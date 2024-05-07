Глава «Локо» Нагорных о словах представителя Дзюбы: «У нас нет предвзятого отношения ни к одному игроку, в том числе к Артему»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Спорт-Экспресс Леонид Гольдман Футбол

В «Локомотиве» заявили, что клуб не относится к Артему Дзюбе предвзято.

Ранее представитель футболиста Леонид Гольдман сказал, что железнодорожники приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом.

У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно. Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артему, нет никакого предвзятого отношения», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний футболист провел 21 матч, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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