Диего Коста с друзьями спас около 100 человек, пострадавших от наводнения в Бразилии (Cadena SER)

Диего Коста вместе с товарищами помогает спасать пострадавших от наводнения.

Cadena SER передает, что выступающий за « » экс-форвард «Челси» и «Атлетико» возвращался домой после тренировки и наткнулся на группу людей, нуждавшихся в помощи из-за затопления территорий штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Уточнив, чем он может помочь, футболист предоставил пострадавшим в распоряжение свой гидроцикл, а также позвал четверых друзей с водными транспортными средствами. Вместе они, как утверждается, спасли около ста человек, попавших в катастрофическую ситуацию.

«Мне 56 лет, и я всегда путешествую вместе с Geral (группой фанатов «Гремио» – Sports). Я никогда не видел того, что сегодня сделал . Он приехал всего несколько месяцев назад. Он оставил свой внедорожник в воде, взял свой гидроцикл и позвал друзей», – сказал один из болельщиков.

BBC со ссылкой на официальных лиц сообщает, что из-за наводнения около 150 тысяч жителей Риу-Гранди-ду-Сул были вынуждены покинуть свои дома. Погибло как минимум 85 человек, еще 130 числятся пропавшими без вести. Ожидается, что ситуация на этой неделе ухудшится на фоне проливных дождей.

Фото: twitter.com/FBITricolor