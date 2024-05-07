Дагестанский тренер избил воспитанника из-за поражения на соревнованиях

Дагестанский тренер избил несовершеннолетнего воспитанника из-за поражения.

Инцидент произошел на Всероссийских соревнованиях по борьбе в Оренбургской области.

Видео, на котором мужчина пинает ребенка ногами, появилось в телеграм-канале «ЧП Кавказ». Сообщается, что пострадавшим оказался племянник тренера.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

В Ростове самбист избивал прохожих на улице – пострадали 50 человек. Ему грозит семь лет тюрьмы