4
Это какое-то массовое помешательство у нашей политической элиты. Ну хоть остатки порядочности должны же сохраниться, или на худой конец здравого смысла. Хоть пару раз в год вылезьте из кабинетов, зайдите в магазины, пообщайтесь с людьми на улице.
+3
0
+3
Эх, Света, Света, как я тебя просил 15 лет назад в эфире радио спорт не превращаться в депутата..((
+3
0
+3
А как спросишь, почему сын/дочь в Европе/Штатах, сразу такие глаза удивлённые делают "а почему нет? У нас свободная страна" Блабла
+3
0
+3
Они понимают, что необходима многополярность, кто-то адекватный в мире должен быть. И Владимир Путин, а вместе с ним и Россия, с этого пути не сойдет.
А почему внутри страны борец за многополярность в мире, организовал однополярность на собственной персоне?
+2
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+2
Ответ kwinto88
Кстати, ситуацию то замяли и никого не привлекли...
Так и евреев не нашли
+2
0
+2
Пропаганда как она есть. И всем им невдомёк что действительно происходит в России, главное - втирать пыль в глаза.
Как в каком-то сериале было, ширма, а не страна, и так во всём
+2
0
+2
Быть готовым не значит переехать. Статистику бы посмотреть: сколько уехало, сколько приехало. Из какой страны в-основном, приезжают и куда большинство уезжает. А то говорить можно все, что угодно, гражданка Журова...
+2
0
+2
Поскольку мы отстаиваем семейные, общечеловеческие ценности.

В таком случае Польша, Сербия, Венгрия, Литва как альтернативы в 2024 году выглядят гораздо привлекательнее.
+3
-1
+2
Интересно, насколько они сами верят в то, что говорят?
+1
0
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Остановите уже поставки из Аргентины!
+1
0
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Поэтому миллион абортов ежегодно?
+1
0
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это какое-то массовое помешательство у нашей политической элиты. Ну хоть остатки порядочности должны же сохраниться, или на худой конец здравого смысла. Хоть пару раз в год вылезьте из кабинетов, зайдите в магазины, пообщайтесь с людьми на улице.
За помешательство им отлично платят, смысла нет болтаться вне кабинета.
+1
0
+1
Со средней Азии только если
+3
-2
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Ответ krokodilych
Интересно, насколько они сами верят в то, что говорят?
думаю, что нет
+1
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Там что, в дурке день открытых дверей что-ли второй день😁
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Да где она видит этих людей? Совсем видимо накрыло капитально
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Ответ Осоавиахим
Равшан и Джамшут
Стивен ещё
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Ответ Геннадий Тимченко
Гражданин Таджикистана подрезал девушку в показавшейся ему слишком открытой одежде и назвал ее свиньей. По словам девушки, преградивший ей дорогу юноша заявил, что «у нас так не ходят». «Уезжай туда, где у вас так не ходят», — посоветовала она.
Девушку уже привлекли по 282?
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Ответ napoli_14
Девушку уже привлекли по 282?
Она оказалась известной спортсменкой, поэтому ей удалось избежать наказания☝️
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