Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» сыграет с ЦСКА во 2-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня состоится второй матч в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против московского ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Второй матч

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
7 мая, 19.15, «КСК Арена»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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7 комментариев
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Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала ???(до трех побед) ???

Держу в курсе, но полуфиналы играют до 4-х побед, как собственного говоря и финал, а вот серия за третье место будет до 3-х побед!
+4
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+4
За Цска 🙏🙏🤘🤘
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+4
Если Зенит будет так же играть это 0:4 в серии.
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Зенит с Уралмашем мучился в 1/4 финала и в первом матче полуфинала с ЦСКА был далёк от своих лучших игровых кондиций. Надо уже и характер проявить.
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Ответ Дмитрий9779
Если Зенит будет так же играть это 0:4 в серии.
Поддерживает футбольных коллег
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