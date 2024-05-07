Неймар отправил личный самолет с едой, водой и припасами пострадавшим от наводнения в Бразилии

Неймар оказал помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Бразилии.

Нападающий « » отправил личный самолет, чтобы доставить воду, еду и припасы пострадавшим от наводнения людям на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул.

В своих соцсетях Неймар призвал неравнодушных принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Бразилия переживает сложный момент, и помощи никогда не бывает слишком много, независимо от вашего финансового состояния. Важно то, что вы несете в своем сердце. Я не люблю публиковать все, что я делаю или чем помогаю, потому что те, кто это делает, делают это от чистого сердца.

Этот пост призван вдохновить людей на еще большую помощь. Заранее благодарю пилотов моего самолета и всех причастных. Я здесь, издалека, молюсь, чтобы все вернулось в норму... Мой отец оказывает всю возможную помощь», – написал Неймар.

BBC со ссылкой на официальных лиц сообщает, что из-за наводнения около 150 тысяч жителей Риу-Гранди-ду-Сул были вынуждены покинуть свои дома. Погибло как минимум 85 человек, еще 130 числятся пропавшими без вести. Ожидается, что ситуация на этой неделе ухудшится на фоне проливных дождей.

Фото: твиттер Неймара