«Как хорошее вино 🍷». «Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Холанда после победы в 1/8 ЛЧ

«Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности после победы в ЛЧ.

Дортмундцы выбили «ПСЖ» из чемпионов, одержав две победы в полуфиналах со счетом 1:0.

После матча на официальной странице клуба в X появился пост с репостом публикации «ПСЖ» 4-летней давности. На фото футболисты парижан пародируют празднование , который в то время выступал за « », после победы в 1/8 финала ЛЧ-2019/20 над «Боруссией» (1:2, 2:0).

«Как хорошее вино 🍷», – подписали репост в аккаунте «Боруссии».

Фото: твиттер «Боруссии»