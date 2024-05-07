«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ с «Реалом» или «Баварией»
Финал Лиги чемпионов будет немецким или немецко-испанским.
«Боруссия» в 1/2 финала прошла «ПСЖ», победив в обоих матчах (1:0, 1:0).
Клуб из Дортмунда встретится в финале турнира с победителем пары «Реал Мадрид» – «Бавария» (первая игра – 2:2).
Финал Лиги чемпионов-2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.
Неужели выиграет
Дортмунд с финалом! Полностью заслуженный выход!
Наблюдать за этим просто потрясающе😄
Опять судьи не те, газон, солнце Араухо в глаз чересчур часто светит и т.д и т.п
Хави бы гордился тобой)