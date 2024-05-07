Диего Коста с друзьями спас около 100 человек, пострадавших от наводнения в Бразилии (Cadena SER)
Диего Коста вместе с товарищами помогает спасать пострадавших от наводнения.
Cadena SER передает, что выступающий за «Гремио» экс-форвард «Челси» и «Атлетико» возвращался домой после тренировки и наткнулся на группу людей, нуждавшихся в помощи из-за затопления территорий штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Уточнив, чем он может помочь, футболист предоставил пострадавшим в распоряжение свой гидроцикл, а также позвал четверых друзей с водными транспортными средствами. Вместе они, как утверждается, спасли около ста человек, попавших в катастрофическую ситуацию.
«Мне 56 лет, и я всегда путешествую вместе с Geral (группой фанатов «Гремио» – Sports). Я никогда не видел того, что сегодня сделал Диего. Он приехал всего несколько месяцев назад. Он оставил свой внедорожник в воде, взял свой гидроцикл и позвал друзей», – сказал один из болельщиков.
BBC со ссылкой на официальных лиц сообщает, что из-за наводнения около 150 тысяч жителей Риу-Гранди-ду-Сул были вынуждены покинуть свои дома. Погибло как минимум 85 человек, еще 130 числятся пропавшими без вести. Ожидается, что ситуация на этой неделе ухудшится на фоне проливных дождей.
Фото: twitter.com/FBITricolor
Я уж думал Диего признался всё-таки наконец.
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой.
"То-то! – сказал я, – не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!"
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Человечище!
А на самом деле поступок достоин уважения