Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» сыграет с ЦСКА во 2-м матче серии

Сегодня состоится второй матч в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

« » в Санкт-Петербурге сыграет против московского ЦСКА.

лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Второй матч

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.