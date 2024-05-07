Кучеров, Маккиннон и Макдэвид – финалисты на приз самому ценному хоккеисту сезона НХЛ
Никита Кучеров вошел в число финалистов на приз «Харт Трофи».
НХЛ назвала тройку претендентов на победу в номинации «Харт Трофи» – приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.
В список финалистов вошли Никита Кучеров («Тампа»), Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
Они показали лучшие результаты по итогам голосования представителей Ассоциации журналистов НХЛ, проходившего после завершения регулярного чемпионата.
Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, выиграв второй «Арт Росс Трофи» в карьере. Россиянин набрал 144 (44+100) балла при полезности «плюс 8» в 81 матче и среднем игровом времени 21:39.
Маккиннон занял второе место в гонке бомбардиров регулярки, записав на свой счет 140 (51+89) очков при полезности «плюс 35» в 82 играх и среднем игровом времени 22:48.
Макдэвид стал третьим в списке бомбардиров чемпионата, отметившись 132 (32+100) очками при полезности «плюс 35» в 76 матчах и среднем игровом времени 21:21.
Победитель голосования будет назван после завершения сезона.
Если все трое лучшие.
Хотелось бы, чтобы Кучерову вручили этот приз. Но думаю, что дадут Маккиннону.
Хз, короче. Наверное, Харт уйдёт в Денвер, а Линдсей в Тампу.