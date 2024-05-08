«Сан-Хосе» впервые в истории получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ. Клуб трижды выбирал вторым

«Сан-Хосе» впервые в истории получил право на общий 1-й выбор на драфте НХЛ.

«Шаркс» выиграли драфт-лотерею, располагая лучшими шансами на успех (25,5% в общей сложности). Клуб занял последнее место в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.

Отметим, что ранее калифорнийцы, дебютировавшие в лиге в сезоне-1991/92, никогда не выбирали первыми. Вторыми – трижды (Пэт Фаллун был выбран в 1991 году, в 1996-м и в 1997-м).

В XXI веке самым высоким выбором клуба стал 4-й в прошлом году ( ).

Главным фаворитом драфта НХЛ-2024 является 17-летний канадский форвард .

В этом сезоне он набрал 64 (32+32) очка в 38 играх за Бостонский университет в NCAA и был признан самым ценным игроком в студенческом хоккее США.

Драфт НХЛ-2024 пройдет 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.

«Сан-Хосе» получил 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Чикаго» – 2-й, «Анахайм» – 3-й