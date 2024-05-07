Попов про «Зенит» – позор российского футбола»: «Это отношение регионов к нищете и к тому, что клуб купается в деньгах «Газпрома»
Алексей Попов объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
Напомним, во время матча 27-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:1) фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Воронежский клуб осудил поведение фанатов.
– Это отношение регионов к нищете и к тому, что «Зенит» купается в деньгах. Все озлобленные и злые на эту ситуацию.
Так клуб себя позиционирует среди масс населения. У «Зенита» очень много денег, большие зарплаты, но результат не тот. Вспомните Лигу чемпионов, результаты были очень скромные, мягко говоря.
В этом году тоже все видят, что «Зенит» ничего не хочет и ничего не делает, хотя зарплаты остались на прежнем уровне. Но остальные команды все равно ничего поделать не могут, что еще больше бесит народ.
– Мостовой сказал, что просто победителей не любят.
– Понятно, что после матча Андрей Мостовой хотел смягчить эту обстановку, потому что он тоже лицо команды и не может идти на конфронтацию с болельщиками всей страны. Что он мог еще сказать? Но очевидно, что вложенные в «Зенит» деньги не приносят того эффекта, который должен быть.
Но все-таки «Зенит» – одна из самых успешных команд в России, они выигрывали Кубок УЕФА. Если это позор российского футбола, то остальные команды тогда вообще ниже плинтуса?
Это флагман нашего футбола сейчас, хоть они и строят все на деньги «Газпрома», а не от прибыли с футбола, – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.
Ну может НиНо ещё, который душу букам продал, но там, мне кажется, и из бюджета области вливания немалые присутствуют 🤷♂️
Если оглянуться на столицу с их бездарными трансферами Тилей, Кралов, Филиппов, Фуксов, Гайчей и т.д, стабильно низкой посещаемостью даже до введения Fan id, постоянно очень суровыми условиями на стадионах зимой, а также простаивание так называемой "главной арены страны", то у меня возникнут большие вопросы к этому товарищу.
Во-первых,Газпром на 50% гос,РЖД,ВТБ,ВЭБ на сколько гос?
Во-вторых(про " в два раза)
https://m.sports.ru/football/1115022357-byudzhet-spartaka-na-2023-j-130-135-mln-evro-lukojl-ne-stanet-umenshat.html
Бюджет Зенита:
Главный тренер: Сергей Семак
Капитан: Дуглас Сантос
Бюджет: 16,167 млрд(примерно 153 млн$) рублей
Основан: 25 мая 1925.
Такое себе в 2 раза,что ещё у вас на собраниях рассказывают?
Мне интересно, а какой эффект приносят вложения в московские клубы Спартак, Локомотив, Динамо, бюджет которых в сумме 30.9 млрд. (11.4 млрд. + 10.9 млрд. + 8.6 млрд.) В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ, чем бюджет Зенита (22 млрд.)? И если "Зенит - позор российского футбола", то какими словами тогда надо называть московские клубы? Такие цензурные слова в русском языке вообще есть?
Это же не стартап придуманный и выросший с нуля
Пятикратный подряд и сейчас первые,про какой результат речь?
Может, дело то не в клубе, а в этой системе в целом? Или ещё проще - в зависти?
А то, что московские футбольные деньги размазаны по нескольким клубам - это личная проблема Москвы, к "честности" никакого отношения вообще не имеющая.
Что касается российского футбола - да, практически все клубы сидят на "бюджетной игле", кроме разве что "Краснодара" и, возможно, отчасти "Пари НН", как тут уже писали.
Но вот риторический вопрос: убери бюджетное финансирование клубов - и что останется от футбола в стране?
Так вот, были бы в РПЛ рыночные правила, то зарплаты были бы в 2-3 раза ниже, соответственно расходы на клубы ниже. Далее, возможно и частных владельцев стало бы больше. Чем больше частных владельцев, тем более рыночные правила игры
Результаты не очень?5 лет первые и сейчас на первом месте.
Результат в еврокубках у Зенита лучше чем у остальных,за всю!!! историю.
Вот статистика:
https://www.sovsport.ru/football/news/954950-zenit-luchshij-rossijskij-klub-v-evrokubkah-za-vsju-istoriju