Адам Ружичка интересен «Спартаку». С форвардом расторгла контракт «Аризона» из-за видео с белым порошком
Адам Ружичка может перейти в «Спартак».
24-летний нападающий входит в сферу интересов московского клуба.
В «Спартаке» выступает защитник Михал Чайковски, который женат на сестре Адама Ружички.
В ходе этого сезона, в феврале, «Аризона» расторгла контракт со словацким форвардом после того, как хоккеист опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту, и вскоре ролик удалил.
В НХЛ хоккеист, помимо «Аризоны», выступал также за «Калгари». В общей сложности он провел в лиге 117 матчей и набрал 40 (14+26) очков.
В АХЛ форвард сыграл 98 игр и отметился 68 (32+36) баллами.
— Чем хотите пока заняться, состоятельные кроты?
— А что, если нам посчитать?
— И то — дело!
— Пятью пять — двадцать пять! Пятью восемь — сорок! Шестью шесть — тридцать шесть! Дважды два — четыре!
М/Ф Дюймовочка