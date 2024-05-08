Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 в матче с «Далласом». Он единолично возглавил гонку снайперов

Валерий Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 с «Далласом».

Форвард « » отметился результативными действиями в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 1-0).

Во втором периоде он забросил первую шайбу своей команды в игре (при счете 0:3), а затем ассистировал Кэйлу Макару. «Эвеланш» оба раза отличились в большинстве, в первом случае получив его из-за нарушения правил Евгением Дадоновым против Ничушкина.

На счету россиянина стало 9 (8+1) очков в 6 играх в текущем плей-офф. Он единолично возглавил снайперскую гонку, опередив из «Эдмонтона» (7 шайб в 5 играх).

Сегодня Ничушкин (27:10 – второе время среди нападающих «Эвеланш», 1:44 – в большинстве, 1:10 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, применил 5 силовых приемов и сделал 2 блока.