«Барселона» и судейский комитет изучат записи спорных моментов класико в ближайшие дни. Представители клуба приедут в Мадрид
«Барселона» добилась рассмотрения спорных моментов класико.
Каталонский клуб уступил «Реалу» со счетом 2:3 в 32-м туре Ла Лиги. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев.
Как сообщает As со ссылкой на источники в клубе, технический комитет судей (CTA) связался с «Барселоной» и договорился провести встречу в ближайшие дни, чтобы изучить записи спорных моментов.
По соображениям безопасности CTA наотрез отказался отправлять каталонцам записи, но не возражает против поездки делегации клуба в Мадрид. Точная дата встречи еще не установлена, но в «блаугране» заверяют, что этот вопрос будет решен в течение нескольких дней.
Судейский комитет не даст «Барселоне» записи эпизода с ударом Ямаля. Работу арбитра Сото Градо считают «более чем выдающейся»
«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля
Лапорта о матче с «Реалом»: «Инциденты на поле вредили нам и приносили пользу сопернику. Они отражают разницу в таблице Ла Лиги»
No-touch пас, все таки.
Ни один клуб Ла Лиги не удостаивался такой возможности.
Главное чтобы каталонцы не переиграли самих себя.
в оригинале "сливочные" это Los Merengues (т.е пироженное типа Безе - которые белого цвета, как и домашняя форма Мадрида)
PS: детальнее https://www.laliga.com/en-GB/news/why-are-real-madrid-players-called-merengues
Можно ещё снять фильм про Негрейру "Барселона и узник судейской", или "Барселона и кубок Гампера", "Барселона и дары Атейкина" и др. ))
наша борсеглора давно славится такими проделками