Светлана Журова: «Знаю не понаслышке, как много людей готовы переезжать в Россию. Мы отстаиваем семейные, общечеловеческие ценности»

Светлана Журова поделилась впечатлениями от инаугурации президента России.

Церемония инаугурации Владимира Путина прошла сегодня в Кремле.

«Не первый раз участвую в церемонии, для всех это волнительная и торжественная процедура. Сама по себе быстрая, но при этом долгое ожидание.

Зато приятное, поскольку есть возможность пообщаться с коллегами, друзьями, обсудить в том числе рабочие моменты, наметить какие-то планы. Церемония была лаконичной и четкой – и это правильно.

Весь мир смотрел, и надо было донести до него основные мысли. Владимир Владимирович дал сигнал всем.

Знаю не понаслышке, как много людей готовы переезжать в Россию, поскольку мы отстаиваем семейные, общечеловеческие ценности, у нас все народы живут вместе, что всегда видно на инаугурации.

Мы это искренне показываем, и стран, желающих идти с нами по этому пути, становится все больше. Да и отдельные люди, проживающие там, где теряются традиции и устои, смотрят в сторону России.

Они понимают, что необходима многополярность, кто-то адекватный в мире должен быть. И Владимир Путин, а вместе с ним и Россия, с этого пути не сойдет», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле