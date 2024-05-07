Адам Ружичка интересен «Спартаку». С форвардом расторгла контракт «Аризона» из-за видео с белым порошком

Теги Спартак возможные переходы Калгари Аризона НХЛ КХЛ Адам Ружичка Хоккей

Адам Ружичка может перейти в «Спартак».

24-летний нападающий входит в сферу интересов московского клуба.

В «Спартаке» выступает защитник Михал Чайковски, который женат на сестре Адама Ружички.

В ходе этого сезона, в феврале, «Аризона» расторгла контракт со словацким форвардом после того, как хоккеист опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту, и вскоре ролик удалил.

В НХЛ хоккеист, помимо «Аризоны», выступал также за «Калгари». В общей сложности он провел в лиге 117 матчей и набрал 40 (14+26) очков.

В АХЛ форвард сыграл 98 игр и отметился 68 (32+36) баллами.

28 комментариев
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Спартак и белый порошок часто упоминаются вместе в новостных материалах. Раньше это было связано с ФК и Промесом, теперь и ХК решил не отставать.
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Заменит Промеса в структуре Спартака.
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В СКА надо идти там тренер постоянно под белым порошком.
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КрасноБЕЛЫЙ!
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Ответ Lumberjack
Спартак и белый порошок часто упоминаются вместе в новостных материалах. Раньше это было связано с ФК и Промесом, теперь и ХК решил не отставать.
Спартаковские традиции❓🤔
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Спартак - народная команда, сокращенно - нар.команда.
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Тянет Спартаки на таких)
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Останется только сыновьев Радивоевича и Левандовского подтянуть
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Добавьте красную из говяжьего дошика, и всё будет олрайт, можно подписывать :)))
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Зато не пьёт, не курит
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Теперь понятно, что значит белая полоска на эмблеме Спартака.
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Не слабый такой центр для КХЛ - 194/95, играет на выбрасываниях с почти 50%, бригада большинства... думаю что посильнее и Локтионова, и Мальцева будет.
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Для "Спартаков" наступает белая полоса.
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Ответ Алексей Тор
В СКА надо идти там тренер постоянно под белым порошком.
В СКА явно че то потяжелее , подозреваю ,,ротеновка настоянная на кротах"
— Чем хотите пока заняться, состоятельные кроты?
— А что, если нам посчитать?
— И то — дело!
— Пятью пять — двадцать пять! Пятью восемь — сорок! Шестью шесть — тридцать шесть! Дважды два — четыре!
М/Ф Дюймовочка
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"Порошок волшебный он с собой везёт..."
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Он всего-лишь употребляет, а не торгует. Пойдёт.
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Оу, женат на сетре. Это повезло! Баньте его в НХЛ, баньте!
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С белым порошком - это точно в Спартак, только в футбольный
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Ответ Lumberjack
Спартак и белый порошок часто упоминаются вместе в новостных материалах. Раньше это было связано с ФК и Промесом, теперь и ХК решил не отставать.
Каролине интересен Кузнецов
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Ответ Розе Ротенбергино
Он всего-лишь употребляет, а не торгует. Пойдёт.
Да уж.. Промес затмил новостные ленты. Это ни о чём. 😄
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Ответ Aviator92
Останется только сыновьев Радивоевича и Левандовского подтянуть
Да наверное малы пока) а так бы и у Рыбина в капитаны))
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