Адам Ружичка интересен «Спартаку». С форвардом расторгла контракт «Аризона» из-за видео с белым порошком

Адам Ружичка может перейти в «Спартак».

24-летний нападающий входит в сферу интересов московского клуба.

В « » выступает защитник Михал Чайковски, который женат на сестре .

В ходе этого сезона, в феврале, « » расторгла контракт со словацким форвардом после того, как хоккеист опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту, и вскоре ролик удалил.

В НХЛ хоккеист, помимо «Аризоны», выступал также за «Калгари». В общей сложности он провел в лиге 117 матчей и набрал 40 (14+26) очков.

В АХЛ форвард сыграл 98 игр и отметился 68 (32+36) баллами.