«Сан-Хосе» впервые в истории получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ. Клуб трижды выбирал вторым

Теги Сан-Хосе Андрей Зюзин Патрик Марло НХЛ Драфт НХЛ Уилл Смит Макклин Селебрини Хоккей

«Сан-Хосе» впервые в истории получил право на общий 1-й выбор на драфте НХЛ.

«Шаркс» выиграли драфт-лотерею, располагая лучшими шансами на успех (25,5% в общей сложности). Клуб занял последнее место в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.

Отметим, что ранее калифорнийцы, дебютировавшие в лиге в сезоне-1991/92, никогда не выбирали первыми. Вторыми – трижды (Пэт Фаллун был выбран в 1991 году, Андрей Зюзин в 1996-м и Патрик Марло в 1997-м).  

В XXI веке самым высоким выбором клуба стал 4-й в прошлом году (Уилл Смит).

Главным фаворитом драфта НХЛ-2024 является 17-летний канадский форвард Макклин Селебрини.  

В этом сезоне он набрал 64 (32+32) очка в 38 играх за Бостонский университет в NCAA и был признан самым ценным игроком в студенческом хоккее США. 

Драфт НХЛ-2024 пройдет 28 и 29 июня в Лас-Вегасе. 

«Сан-Хосе» получил 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Чикаго» – 2-й, «Анахайм» – 3-й

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2 комментария
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