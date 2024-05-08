«Как хорошее вино 🍷». «Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Холанда после победы в 1/8 ЛЧ
«Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности после победы в ЛЧ.
Дортмундцы выбили «ПСЖ» из Лиги чемпионов, одержав две победы в полуфиналах со счетом 1:0.
После матча на официальной странице клуба в X появился пост с репостом публикации «ПСЖ» 4-летней давности. На фото футболисты парижан пародируют празднование Эрлинга Холанда, который в то время выступал за «Дортмунд», после победы в 1/8 финала ЛЧ-2019/20 над «Боруссией» (1:2, 2:0).
«Как хорошее вино 🍷», – подписали репост в аккаунте «Боруссии».
Фото: твиттер «Боруссии»
Что там у ПСЖ?