Диего Коста с друзьями спас около 100 человек, пострадавших от наводнения в Бразилии (Cadena SER)

Теги Челси Гремио высшая лига Бразилия Атлетико происшествия Диего Коста Футбол

Диего Коста вместе с товарищами помогает спасать пострадавших от наводнения.

Cadena SER передает, что выступающий за «Гремио» экс-форвард «Челси» и «Атлетико» возвращался домой после тренировки и наткнулся на группу людей, нуждавшихся в помощи из-за затопления территорий штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Уточнив, чем он может помочь, футболист предоставил пострадавшим в распоряжение свой гидроцикл, а также позвал четверых друзей с водными транспортными средствами. Вместе они, как утверждается, спасли около ста человек, попавших в катастрофическую ситуацию.

«Мне 56 лет, и я всегда путешествую вместе с Geral (группой фанатов «Гремио» – Sports). Я никогда не видел того, что сегодня сделал Диего. Он приехал всего несколько месяцев назад. Он оставил свой внедорожник в воде, взял свой гидроцикл и позвал друзей», – сказал один из болельщиков.

BBC со ссылкой на официальных лиц сообщает, что из-за наводнения около 150 тысяч жителей Риу-Гранди-ду-Сул были вынуждены покинуть свои дома. Погибло как минимум 85 человек, еще 130 числятся пропавшими без вести. Ожидается, что ситуация на этой неделе ухудшится на фоне проливных дождей.

Фото: twitter.com/FBITricolor

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20 комментариев
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«Мне 56 лет,

Я уж думал Диего признался всё-таки наконец.
+123
0
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+1 в карму Диего Косте за доброе дело 💪
+38
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Поступок большого человека
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Красавчик! Дед Мазай!
+13
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На футбольном поле иногда был знатной мразотой.. Но здорово, что в жизни это совершенно другой человек.
+12
-2
+10
Диего мужик как всегда
+6
0
+6
Ответ Coongur
Красавчик! Дед Мазай!
Прыгнули зайцы мои, – ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой.
"То-то! – сказал я, – не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!"
©
+3
0
+3
Губер Оренбургской области покинул чат.
+4
-1
+3
вот что значит не надо судить людей по увиденному на тв 📺, вроде был мягко говоря противным игроком , а какое большое дело сделал )
+2
0
+2
56 лет вахахахх я поверил что это его возраст, хотя он недавно еще за атлетико бегал
+1
0
+1
Ответ Yobo
+1 в карму Диего Косте за доброе дело 💪
За такое +100
+1
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+1
Жесть. Ему только сейчас 35. Мог бы усилить Челси
+1
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+1
За это Диего Косте можно простить все его грязные приемчики на полях Европы. Молодец! Большое сердце у человека!
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Про Диего многие партнёры отзывались как о парне с большим сердцем!
Человечище!
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Ну тут даже и сказать нечего,кроме одного:ЧеловекЪ!
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Ответ Yobo
+1 в карму Диего Косте за доброе дело 💪
И теперь у него -99))?
А на самом деле поступок достоин уважения
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Ответ dr. cage
На футбольном поле иногда был знатной мразотой.. Но здорово, что в жизни это совершенно другой человек.
так часто бывает. иногда даже кажется, что обычно бывает именно так
+2
-2
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Ответ Водяра
Губер Оренбургской области покинул чат.
😄
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