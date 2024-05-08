30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ по количеству ударов за матч без гола.

Парижане вылетели из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

В сегодняшнем матче в Париже команда тренера Луиса Энрике нанесла 30 ударов (сайт УЕФА дает 31 – Sports).

«ПСЖ» установил рекорд плей-офф ЛЧ по ударам за матч без забитых голов, сообщает Opta.

Отметим, что в первой игре «Пари Сен-Жермен» нанес 14 ударов. 44 удара без забитых голов – рекорд в противостоянии ЛЧ на вылет как минимум сезона-2003/04, когда стала собираться эта статистика.

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19 комментариев
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Фортуна второй сезон подряд улыбается Дортмунду
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Энрике известный рекордсмен, чего только стоят рекорды по перекатыванию мяча сборной Испании на чемпионате мира!
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Тот случай когда за тебя УЕФА, 💰 💰 💰... А футбольный Бог против
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Когда футбольные боги против..
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Что не матч то рекорд, но есть но…
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А спортс пишет в своей статистике, что ПСЖ нанёс 20 ударов в сторону ворот и 5 в створ ворот. Кто тогда прав?
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Ответ rasul5700
Меня удивила реакция вратаря Дортмунда после того как мяч попадал в каркас. Он так радовался как будто сам вытащил мертвый мяч
Штанга друг вратаря
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Ответ Topwintop
С такой как у БД проходной обороной можно пройти в финал ЛЧ.Ужас.
Большинство ударов ПСЖ нанес когда Дортмунд уже сел наглухо отбиваться
До этого момента ПСЖ толком и не угрожал воротам Дортмунда
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Одни рекорды!
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Во втором тайме у ПСЖ было множество моментов, можно было спокойно забивать 2-3 гола и выходить в финал, но реально не повезло. Но Боруссия оборонялась все равно очень качественно
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Ответ rasul5700
Меня удивила реакция вратаря Дортмунда после того как мяч попадал в каркас. Он так радовался как будто сам вытащил мертвый мяч
Имеет право
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Ответ Topwintop
С такой как у БД проходной обороной можно пройти в финал ЛЧ.Ужас.
В обороне БД как раз таки сыграл безупречно.
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