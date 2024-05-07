«Барселона» и судейский комитет изучат записи спорных моментов класико в ближайшие дни. Представители клуба приедут в Мадрид

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Футбол

«Барселона» добилась рассмотрения спорных моментов класико.

Каталонский клуб уступил «Реалу» со счетом 2:3 в 32-м туре Ла Лиги. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев.

Как сообщает As со ссылкой на источники в клубе, технический комитет судей (CTA) связался с «Барселоной» и договорился провести встречу в ближайшие дни, чтобы изучить записи спорных моментов.

По соображениям безопасности CTA наотрез отказался отправлять каталонцам записи, но не возражает против поездки делегации клуба в Мадрид. Точная дата встречи еще не установлена, но в «блаугране» заверяют, что этот вопрос будет решен в течение нескольких дней.

Судейский комитет не даст «Барселоне» записи эпизода с ударом Ямаля. Работу арбитра Сото Градо считают «более чем выдающейся»

«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля

Лапорта о матче с «Реалом»: «Инциденты на поле вредили нам и приносили пользу сопернику. Они отражают разницу в таблице Ла Лиги»

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95 комментариев
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Хотят еще раз посмотреть как красиво Хоселу сделал передачу на Беллингема?
+67
-11
+56
Тут главное чтобы сами на себя не наткнулись)
+61
-13
+48
Тогда переигрывать 1:6 с ПСЖ и много чего ещё!
+43
-14
+29
Ответ МОНТЁР ТуПи
Тогда переигрывать 1:6 с ПСЖ и много чего ещё!
Начинать надо с Челси)
+38
-10
+28
Ответ Никита Алексеев
Хотят еще раз посмотреть как красиво Хоселу сделал передачу на Беллингема?
Точнее, не сделал?
No-touch пас, все таки.
+12
-1
+11
Надеются так Жирону обойти?
+14
-3
+11
К Евребе в гости за одно пусть сгоняют) йо-хо-хо
+33
-24
+9
Ответ Эркинбек Апаканов
Начинать надо с Челси)
И с Арсенала
+15
-7
+8
Наследие Негрейды живёт и процветает.
Ни один клуб Ла Лиги не удостаивался такой возможности.
Главное чтобы каталонцы не переиграли самих себя.
+16
-9
+7
Ответ Дороф
Точнее, не сделал? No-touch пас, все таки.
Да, но это было красиво)
+7
-1
+6
Матч с Челси на переигровку ставьте и Эвребе проверяйте на полиграфе
+7
-1
+6
Эх... Лучше бы вы несколько раз пересмотрели матч с Жироной, и сделали определенные выводы. А то как-то не очень смотрится что вам за 2 матча закинули 8 голов. Но это ведь не важно, лучше дальше ссать в уши своему комьюнити и винить во всех бедах Мадридский Реал!.
+5
0
+5
Ответ SaH4r.
О клубном тв Реала слышал?
слышал. соглашусь , что это тоже не самое лучшее , что есть. я тут больше даже к фанатам барсы. да и в целом кто бы что не говорил , но реал это делает красивее
+7
-3
+4
почему барса вечно на судей жалуется? что фанаты , что клуб. тошнит уже просто. я за ливерпуль болею , мы тоже по этому поводу говорим что-то, да , это нормально. но барса , барса
+14
-10
+4
Надо было Жирону обыгрывать, ёпта!!!!!
+3
0
+3
Ответ Mellv
почему барса вечно на судей жалуется? что фанаты , что клуб. тошнит уже просто. я за ливерпуль болею , мы тоже по этому поводу говорим что-то, да , это нормально. но барса , барса
О клубном тв Реала слышал?
+15
-12
+3
Те кто пишет про Эвребе, прекратите! Я не успеваю плюсовать😂
+4
-1
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Маргарины?) что-то новое в лексиконе)))) в каком контексте это?)
Если я правильно понимаю, это отсылка к не совсем корретному, но устоявшемуся в русском прозвищу Мадрида - "сливочным", только с элементами дополнительного оскорбления ввиду того, что маргарин более дешёвый заменитель сливочного масла.

в оригинале "сливочные" это Los Merengues (т.е пироженное типа Безе - которые белого цвета, как и домашняя форма Мадрида)
PS: детальнее https://www.laliga.com/en-GB/news/why-are-real-madrid-players-called-merengues
+3
0
+3
Ответ akaAzazello
Если я правильно понимаю, это отсылка к не совсем корретному, но устоявшемуся в русском прозвищу Мадрида - "сливочным", только с элементами дополнительного оскорбления ввиду того, что маргарин более дешёвый заменитель сливочного масла. в оригинале "сливочные" это Los Merengues (т.е пироженное типа Безе - которые белого цвета, как и домашняя форма Мадрида) PS: детальнее https://www.laliga.com/en-GB/news/why-are-real-madrid-players-called-merengues
Ничессе вы заморочились)) Спасибо большое, очень познавательно) а Безе - вкусняшка)
+2
0
+2
Ответ SaH4r.
Забавный факт, у него на обе команды почти одинаковое количество ошибок, но фанаты лондонского аутсайдера и маргарины предпочитают помалкивать об этом))
Маргарины?) что-то новое в лексиконе)))) в каком контексте это?)
+3
-1
+2
Начало заголовка хорошее, "Барселона и судейский комитет" - звучит как "Гарри Поттер и тайная комната" ))
Можно ещё снять фильм про Негрейру "Барселона и узник судейской", или "Барселона и кубок Гампера", "Барселона и дары Атейкина" и др. ))
+2
0
+2
да рассчитайте этот гол пусть они успокоится. что меняет этот гол?
+4
-2
+2
Ответ Mellv
почему барса вечно на судей жалуется? что фанаты , что клуб. тошнит уже просто. я за ливерпуль болею , мы тоже по этому поводу говорим что-то, да , это нормально. но барса , барса
это днк клуба и болел
+2
-1
+1
Ответ Никита Алексеев
Да, но это было красиво)
Бесспорно
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Хотят еще раз посмотреть как красиво Хоселу сделал передачу на Беллингема?
А то, трансляция платная, а они на рычагах
+1
0
+1
Болел за Барсу в матче, без электроники понятно, мяч полностью линию не пересек. Надо было Хави просто удержать победный счет за 20 минут. Как и в матче с ПСЖ. Уметь грамотно ставить автобус-это тоже своего рода искусство.
+2
-1
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
И с Арсенала
в очередь - там еще гол Шевы за Милан отменили в 2006.
наша борсеглора давно славится такими проделками
+4
-3
+1
Придется еще тогда все классико в эпохе нэгрейры переигрывать
+8
-7
+1
Ответ Трент Резнор
Матч с Челси на переигровку ставьте и Эвребе проверяйте на полиграфе
Эвребе сам признался, проверять не надо
+4
-3
+1
Ответ Nick Black
Забавно если будет переигровка и Реал Барсу опять обыграет)
Не будет никаких переигровок
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