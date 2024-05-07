«Барселона» и судейский комитет изучат записи спорных моментов класико в ближайшие дни. Представители клуба приедут в Мадрид

«Барселона» добилась рассмотрения спорных моментов класико.

Каталонский клуб уступил «Реалу» со счетом 2:3 в 32-м туре Ла Лиги. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против « » (2:3), в котором мяч после удара Ламина Ямаля, возможно, пересек линию ворот мадридцев.

Как сообщает As со ссылкой на источники в клубе, технический комитет судей (CTA) связался с «Барселоной» и договорился провести встречу в ближайшие дни, чтобы изучить записи спорных моментов.

По соображениям безопасности CTA наотрез отказался отправлять каталонцам записи, но не возражает против поездки делегации клуба в Мадрид. Точная дата встречи еще не установлена, но в «блаугране» заверяют, что этот вопрос будет решен в течение нескольких дней.

Судейский комитет не даст «Барселоне» записи эпизода с ударом Ямаля. Работу арбитра Сото Градо считают «более чем выдающейся»

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