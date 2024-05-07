Дагестанский тренер избил воспитанника из-за поражения на соревнованиях

Теги происшествия MMA Бокс/MMA/UFC

Дагестанский тренер избил несовершеннолетнего воспитанника из-за поражения.

Инцидент произошел на Всероссийских соревнованиях по борьбе в Оренбургской области.

Видео, на котором мужчина пинает ребенка ногами, появилось в телеграм-канале «ЧП Кавказ». Сообщается, что пострадавшим оказался племянник тренера.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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21 комментарий
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А что не так в нашей любимой рубрике "В мире животных"?
+29
-2
+27
Ответ Juninho P.
Комментарий скрыт
Да зачем нам знать детали можно просто видео посмотреть. Но раздувать не стоит, это всего лишь очень красивый старинный обычай, пинать подростка по голове.
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Не, ну правильно. А, чё он.
+20
-2
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Ответ Ростов-на-Дону
Крови не было, чё шуметь?!
Когда убьют-тогда и приходите
+15
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Кто-то удивлён? Мамиашвили тоже руки распускал. Отбитые граждане, бестолковые и дикие.
+8
-2
+6
Ответ Juninho P.
Комментарий скрыт
угу, а потом сам будет бить своих племянников
+5
0
+5
Крови не было, чё шуметь?!
+4
0
+4
Однажды высоко-высоко в горах правоохранительные органы проводили проверку обстоятельств произошедшего...
+4
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+4
Посмотрел видео, возникли вопросы:
видео из двух частей. В первой части тренер ведет ребенка в красной форме. Бьет его по голове и пинает.
Во второй части тот же тренер пинает в спину ребенка в синей форме с надписью AZE на спине.
Это два разных ребенка? Или он успел трико переодеть? Почему Азербайджан?
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проигравший получил двойную порцию
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Этим ребенком был Альберт Эйнштейн..
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Поставил под сомнение чёткость дагестанского тренера и был наказан 😁
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главное что жи - есть!
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Почему у дагестанского пацана трико с буквами AZE? Азербайджан уже часть Дагестана?
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в Швеции такого не бывает
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Ответ Alex1104
Посмотрел видео, возникли вопросы: видео из двух частей. В первой части тренер ведет ребенка в красной форме. Бьет его по голове и пинает. Во второй части тот же тренер пинает в спину ребенка в синей форме с надписью AZE на спине. Это два разных ребенка? Или он успел трико переодеть? Почему Азербайджан?
Да, я тоже обратил на это внимание.
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