30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд

«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ по количеству ударов за матч без гола.

Парижане вылетели из , дважды проиграв « » Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

В сегодняшнем матче в Париже команда тренера Луиса Энрике нанесла 30 ударов (сайт УЕФА дает 31 – Sports).

« » установил рекорд плей-офф ЛЧ по ударам за матч без забитых голов, сообщает Opta.

Отметим, что в первой игре «Пари Сен-Жермен» нанес 14 ударов. 44 удара без забитых голов – рекорд в противостоянии ЛЧ на вылет как минимум сезона-2003/04, когда стала собираться эта статистика.