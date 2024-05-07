Светлана Журова: «Знаю не понаслышке, как много людей готовы переезжать в Россию. Мы отстаиваем семейные, общечеловеческие ценности»
Светлана Журова поделилась впечатлениями от инаугурации президента России.
Церемония инаугурации Владимира Путина прошла сегодня в Кремле.
«Не первый раз участвую в церемонии, для всех это волнительная и торжественная процедура. Сама по себе быстрая, но при этом долгое ожидание.
Зато приятное, поскольку есть возможность пообщаться с коллегами, друзьями, обсудить в том числе рабочие моменты, наметить какие-то планы. Церемония была лаконичной и четкой – и это правильно.
Весь мир смотрел, и надо было донести до него основные мысли. Владимир Владимирович дал сигнал всем.
Знаю не понаслышке, как много людей готовы переезжать в Россию, поскольку мы отстаиваем семейные, общечеловеческие ценности, у нас все народы живут вместе, что всегда видно на инаугурации.
Мы это искренне показываем, и стран, желающих идти с нами по этому пути, становится все больше. Да и отдельные люди, проживающие там, где теряются традиции и устои, смотрят в сторону России.
Они понимают, что необходима многополярность, кто-то адекватный в мире должен быть. И Владимир Путин, а вместе с ним и Россия, с этого пути не сойдет», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле
Весь мир обзавидуется.
А почему внутри страны борец за многополярность в мире, организовал однополярность на собственной персоне?
Как в каком-то сериале было, ширма, а не страна, и так во всём
В таком случае Польша, Сербия, Венгрия, Литва как альтернативы в 2024 году выглядят гораздо привлекательнее.