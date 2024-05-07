Попов про «Зенит» – позор российского футбола»: «Это отношение регионов к нищете и к тому, что клуб купается в деньгах «Газпрома»

Теги Зенит Алексей Попов премьер-лига Россия болельщики Газпром Факел Андрей Мостовой деньги Футбол

Алексей Попов объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Напомним, во время матча 27-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:1) фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Воронежский клуб осудил поведение фанатов.

– Это отношение регионов к нищете и к тому, что «Зенит» купается в деньгах. Все озлобленные и злые на эту ситуацию.

Так клуб себя позиционирует среди масс населения. У «Зенита» очень много денег, большие зарплаты, но результат не тот. Вспомните Лигу чемпионов, результаты были очень скромные, мягко говоря.

В этом году тоже все видят, что «Зенит» ничего не хочет и ничего не делает, хотя зарплаты остались на прежнем уровне. Но остальные команды все равно ничего поделать не могут, что еще больше бесит народ. 

– Мостовой сказал, что просто победителей не любят.

–  Понятно, что после матча Андрей Мостовой хотел смягчить эту обстановку, потому что он тоже лицо команды и не может идти на конфронтацию с болельщиками всей страны. Что он мог еще сказать? Но очевидно, что вложенные в «Зенит» деньги не приносят того эффекта, который должен быть.

Но все-таки «Зенит» – одна из самых успешных команд в России, они выигрывали Кубок УЕФА. Если это позор российского футбола, то остальные команды тогда вообще ниже плинтуса?

Это флагман нашего футбола сейчас, хоть они и строят все на деньги «Газпрома», а не от прибыли с футбола, – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.

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89 комментариев
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Положа руку на сердце, кто у нас из клубов РПЛ, за исключением разве что Краснодара, живёт не столько на своё, сколько на частное хотя бы, а не сосёт деньги из государства и его компаний?

Ну может НиНо ещё, который душу букам продал, но там, мне кажется, и из бюджета области вливания немалые присутствуют 🤷‍♂️
+41
-10
+31
Простите, а Факел не купается в деньгах налогоплательщиков? А Воронеж может деньги зарабатывает и является регионом-донором? Или это другое? Легионеров Факел на чьи деньги покупает, напомните?
+26
-7
+19
Ответ Celsius
"вложенные в «Зенит» деньги не приносят того эффекта" Мне интересно, а какой эффект приносят вложения в московские клубы Спартак, Локомотив, Динамо, бюджет которых в сумме 30.9 млрд. (11.4 млрд. + 10.9 млрд. + 8.6 млрд.) В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ, чем бюджет Зенита (22 млрд.)? И если "Зенит - позор российского футбола", то какими словами тогда надо называть московские клубы? Такие цензурные слова в русском языке вообще есть?
Простой вопрос - по вашему мнению честно иметь бюджет в 2 раза больше любого из перечисленных Вами клубов?
+22
-10
+12
Ответ Celsius
"вложенные в «Зенит» деньги не приносят того эффекта" Мне интересно, а какой эффект приносят вложения в московские клубы Спартак, Локомотив, Динамо, бюджет которых в сумме 30.9 млрд. (11.4 млрд. + 10.9 млрд. + 8.6 млрд.) В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ, чем бюджет Зенита (22 млрд.)? И если "Зенит - позор российского футбола", то какими словами тогда надо называть московские клубы? Такие цензурные слова в русском языке вообще есть?
Недавно была статья , что после неудачных эксперементов Рангника и ко РЖД влило 3 млрд рублей в клуб)
+13
-2
+11
А Попов не хочет деньги которые ему бюджетные Рубин и Амкар платили в казну вернуть?:)
+32
-21
+11
Газпром хотя бы деньги тратит хоть более-менее разумно в последнее время. На длительной дистанции за последние 5 лет не было пока что ни одной провальной покупки дорого игрока (зимний трансфер Артура не берём, пока что он слишком мало времени в команде провел для выводов). Стадион Зенита содержится очень хорошо и способен принимать матчи в любое время года в комфортных условиях для людей.
Если оглянуться на столицу с их бездарными трансферами Тилей, Кралов, Филиппов, Фуксов, Гайчей и т.д, стабильно низкой посещаемостью даже до введения Fan id, постоянно очень суровыми условиями на стадионах зимой, а также простаивание так называемой "главной арены страны", то у меня возникнут большие вопросы к этому товарищу.
+16
-8
+8
Ответ ne ravnodushen
Простой вопрос - по вашему мнению честно иметь бюджет в 2 раза больше любого из перечисленных Вами клубов?
А по вашему мнению честно сейчас врать?
Во-первых,Газпром на 50% гос,РЖД,ВТБ,ВЭБ на сколько гос?
Во-вторых(про " в два раза)
https://m.sports.ru/football/1115022357-byudzhet-spartaka-na-2023-j-130-135-mln-evro-lukojl-ne-stanet-umenshat.html

Бюджет Зенита:
Главный тренер: Сергей Семак
Капитан: Дуглас Сантос
Бюджет: 16,167 млрд(примерно 153 млн$) рублей
Основан: 25 мая 1925.

Такое себе в 2 раза,что ещё у вас на собраниях рассказывают?
+9
-2
+7
У Зенита, как раз-то, эффект от вложенных денег стопроцентный - ежегодные чемпионства. Но кричалки эти не имеют никакого отношения к достижениям Зенита.
+13
-7
+6
5 раз подряд победили в чемпионате, а им результат не тот. Хочу напомнить, что именно у Зенита есть 2 еврочашки(ещё одна у ЦСКА) - остальные команды, при сумасшедших тратах ничего не добились. Разруха она в головах(с)
+16
-11
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Недавно была статья , что после неудачных эксперементов Рангника и ко РЖД влило 3 млрд рублей в клуб)
Билеты на плацкарт дорожают каждые три месяца..про купехи и говорить не чего..))
+5
0
+5
Ответ Groznyi2024
Давайте вспомним Лигу чемпионов. В последние годы у Зенита примерно 25-ый бюджет был среди 32 команд
Даже не 25-й, а меньше. Но для хейтеров и завистников для России бюджет применим, а для ЛЧ, не имеет значения. Там Зенит должен всех разносить в щепки.
+6
-2
+4
"вложенные в «Зенит» деньги не приносят того эффекта"
Мне интересно, а какой эффект приносят вложения в московские клубы Спартак, Локомотив, Динамо, бюджет которых в сумме 30.9 млрд. (11.4 млрд. + 10.9 млрд. + 8.6 млрд.) В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ, чем бюджет Зенита (22 млрд.)? И если "Зенит - позор российского футбола", то какими словами тогда надо называть московские клубы? Такие цензурные слова в русском языке вообще есть?
+25
-22
+3
Давайте вспомним Лигу чемпионов. В последние годы у Зенита примерно 25-ый бюджет был среди 32 команд
+9
-6
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
Завидовать позорному высуплению игроков Зенита с Брюгге?
Нет, надо радоваться, когда после выступления одного клуба зарубежная пресса пишет -" К нам приехал мусор с Родины водки"(С)
+5
-2
+3
Ответ arspurs9
Комментарий скрыт
С момента основании компании Лукойл на базе советской промышленности, а затем незаконно в результате преступной приватизации упавшая в частные руки (читай украдена)

Это же не стартап придуманный и выросший с нуля
+13
-10
+3
Ответ ne ravnodushen
Простой вопрос - по вашему мнению честно иметь бюджет в 2 раза больше любого из перечисленных Вами клубов?
Это не про честность, что за детский сад.
+4
-1
+3
...но результат не тот...
Пятикратный подряд и сейчас первые,про какой результат речь?
+10
-7
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Недавно была статья , что после неудачных эксперементов Рангника и ко РЖД влило 3 млрд рублей в клуб)
Спасибо за информацию!
+2
0
+2
Это плебейская зависть, Попов.
+9
-7
+2
Газпром со своим баблом пришёл как спонсор, а виноват клуб Зенит? Странная логика. А Спартак тоже виноват что он Лукойловский? А Локомотив что он РЖДшный тоже сам в этом виноват? А ЦСКА и т.д.?
Может, дело то не в клубе, а в этой системе в целом? Или ещё проще - в зависти?
+6
-4
+2
Попов, тебе ли о нищете говорить? Получал ОЧЕНЬ не маленькую ЗП напрямую, из бюджета региона. Теперь рассуждаешь. Зависть одолела, что не попал в серьёзный клуб. Типа, бабки прошли мимо тебя.
+3
-1
+2
Что мне нравится в «нищих регионах», типа Воронежской, Липецкой, Белгородской и т.п. волостей, так это обилие двухэтажных кирпичных домишек в частном секторе. А ещё кумовство, коррупция и прочие прелести «нищенства».
+11
-9
+2
Ответ Дмитрий9779
А по вашему мнению честно сейчас врать? Во-первых,Газпром на 50% гос,РЖД,ВТБ,ВЭБ на сколько гос? Во-вторых(про " в два раза) https://m.sports.ru/football/1115022357-byudzhet-spartaka-na-2023-j-130-135-mln-evro-lukojl-ne-stanet-umenshat.html Бюджет Зенита: Главный тренер: Сергей Семак Капитан: Дуглас Сантос Бюджет: 16,167 млрд(примерно 153 млн$) рублей Основан: 25 мая 1925. Такое себе в 2 раза,что ещё у вас на собраниях рассказывают?
Ну плохо у человека с устным счётом! Он арифметику прогуливал.
+3
-1
+2
Ответ ne ravnodushen
Простой вопрос - по вашему мнению честно иметь бюджет в 2 раза больше любого из перечисленных Вами клубов?
Футбольные расходы на душу населения города в Петербурге и в Москве - ОДИНАКОВЫ. И вот это - АБСОЛЮТНО ЧЕСТНО.
А то, что московские футбольные деньги размазаны по нескольким клубам - это личная проблема Москвы, к "честности" никакого отношения вообще не имеющая.
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
А Попов не хочет деньги которые ему бюджетные Рубин и Амкар платили в казну вернуть?:)
Вот тут как-то хочется заметить, что Попов, как и любой другой футболист, платил деньги себе не сам.

Что касается российского футбола - да, практически все клубы сидят на "бюджетной игле", кроме разве что "Краснодара" и, возможно, отчасти "Пари НН", как тут уже писали.

Но вот риторический вопрос: убери бюджетное финансирование клубов - и что останется от футбола в стране?
+2
0
+2
Ответ Celsius
Спасибо за информацию!
я тут причем, это на спортсе и было на главной, что-то вроде - Рангник и ко - где они сейчас. ) может и ошибаюсь) но помоему именно в ней и написаны эти цифры, не знаю откуда они сами их взяли)
+1
0
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Ответ rigobersong
Кстати, по поводу растрыты народных денег, почему наш либеральный сайт не написал об этом?:) В Калифорнии (штат США) спустя девять лет завершилось строительство моста «из ниоткуда в никуда». Его возведение обошлось в 11 миллиардов долларов. Об этом пишет Daily Mail. Как сообщают власти штата, это часть проекта высокоскоростной железной дороги из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Длина готового участка составляет всего 482 метра. Власти заявили, что загвоздка произошла из-за изменившейся инфраструктуры местности. По их словам, виадук теперь не имеет никакого логистического значения. Проект уже высмеяли в социальной сети. Пользователи называют мост «самым бессмысленным в мире». Один из комментаторов пошутил, предположив, что к моменту открытия виадука высокоскоростная железная дорога будет достроена на Луне. К критике подключились и известные люди. Так, Илон Маск отреагировал на фотографии моста «из ниоткуда в никуда» плачущим грустным смайликом. Таким образом американский предприниматель отметил бесполезность постройки, которая затребовала много ресурсов, но в итоге не окупилась. По оценкам экспертов, на завершение строительства моста, который все же соединит Лос-Анджелес и Сан-Франциско, потребуется еще 100 миллиардов долларов. Многие американцы призывают закрыть проект, так как он осуществляется за счет денег налогоплательщиков. Бедные американские бабушки, а ведь могли им газ на эти деньги провести, а то до сих пор дровами топят:))
Интересно, конечно, но к данной проблеме это отношения не имеет).
+5
-4
+1
Ответ Patriot
Билеты на плацкарт дорожают каждые три месяца..про купехи и говорить не чего..))
справедливости ради - поставили б в вагоны мониторы и транслировали матчи Локо)
+1
0
+1
Ответ Элдор ШоуУродов
Положа руку на сердце, кто у нас из клубов РПЛ, за исключением разве что Краснодара, живёт не столько на своё, сколько на частное хотя бы, а не сосёт деньги из государства и его компаний? Ну может НиНо ещё, который душу букам продал, но там, мне кажется, и из бюджета области вливания немалые присутствуют 🤷‍♂️
Спартак и Рубин живёт. Попов, либо не понимает, либо не озвучивает, что правила по которым живёт футбольный мир РФ созданы теми же, кто стоит во главе Зенита. И многие не любят их в том числе и по этой причине.
Так вот, были бы в РПЛ рыночные правила, то зарплаты были бы в 2-3 раза ниже, соответственно расходы на клубы ниже. Далее, возможно и частных владельцев стало бы больше. Чем больше частных владельцев, тем более рыночные правила игры
+1
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Ответ Геннадий Пелагеин
Полностью поддерживаем,что зенит неоправданно купается в деньгах газпрома,покупая все новых игроков,а результаты не очень,хорошо,что нет еврокубков,в которых зенит ничего хорошего не показывал
Как ты определил,что неоправданно?
Результаты не очень?5 лет первые и сейчас на первом месте.
Результат в еврокубках у Зенита лучше чем у остальных,за всю!!! историю.
Вот статистика:
https://www.sovsport.ru/football/news/954950-zenit-luchshij-rossijskij-klub-v-evrokubkah-za-vsju-istoriju
+4
-3
+1
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