Дагестанский тренер избил воспитанника из-за поражения на соревнованиях
Дагестанский тренер избил несовершеннолетнего воспитанника из-за поражения.
Инцидент произошел на Всероссийских соревнованиях по борьбе в Оренбургской области.
Видео, на котором мужчина пинает ребенка ногами, появилось в телеграм-канале «ЧП Кавказ». Сообщается, что пострадавшим оказался племянник тренера.
Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.
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видео из двух частей. В первой части тренер ведет ребенка в красной форме. Бьет его по голове и пинает.
Во второй части тот же тренер пинает в спину ребенка в синей форме с надписью AZE на спине.
Это два разных ребенка? Или он успел трико переодеть? Почему Азербайджан?