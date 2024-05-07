Кучеров, Маккиннон и Макдэвид – финалисты на приз самому ценному хоккеисту сезона НХЛ

Никита Кучеров вошел в число финалистов на приз «Харт Трофи».

НХЛ назвала тройку претендентов на победу в номинации «Харт Трофи» – приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

В список финалистов вошли (« »), (« ») и (« »).

Они показали лучшие результаты по итогам голосования представителей Ассоциации журналистов НХЛ, проходившего после завершения регулярного чемпионата.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата , выиграв второй «Арт Росс Трофи» в карьере. Россиянин набрал 144 (44+100) балла при полезности «плюс 8» в 81 матче и среднем игровом времени 21:39.

Маккиннон занял второе место в гонке бомбардиров регулярки, записав на свой счет 140 (51+89) очков при полезности «плюс 35» в 82 играх и среднем игровом времени 22:48.

Макдэвид стал третьим в списке бомбардиров чемпионата, отметившись 132 (32+100) очками при полезности «плюс 35» в 76 матчах и среднем игровом времени 21:21.

Победитель голосования будет назван после завершения сезона.