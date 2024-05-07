Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» сыграет с ЦСКА во 2-м матче серии
Сегодня состоится второй матч в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против московского ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 7 мая, 19.15, «КСК Арена»
ЦСКА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Плей-офф
1/2 финала ???(до трех побед) ???
Держу в курсе, но полуфиналы играют до 4-х побед, как собственного говоря и финал, а вот серия за третье место будет до 3-х побед!