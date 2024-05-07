Попов про «Зенит» – позор российского футбола»: «Это отношение регионов к нищете и к тому, что клуб купается в деньгах «Газпрома»

Алексей Попов объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Напомним, во время матча 27-го тура Мир против «Зенита» (1:1) фанаты « » скандировали « » – позор российского футбола». Воронежский клуб осудил поведение фанатов.

– Это отношение регионов к нищете и к тому, что «Зенит» купается в деньгах. Все озлобленные и злые на эту ситуацию.

Так клуб себя позиционирует среди масс населения. У « » очень много денег, большие зарплаты, но результат не тот. Вспомните Лигу чемпионов, результаты были очень скромные, мягко говоря.

В этом году тоже все видят, что «Зенит» ничего не хочет и ничего не делает, хотя зарплаты остались на прежнем уровне. Но остальные команды все равно ничего поделать не могут, что еще больше бесит народ.

– Мостовой сказал, что просто победителей не любят.

– Понятно, что после матча хотел смягчить эту обстановку, потому что он тоже лицо команды и не может идти на конфронтацию с болельщиками всей страны. Что он мог еще сказать? Но очевидно, что вложенные в «Зенит» деньги не приносят того эффекта, который должен быть.

Но все-таки «Зенит» – одна из самых успешных команд в России, они выигрывали Кубок УЕФА. Если это позор российского футбола, то остальные команды тогда вообще ниже плинтуса?

Это флагман нашего футбола сейчас, хоть они и строят все на деньги « », а не от прибыли с футбола, – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.