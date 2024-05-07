Судейский комитет отменил встречу с представителями «Барсы» из-за утечки информации о ней в СМИ. Стороны должны были изучить спорные моменты класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Футбол

Испанский судейский комитет отменил встречу с представителями «Барселоны».

Ранее стало известно, что стороны договорились изучить записи спорных моментов последнего класико. Представители клуба должны были приехать в Мадрид в ближайшие дни. 

Однако технический комитет судей (CTA) решил отменить эту встречу из-за утечки информации о ней в СМИ. Комитет принял такое решение, чтобы избежать «цирка в медиа».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев. Он допустил, что клуб будет требовать переигровку. 

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25 комментариев
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Походу на себя вышли)
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+40
Ответ Эркинбек Апаканов
Походу на себя вышли)
Мне больше интересно что они изучать там будут, включат момент с Лунином и сто раз будут смотреть пересёк/не пересёк мяч линию, в итоге станет понятно что ничего не понятно и разойдутся по домам. Комедия 😂
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+13
Походу обгадились до встречи
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-4
+10
Негрейра забыл о встрече, а без него встреча потеряла смысл❓🤣
+8
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Ответ Эркинбек Апаканов
Походу на себя вышли)
Проигрывайте достойно, в конце 00 и 10ых мы вам ничего не вменяли, когда проигрывали, сейчас наше время.
+8
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+6
До сих пор мусолят эту тему 🙃
+5
0
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Когда эту Барсу уже расформируют, как они достали со своими вечными срачами и не понятками
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Жаль болельщиков Барсы
Ноет руководство, а стыдно адекватным людям
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🤡🤡🤡
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Лапорте больше заняться нечем?
У него все хорошо в других аспектах?
Лапорта не хочет изучить вместе с Хави, что делает Канселу, когда с его фланга беспрепятственно забивают голы весь сезон?
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+2
Пусть за одно изучат Фол Суареса на Варане,после которого был забит гол,чистый гол Бейла которого отменили,симуляция Суареса где Навас его даже не коснулся,и много чего))
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+2
А я правильно понимаю, что судейский комитет как-то тайно хотел встречаться? То есть по логике, если стороны встречаются высказать свои позиции, то в этом нет ничего зашкварного, чтобы скрывать. А тут как-то все выглядит как будто хотели без палева договориться. Но зачем тогда лично? Можно видеочатик в телеге, а потом Вован и Лексус выложили бы запись))
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Ответ vtsch4svws
Отменили, потому что в это время будут на празднике, в честь чемпионства мадрида, это понятно
Бомбит?
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Пусть за одно изучат Фол Суареса на Варане,после которого был забит гол,чистый гол Бейла которого отменили,симуляция Суареса где Навас его даже не коснулся,и много чего))
Это другое
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бу гагашеньки
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Ахахахах
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Комитет судей плюнул на барсу, своя честь дороже чем с ними мораться
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А что там спорного кроме Реалу гола с фолом ?
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