Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 в матче с «Далласом». Он единолично возглавил гонку снайперов

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Валерий Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 с «Далласом».

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0). 

Во втором периоде он забросил первую шайбу своей команды в игре (при счете 0:3), а затем ассистировал Кэйлу Макару. «Эвеланш» оба раза отличились в большинстве, в первом случае получив его из-за нарушения правил Евгением Дадоновым против Ничушкина. 

На счету россиянина стало 9 (8+1) очков в 6 играх в текущем плей-офф. Он единолично возглавил снайперскую гонку, опередив Зака Хаймана из «Эдмонтона» (7 шайб в 5 играх). 

Сегодня Ничушкин (27:10 – второе время среди нападающих «Эвеланш», 1:44 – в большинстве, 1:10 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, применил 5 силовых приемов и сделал 2 блока. 

19 комментариев
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Начинайте полировать Конн Смайт, господа
+34
-1
+33
Красава💪💪💪
Пробухался,прокапался перед ПО и в бой
Валера 💪
+24
-2
+22
ВалераВерим!)
+20
0
+20
Нормально Валера идёт так, даже комментарии излишни, просто Огонь… 🔥
+15
-2
+13
Поднялся, опустился, оттолкнуться от дна и взлетел! Красавчик!
+7
0
+7
Валера - внушает!
+2
0
+2
если бы какой нибудь хоккейный болела после Валериного сезона в Далласе с 0 шайб, впал бы в кому, и сейчас очнулся, он бы сильно приУдивился ))
+2
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+2
Ответ Александр Филиппов
если бы какой нибудь хоккейный болела после Валериного сезона в Далласе с 0 шайб, впал бы в кому, и сейчас очнулся, он бы сильно приУдивился ))
Интересно было бы почитать реакцию болел Далласа. Что они думают о результатах Вэла у них и сейчас в Колорадо.
+1
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Вэл зажигает!
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🔝🔝🔝💪
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Валера, только не останавливаться))) Пусть будет дальше больше!
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Терминатор Валера пашет по пол часа и в большинстве и в меньшинстве, на пятаке, в защите. Везде!
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Ну это уже величие! Им веет в воздухе! Коня легенде!
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Вася кто это!? Почему он так хорош!!!)
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А интересно, у тех, кто смешивал его с 💩 5 лет назад, не возникает когнитивного диссонанса? Они помнят свои экспертные оценки?
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Ответ Alex Alex
Начинайте полировать Конн Смайт, господа
Для Кейла Макара)
+4
-4
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Ответ antibiotik
Поднялся, опустился, оттолкнуться от дна и взлетел! Красавчик!
«Он нашёл свою команду»(с)
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Молодчина Валерон!
+1
-1
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