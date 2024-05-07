Неймар отправил личный самолет с едой, водой и припасами пострадавшим от наводнения в Бразилии

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу происшествия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль соцсети Футбол

Неймар оказал помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Бразилии.

Нападающий «Аль-Хилаля» отправил личный самолет, чтобы доставить воду, еду и припасы пострадавшим от наводнения людям на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул.

В своих соцсетях Неймар призвал неравнодушных принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Бразилия переживает сложный момент, и помощи никогда не бывает слишком много, независимо от вашего финансового состояния. Важно то, что вы несете в своем сердце. Я не люблю публиковать все, что я делаю или чем помогаю, потому что те, кто это делает, делают это от чистого сердца.

Этот пост призван вдохновить людей на еще большую помощь. Заранее благодарю пилотов моего самолета и всех причастных. Я здесь, издалека, молюсь, чтобы все вернулось в норму... Мой отец оказывает всю возможную помощь», – написал Неймар.

BBC со ссылкой на официальных лиц сообщает, что из-за наводнения около 150 тысяч жителей Риу-Гранди-ду-Сул были вынуждены покинуть свои дома. Погибло как минимум 85 человек, еще 130 числятся пропавшими без вести. Ожидается, что ситуация на этой неделе ухудшится на фоне проливных дождей.

Фото: твиттер Неймара

12 комментариев
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Красавчик уж, тут без лишних слов.
+34
-1
+33
Ответ Eric_Cartman
Красиво. Но купить на месте не проще было? 🤔
Обычно, если случаются такие бедствия, местное население сразу все скупает. Поэтому наоборот важно привезти провизию из другого региона, чтобы не допустить ухудшения дефицита и дальнейшего роста цен.
+16
0
+16
Красивый жест
+10
-1
+9
Ответ Eric_Cartman
Красиво. Но купить на месте не проще было? 🤔
Напиши ему в комментариях к посту. Спроси, почему он никого не спросил и так глупо потратил деньги
+4
0
+4
Ответ Eric_Cartman
Красиво. Но купить на месте не проще было? 🤔
может там на месте уже всё раскуплено, это раз.

Ну а два, может личный самолёт находился в условном Сан Паулу
+2
0
+2
И много воды и еды можно на таком самолетике привезти? Лучше бы за такие бабки десяток фур отправил. Жест красивый, но бестолковый для людей и хороший пиар для Неймара.
+7
-6
+1
Ответ Eric_Cartman
Красиво. Но купить на месте не проще было? 🤔
В районах где наводнение наверняка дефицит
+1
0
+1
Ответ Eric_Cartman
Красиво. Но купить на месте не проще было? 🤔
Возможно, купил, но не афишировал. Да и на месте не факт, что нет дефицита даже на самые банальные вещи первой необходимости из-за масштаба стихии.
+1
0
+1
Туда еда и вода, от туда кокс. Это схема Пабло Эскобаро и Эль Чапо ;)
+1
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0
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