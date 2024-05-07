Роман Ротенберг: «Задача – превзойти рекорды великой сборной СССР. У нас в крови – игра с шайбой, яркий хоккей. Другие тенденции – не наш культурный код»

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Роман Ротенберг высказался о детском хоккее и о стиле игры сборной.

Вчера в Омске «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 4:0. 

Следующий матч команда Романа Ротенберга проведет 9 мая в Туле.  

– Второй год подряд видно, какой отклик находят игры сборной в российских городах. Планируете ли продолжать организовывать такие турне после возвращения сборной на международную арену?

– Совершенно точно нам нужно развивать хоккей в регионах. Будем делать все возможное, чтобы обмениваться опытом.

Чтобы и детишки играли турнир: мы сегодня обсудили с академией «Авангарда» возможность организации детских турниров. Потому что детям нужна конкуренция, нельзя играть «в собственном соку». Команды должны играть все между собой, начиная с детского уровня. Надо это организовывать, чтобы дети развивались.

Потому что мы готовимся не только к тому, чтобы наша сборная играла против сборной Канады, но и чтобы наши дети, которым сейчас 10-11-12 лет, которые играют в разных региональных чемпионатах, были достойны играть и обыгрывать сборную Канады. А наша задача – делать все возможное, чтобы они развивались правильно.

Наша задача – превзойти рекорды великой сборной СССР, превзойти эти достижения. Мы будем к этому стремиться, но для этого нужно правильно развивать наших детей.

Мы должны играть в тот хоккей, который заложен у нас в крови – игра с шайбой, яркий хоккей, комбинационная игра всей пятерки. К сожалению, мы видим где-то другие тенденции. Но это не наш стиль, не наш культурный код. Другие страны могут играть так – сборная Норвегии, например.

Мы должны играть в наш хоккей и, учитывая наши традиции, будем делать все возможное для этого, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

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41 комментарий
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К инаугурации свежую партию из Южной Америки подвезли что ли? Совсем в космос они там все улетели сегодня
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Рома, как бы ты не пучился, превзойти достижения сборной СССР у тебя не получится, просто жизни не хватит. На этот счёт можешь остыть.
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"Но это не наш стиль, не наш культурный код. Другие страны могут играть так – сборная Норвегии, например"

Говорю вам как гражданин соседней страны - Финляндии
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Превзойти? Жизни не хватит, однако.
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Ответ Чавес2
Не надоело?
Роме быть гражданином страны НАТО? Думаю нет, раз не отказывается
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Ответ Дима Миронов
Чтоб превзойти достижения СССР,надо чтоб на ЧМ снова не впускали профессионалов, только любителей)
И не выпускали профессионалов.
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Спорт пора ввести лимит на интервью Ротенберга. Один пост сутки.
Надоело его фамилия за весь день
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Чтоб превзойти достижения СССР,надо чтоб на ЧМ снова не впускали профессионалов, только любителей)
+6
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+2
В активе сборной СССР 7 побед в 9 хоккейных турнирах зимних Олимпийских игр и 22 титула чемпионов мира за время 34 участий в чемпионатах мира. Сборная СССР - единственная сборная в мире, которая ни разу не возвращалась с чемпионатов мира и Олимпийских игр без комплекта наград.

То есть уже нереально побить, так как были провалы, включая 11 место на ЧМ 2000.
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„Самый верный признак неисполнения обещания — это та легкость, с которой его дают.“ — Аксель Густафсон Оксеншерна
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Как бы Роман не притворялся, но у него в крови только Ветхий Завет и 40 лет скитаний по пустыне
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Причем здесь Норвегия? Ты же финн, Рома
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По количеству побед над Беларусью уже превзошли
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Хотелось бы посмотреть на Россию на ЧМ сейчас. Как Канада с Зеграсом и Биннингтоном бы унизила Рому. Жаль не случиться
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Может после инагурации и этого клоуна уберут?))Ну нельзя же изрекать столько бреда, на постоянной основе. Это какой то позор
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Как я устал читать эту чушь
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А как это в нашем культурном коде оказался изобретённый в бесовской Канаде хоккей?
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Человек рекорд всех уже задолбал.
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Да как же ты уже задолбал!
+2
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Коскенкорва, однако, ядреная у него)
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Ответ Сергей Галынский
Причем здесь Норвегия? Ты же финн, Рома
Если указать Финляндию, то можно вспомнить как нас регулярно возили на крупных турнирах лицом по неструганным доскам, а это даже Рома понимает
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Ответ Lina Starkova
Как впрочем и ещё один "рекордсмен".
Сама то за кого 31 марта проголосовала?
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Ответ Алексей Тор
Человек рекорд всех уже задолбал.
Как впрочем и ещё один "рекордсмен".
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конкретно его сегодня накрыло, победы над Канадой уже в прошлом, подавай ему рекорды СССР
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А какое такое, простите, возвращение сборной на международную арену? 🤔
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Ответ Даня Чебыкин
Может его в космос отправить?
Не на чем, Рогозин всё просрал
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Ответ Anti S
конкретно его сегодня накрыло, победы над Канадой уже в прошлом, подавай ему рекорды СССР
Может его в космос отправить?
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Что у тебя, Рома, в крови определят в хорошей наркоклинике, когда тебя туда доставят санитары))
Что касается детишек, то детские турниры федерациями регионов проводятся.
Нужен ли всероссийский турнир для 10-15 летних большой вопрос.
Между тренировочным процессом и играми должен быть баланс, и акцент школ должен быть на развитии юных хоккеистов, а не на выигрыше турниров любой ценой.
И так школы жопу рвут, чтоб турниры выиграть и плюшки за это получить, а тут еще и федерации с регионами соревноваться начнут.
Рулить будет читерство, подлог, подкуп.
Если же говорить про хоккей в СССР, то команды высшей лиги (их было сравнительно немного кстати), ЦСКА, Динамо Москва, Спартак, КС, Химик, Трактор, СЮ, СКА и другие, играли в разный хоккей.
Просто потому что тренеры работали творчески и искали свои пути к победам, и потому что возможности подбора хоккеистов были разные, и школы были разные.
Попытаться заставить все клубы страны играть в одном стиле это идиотизм (истоки и компоненты которого надеюсь профильная клиника установит)).
Более того, вполне вероятно, что бездумная агитация советского атакующего хоккея привела к диспропорциям классных хоккеистов, отличных крайних и вратарей дофига, а центров и защитников мало.
Очень мало универсальных игроков, игроков оборонительного плана, силовых с нормальным катанием и игровыми скиллами.
И не надо забывать, что неумение играть в защиту, и против защитных команд привело к регулярному поражению сборной России на ЧМ и ОИ.
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А что за цирк забыл этого клоуна? Надо оповестить о пропаже.
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Тело человека состоит в среднем на 60 % из воды, а Рома из мемов и патриотического угара...
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