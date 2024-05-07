Судейский комитет отменил встречу с представителями «Барсы» из-за утечки информации о ней в СМИ. Стороны должны были изучить спорные моменты класико
Испанский судейский комитет отменил встречу с представителями «Барселоны».
Ранее стало известно, что стороны договорились изучить записи спорных моментов последнего класико. Представители клуба должны были приехать в Мадрид в ближайшие дни.
Однако технический комитет судей (CTA) решил отменить эту встречу из-за утечки информации о ней в СМИ. Комитет принял такое решение, чтобы избежать «цирка в медиа».
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев. Он допустил, что клуб будет требовать переигровку.
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