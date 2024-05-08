«Как хорошее вино 🍷». «Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Холанда после победы в 1/8 ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА соцсети Эрлинг Холанд ахахаха Футбол

«Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности после победы в ЛЧ.

Дортмундцы выбили «ПСЖ» из Лиги чемпионов, одержав две победы в полуфиналах со счетом 1:0.

После матча на официальной странице клуба в X появился пост с репостом публикации «ПСЖ» 4-летней давности. На фото футболисты парижан пародируют празднование Эрлинга Холанда, который в то время выступал за «Дортмунд», после победы в 1/8 финала ЛЧ-2019/20 над «Боруссией» (1:2, 2:0).

«Как хорошее вино 🍷», – подписали репост в аккаунте «Боруссии».

Фото: твиттер «Боруссии»

 

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19 комментариев
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Месть - это блюдо, которое подается холодным!
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+35
Ответ Дмитрий Крутенко
Через 4 года, когда ПСЖ снова выбьет Боруссию, то они запостят фотку с разбитой бутылкой вина.
через 8 лет, когда Дортмунд снова выбьет ПСЖ, они склеят разбитую бутылку скотчем
+26
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+25
Через 4 года, когда ПСЖ снова выбьет Боруссию, то они запостят фотку с разбитой бутылкой вина.
+17
-4
+13
Ответ Olympiq
Эти команды еще встретятся. ПСЖ покажет недошмелям кто будет смеятя тогда
Псж пока ещё не отошёл от дел аргентинский блохи.
+3
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+3
Ответ Роман
Месть удел слабых. Сильные смотрят вперед, а не что там было 4 года назад.
сильные 💪 впереди как показала практика
+2
0
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Ответ Роман
Тогда бы запостили что-нибудь про финал. Если вообще они там были хоть раз в истории. Нет блин, надо вспоминать кто когда их там обидел)
прикинь они там были и не раз и даже выигрывали ) не подскажешь псж где были даже с этими вливаниями денег покупками всех мировых звезд ? а точно они кубок ля бульоне выиграли
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Смеется тот, кто смеется последний )
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У них сммщик из РПЛ появился?
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Ответ Ебздрогыч
Месть - это блюдо, которое подается холодным!
Не забудь также написать, когда Реал возьмет лч. Отсылка к полуфиналу 11 летней давности
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Ответ Роман
Тогда бы запостили что-нибудь про финал. Если вообще они там были хоть раз в истории. Нет блин, надо вспоминать кто когда их там обидел)
Финалист 2013, победитель 1997,
Что там у ПСЖ?
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Ответ ss_podonok
просто вспомнили пост 4х годичной давности. да и отскок сегодняшний это позорище
Спасибо за мнение, podonok!
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