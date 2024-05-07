Роман Ротенберг: «Задача – превзойти рекорды великой сборной СССР. У нас в крови – игра с шайбой, яркий хоккей. Другие тенденции – не наш культурный код»

Роман Ротенберг высказался о детском хоккее и о стиле игры сборной.

Вчера в Омске «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 4:0.

Следующий матч команда Романа Ротенберга проведет 9 мая в Туле.

– Второй год подряд видно, какой отклик находят игры сборной в российских городах. Планируете ли продолжать организовывать такие турне после возвращения сборной на международную арену?

– Совершенно точно нам нужно развивать хоккей в регионах. Будем делать все возможное, чтобы обмениваться опытом.

Чтобы и детишки играли турнир: мы сегодня обсудили с академией «Авангарда» возможность организации детских турниров. Потому что детям нужна конкуренция, нельзя играть «в собственном соку». Команды должны играть все между собой, начиная с детского уровня. Надо это организовывать, чтобы дети развивались.

Потому что мы готовимся не только к тому, чтобы наша сборная играла против сборной Канады, но и чтобы наши дети, которым сейчас 10-11-12 лет, которые играют в разных региональных чемпионатах, были достойны играть и обыгрывать сборную Канады. А наша задача – делать все возможное, чтобы они развивались правильно.

Наша задача – превзойти рекорды великой сборной СССР, превзойти эти достижения. Мы будем к этому стремиться, но для этого нужно правильно развивать наших детей.

Мы должны играть в тот хоккей, который заложен у нас в крови – игра с шайбой, яркий хоккей, комбинационная игра всей пятерки. К сожалению, мы видим где-то другие тенденции. Но это не наш стиль, не наш культурный код. Другие страны могут играть так – сборная Норвегии, например.

Мы должны играть в наш хоккей и, учитывая наши традиции, будем делать все возможное для этого, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.