30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд
«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ по количеству ударов за матч без гола.
Парижане вылетели из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.
В сегодняшнем матче в Париже команда тренера Луиса Энрике нанесла 30 ударов (сайт УЕФА дает 31 – Sports).
«ПСЖ» установил рекорд плей-офф ЛЧ по ударам за матч без забитых голов, сообщает Opta.
Отметим, что в первой игре «Пари Сен-Жермен» нанес 14 ударов. 44 удара без забитых голов – рекорд в противостоянии ЛЧ на вылет как минимум сезона-2003/04, когда стала собираться эта статистика.
До этого момента ПСЖ толком и не угрожал воротам Дортмунда