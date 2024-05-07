Роман Ротенберг: «Задача – превзойти рекорды великой сборной СССР. У нас в крови – игра с шайбой, яркий хоккей. Другие тенденции – не наш культурный код»
Роман Ротенберг высказался о детском хоккее и о стиле игры сборной.
Вчера в Омске «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 4:0.
Следующий матч команда Романа Ротенберга проведет 9 мая в Туле.
– Второй год подряд видно, какой отклик находят игры сборной в российских городах. Планируете ли продолжать организовывать такие турне после возвращения сборной на международную арену?
– Совершенно точно нам нужно развивать хоккей в регионах. Будем делать все возможное, чтобы обмениваться опытом.
Чтобы и детишки играли турнир: мы сегодня обсудили с академией «Авангарда» возможность организации детских турниров. Потому что детям нужна конкуренция, нельзя играть «в собственном соку». Команды должны играть все между собой, начиная с детского уровня. Надо это организовывать, чтобы дети развивались.
Потому что мы готовимся не только к тому, чтобы наша сборная играла против сборной Канады, но и чтобы наши дети, которым сейчас 10-11-12 лет, которые играют в разных региональных чемпионатах, были достойны играть и обыгрывать сборную Канады. А наша задача – делать все возможное, чтобы они развивались правильно.
Наша задача – превзойти рекорды великой сборной СССР, превзойти эти достижения. Мы будем к этому стремиться, но для этого нужно правильно развивать наших детей.
Мы должны играть в тот хоккей, который заложен у нас в крови – игра с шайбой, яркий хоккей, комбинационная игра всей пятерки. К сожалению, мы видим где-то другие тенденции. Но это не наш стиль, не наш культурный код. Другие страны могут играть так – сборная Норвегии, например.
Мы должны играть в наш хоккей и, учитывая наши традиции, будем делать все возможное для этого, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
Говорю вам как гражданин соседней страны - Финляндии
Надоело его фамилия за весь день
То есть уже нереально побить, так как были провалы, включая 11 место на ЧМ 2000.
Что касается детишек, то детские турниры федерациями регионов проводятся.
Нужен ли всероссийский турнир для 10-15 летних большой вопрос.
Между тренировочным процессом и играми должен быть баланс, и акцент школ должен быть на развитии юных хоккеистов, а не на выигрыше турниров любой ценой.
И так школы жопу рвут, чтоб турниры выиграть и плюшки за это получить, а тут еще и федерации с регионами соревноваться начнут.
Рулить будет читерство, подлог, подкуп.
Если же говорить про хоккей в СССР, то команды высшей лиги (их было сравнительно немного кстати), ЦСКА, Динамо Москва, Спартак, КС, Химик, Трактор, СЮ, СКА и другие, играли в разный хоккей.
Просто потому что тренеры работали творчески и искали свои пути к победам, и потому что возможности подбора хоккеистов были разные, и школы были разные.
Попытаться заставить все клубы страны играть в одном стиле это идиотизм (истоки и компоненты которого надеюсь профильная клиника установит)).
Более того, вполне вероятно, что бездумная агитация советского атакующего хоккея привела к диспропорциям классных хоккеистов, отличных крайних и вратарей дофига, а центров и защитников мало.
Очень мало универсальных игроков, игроков оборонительного плана, силовых с нормальным катанием и игровыми скиллами.
И не надо забывать, что неумение играть в защиту, и против защитных команд привело к регулярному поражению сборной России на ЧМ и ОИ.