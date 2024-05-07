Кучеров, Маккиннон и Макдэвид – финалисты на приз самому ценному хоккеисту сезона НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров вошел в число финалистов на приз «Харт Трофи».

НХЛ назвала тройку претендентов на победу в номинации «Харт Трофи» – приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

В список финалистов вошли Никита КучеровТампа»), Нэтан МаккиннонКолорадо») и Коннор МакдэвидЭдмонтон»).

Они показали лучшие результаты по итогам голосования представителей Ассоциации журналистов НХЛ, проходившего после завершения регулярного чемпионата.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, выиграв второй «Арт Росс Трофи» в карьере. Россиянин набрал 144 (44+100) балла при полезности «плюс 8» в 81 матче и среднем игровом времени 21:39.

Маккиннон занял второе место в гонке бомбардиров регулярки, записав на свой счет 140 (51+89) очков при полезности «плюс 35» в 82 играх и среднем игровом времени 22:48.

Макдэвид стал третьим в списке бомбардиров чемпионата, отметившись 132 (32+100) очками при полезности «плюс 35» в 76 матчах и среднем игровом времени 21:21.

Победитель голосования будет назван после завершения сезона.

30 комментариев
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ого, вот это неожиданный список...
+34
-2
+32
Редко бывает, когда три лучших игрока лиги становятся тремя лучшими игроками сезона
+18
-1
+17
И как тут выбирать?))))
Если все трое лучшие.
+9
-1
+8
Удивили!
Хотелось бы, чтобы Кучерову вручили этот приз. Но думаю, что дадут Маккиннону.
+4
-1
+3
Да Кузнецову нужно давать приз. Развели демагогию.
+6
-4
+2
Кто то из Маков, к сожалению
+4
-3
+1
Ответ jindos
ого, вот это неожиданный список...
Плюс +8 удаляет Куча от первого места. У соперников +35....
+1
0
+1
Ответ Vyacheslav Markosyan
все помогли своим командам попасть в ПО, но Вклад Никиты как мне кажется был больше, все таки считай половина голов всей команды было с его участием, так что надеюсь на победу Кучерова
Угу, вклад больше с его показателем полезности в четыре раз меньшим, нежели у Маков.
+2
-2
0
Ответ Сергей
Кто то из Маков, к сожалению
Макдэвиду ничего кроме 3-го места не светит, а вот МаКки к сожалению выиграет у Кучерова
0
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Ответ Serge Vendino
Хотелось бы ошибаться, но опросы были в пользу Маккинона и в этом отношении они обычно оказываются правы. Важный фактор, что Маккинон ещё не получал Харт (так Флёри дали Везину за выслугу лет, хотя стата была хуже Василевского) и что он центр, то есть априори (особенно в представлении заокеанских экспертов) имеет более важную роль в игре звена.
Солидарен с Вами
0
0
0
Ответ Сергей
Не факт
Хотелось бы ошибаться, но опросы были в пользу Маккинона и в этом отношении они обычно оказываются правы. Важный фактор, что Маккинон ещё не получал Харт (так Флёри дали Везину за выслугу лет, хотя стата была хуже Василевского) и что он центр, то есть априори (особенно в представлении заокеанских экспертов) имеет более важную роль в игре звена.
+1
-1
0
Ответ Serge Vendino
Старшо́й
Не факт
+2
-2
0
Ответ Сергей
Кто то из Маков, к сожалению
Старшо́й
+1
-1
0
Маккинона в этот раз не опрокинут
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Харт и Линдсей отдать Кучерову, если по чесноку. БигМак тоже заслужил как бы.
Хз, короче. Наверное, Харт уйдёт в Денвер, а Линдсей в Тампу.
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Маккиннону дадут Харт Трофи.
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Дать всем троим!
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Маккиннон превосходит Никиту как снайпер, во всем остальном, либо на равных, либо Кучеров лучше. Третьим должен быть конечно кто то из пары, Панарин, Мэтьюс.
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за Куча!!!
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