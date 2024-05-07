«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ с «Реалом» или «Баварией»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Финал Лиги чемпионов будет немецким или немецко-испанским.

«Боруссия» в 1/2 финала прошла «ПСЖ», победив в обоих матчах (1:0, 1:0).

Клуб из Дортмунда встретится в финале турнира с победителем пары «Реал Мадрид» – «Бавария» (первая игра – 2:2).

Финал Лиги чемпионов-2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

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129 комментариев
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Надеюсь после этих полуфиналов против Боруссии портал Goal уберет распиаренного Мбаппе со 2 места в своем рейтинге претендентов на Золотой мяч, просто это неуважение к футболу, ему до того же Винисиуса еще расти и расти в больших матчах ЛЧ.
+77
-11
+66
В последнем туре прошлого сезона Боруссия не смогла дома выиграть у немотивированного середняка чемпионата Германии - Майнца, в результате чего упустили чемпионство, которого клуб не видел 11 лет, а на следующий же сезон выходят из группы смерти в Лиге Чемпионов с первого места, проходят команду "с яйцами" - Атлетико и выбивают из турнира катарский полит проект, чьи возможности как по финансам, так и по составу в разы выше, чем у Дортмунда. И вот они в финале ЛЧ. Как это работает...
+55
-4
+51
История Ройса похожа на историю Месси с Аргентиной
Неужели выиграет
+34
-8
+26
Ответ Хозяин патриотов
В последнем туре прошлого сезона Боруссия не смогла дома выиграть у немотивированного середняка чемпионата Германии - Майнца, в результате чего упустили чемпионство, которого клуб не видел 11 лет, а на следующий же сезон выходят из группы смерти в Лиге Чемпионов с первого места, проходят команду "с яйцами" - Атлетико и выбивают из турнира катарский полит проект, чьи возможности как по финансам, так и по составу в разы выше, чем у Дортмунда. И вот они в финале ЛЧ. Как это работает...
в финале могут повторить концовку прошлого сезона
+24
-1
+23
ПСЖ случайно, из-за глупого удаления только оказался в полуфинале и заслуженно вылетел. Удачи Боруссии в финале
+23
-3
+20
Ответ Zidane 21
К сожалению Боруссия скорее всего проиграет любому другому финалисту
Это мы уже где-то читали перед Атлетико и Парижем)
+19
0
+19
5 место Бундеслиги > нефтегазовый «гегемон» Франции
+11
-2
+9
Ответ Yobo
Надеюсь после этих полуфиналов против Боруссии портал Goal уберет распиаренного Мбаппе со 2 места в своем рейтинге претендентов на Золотой мяч, просто это неуважение к футболу, ему до того же Винисиуса еще расти и расти в больших матчах ЛЧ.
Заодно и Терзича ценить все начнут!
+9
0
+9
Ответ Yobo
Надеюсь после этих полуфиналов против Боруссии портал Goal уберет распиаренного Мбаппе со 2 места в своем рейтинге претендентов на Золотой мяч, просто это неуважение к футболу, ему до того же Винисиуса еще расти и расти в больших матчах ЛЧ.
Абсолютно согласен. Ставить его на второе место это преступление
+6
-1
+5
Ответ Yobo
Надеюсь после этих полуфиналов против Боруссии портал Goal уберет распиаренного Мбаппе со 2 места в своем рейтинге претендентов на Золотой мяч, просто это неуважение к футболу, ему до того же Винисиуса еще расти и расти в больших матчах ЛЧ.
Да там и Беллингему делать нечего. В ЛЧ паренек просто исчезает.
+6
-1
+5
Ответ Yobo
Надеюсь после этих полуфиналов против Боруссии портал Goal уберет распиаренного Мбаппе со 2 места в своем рейтинге претендентов на Золотой мяч, просто это неуважение к футболу, ему до того же Винисиуса еще расти и расти в больших матчах ЛЧ.
Мбаппе свой класс доказывал на двух мундиалях подряд. Тут видно, что у него уже весь сезон не было мотивации рвать за Париж. Хотя это не отменяет того факта, что это не уважение к ПСЖ, который выполнял все его капризы.
+5
-1
+4
Ответ Хозяин патриотов
В последнем туре прошлого сезона Боруссия не смогла дома выиграть у немотивированного середняка чемпионата Германии - Майнца, в результате чего упустили чемпионство, которого клуб не видел 11 лет, а на следующий же сезон выходят из группы смерти в Лиге Чемпионов с первого места, проходят команду "с яйцами" - Атлетико и выбивают из турнира катарский полит проект, чьи возможности как по финансам, так и по составу в разы выше, чем у Дортмунда. И вот они в финале ЛЧ. Как это работает...
Во многом это все стечение обстоятельств
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+4
Ответ Groznyi2024
Не умоляя заслуг Боруссии против ПСЖ, Реал вынесет такую Боруссию уже в первом тайме.
Баварию пусть вынесет без отскока сначала
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+4
6! 6 попаданий в каркас за 2 матча! К кому ходил и чем колдовал Кобель!
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+3
Ответ Zidane 21
К сожалению Боруссия скорее всего проиграет любому другому финалисту
Все говорили что Боруссия проиграет Атлетико и ПСЖ, и где теперь они и где Боруссия?
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Красавцы Боруссия, поздравляю фанатов с выходом в финал. А катарский мешок полит-проект пусть сидит на своем месте. Надеюсь на финал Реал - Боруссия.
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+3
Ответ meringue
Красавцы Боруссия, поздравляю фанатов с выходом в финал. А катарский мешок полит-проект пусть сидит на своем месте. Надеюсь на финал Реал - Боруссия.
Про полит-проекты на твоем месте бы помалкивал
+6
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+3
Ответ Univerzzall
Я так понимаю если боруссия/бавария выигрывают лигу чемпионов, а Байер берет лигу европы, то в следующем сезоне будет 7 команд от Германии. Аугсбург и Хофенхайм поборяться за ЛЧ))
Если так будет то все клубы Бундеслиги попадают в лигу чемпионов
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Ответ Сергей Логинов
Сразу к болельщикам побежали, красавцы
Да, я тоже отметил) классный жест
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Ответ truboprovodchik2019
да не плачь ты
Я разве фанат барселоны?
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Ответ Bazilic
История Ройса похожа на историю Месси с Аргентиной Неужели выиграет
В отличии от аргентинца, Ройса за уши никто не тянет
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Ответ Пацанчик реальный
Ну да и финал наверное будет не особо интересным!
Увы, скорее всего.
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Не думаю что у ПСЖ будут ещё такие шансы дойти до финала в ближайшем будущем. Такое ощущение что пришел конец мини эпохи. Плюс уходит Мбаппе. Миллиарды денег на трансферы за эти более чем 10 лет в пятую точку. Челси смог, Сити смог, ПСЖ нет.
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Ответ zzzeeerrrooo
Мертвые Милан и Ньюкасл и БД ,которую лихорадит
Аа, ну да, не то что грозные Антверп, Шахтер и Порту, которая даже в тройку в чемпе с трудом попадает )
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Для Мбабла дорога одна - в Саудовскую Аравию. В Мадриде если только на скамейку, вместе с Эндриком бороться за место в основе. Ну или в Кастилье можно попробовать
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Я ж говорил. Я ж говорил, что ПСЖ толком ничего не сможет в атаке из-за нервов, эмоций, откровенной унылости и беззубости. Нападение парижан откровенно хромало. Однотипные удары, забросы, прострелы, всё это можно было спокойно читать, перестраиваться и прерывать, выносить мяч. И даже две штанги, и две перекладины - показатель той самой неуклюжести в атаке. Плюс косячный, кривой Мбаппе, что от невроза запорол пару голевых моментов в конце, как и половина состава ПСЖ в целом. Косячили и браковали на нервах непозволительно много, как и в первом матче.

Дортмунд с финалом! Полностью заслуженный выход!
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Ответ Bazilic
Ага, в Мадрид дважды не зовут еще)))
Мне бы стыдно было, после такого сезона попытаться подкалывть соперника, который уже взял ЛЛ с кошмарным отрывом. Не позорься)
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Ответ Bazilic
В чем стыд? Победитель Ла Лиги постоянно меняется, в том году мы посмеялись, в этом вы А вот полит-проект в Испании один и он не меняется)
Как же у тебя горит :)
Наблюдать за этим просто потрясающе😄
Опять судьи не те, газон, солнце Араухо в глаз чересчур часто светит и т.д и т.п
Хави бы гордился тобой)
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Ответ 7s6vjn2j5s
Почему то об эту булочку сломали зубы и Атлетико и ПСЖ Дортмунд - команда в первую очеред, а с такими всегда сложно всем.
Не смешите мои тапки! Сегодня должны были гореть 1:3 минимум! Просто повезло не по детски! Реал или Бавария их размажут. Игра будет в одни ворота и скорее всего с крупным счётом закончиться.
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Немцы молодцы с победой. Но 4 удара в каркас в одном матче, что это если не отскок?
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