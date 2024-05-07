«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ с «Реалом» или «Баварией»

Финал Лиги чемпионов будет немецким или немецко-испанским.

« » в 1/2 финала прошла «ПСЖ», победив в обоих матчах (1:0, 1:0).

Клуб из Дортмунда встретится в финале турнира с победителем пары « » – « » (первая игра – 2:2).

Финал Лиги чемпионов-2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.