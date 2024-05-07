Комментарии экс-игроков «МЮ» беспокоят претендентов на пост тренера. Как минимум два кандидата встревожены постоянной шумихой вокруг клуба

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Рио Фердинанд Пол Скоулз Майкл Оуэн премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» мешают клубу найти нового тренера.

The Telegraph сообщает, что звучащая со стороны экс-футболистов «МЮ» критика тревожит претендентов на эту должность. Так, есть как минимум два кандидата, обеспокоенных постоянной шумихой вокруг команды, создаваемой высказываниями ее бывших представителей.

«Ни у одного английского клуба нет такого количества бывших игроков, которые рассказывают обо всех своих достижениях в прошлом и создают столько заголовков со своим мнением о тренере. Никто не может считать, что это полезно», – отметил один из источников газеты.

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19 комментариев
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Местный Спартак, в общем.
+37
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+32
Ответ U
Местный Спартак, в общем.
Если все так продолжится,то руководство МЮ будет говорить про антиюнайтедовский заговор. Английский Рабинер напишет книгу «Как убивали Манчестер Юнайтед», «Арсенал,который мы потеряли». Ветераны будут рассказывать про рыбный суп с базы МЮ. Чтобы стать тренером МЮ нужно будет начеканить мяч сто раз. В итоге появится английски й Бубнов,который будет анализировать матчи АПЛ по методике Фергюсона и коментировать в духе «Антони дуойка ахахаха»
+8
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+8
Ответ Glukinho
Интересно, кто манчестерский Мостовой?
Канчельскис
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0
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Тренировать МЮ (а это как ни крути - топ-клуб) и боятся шумихи - лучше сразу таким кандидатам отказывать
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+2
Кто там у них местный царь? Канчельскис или кантона?
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Спартак Edition
+3
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Если боишься комментариев ветеранов, то зачем вообще идти в топ-клуб, где на тебя оказывается колоссальное давление со всех направлений.
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+1
Интересно, кто манчестерский Мостовой?
+1
0
+1
Бабок на лавке бояться, в подъезд не ходить )
+1
0
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Ответ tolstiy
Кто там у них местный царь? Канчельскис или кантона?
Король Карл III, урождённый Чарльз ))
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Ути-пути, какие неженки
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А комментарии на спортсе не беспокоят?
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Невилл, Кин, Скоулз - вот и все бывшие игроки, которые регулярно высказываются (и имеют на это право, так как работают экспертами на ТВ), Коул, Браун, Робсон - работают на клубном ТВ и там не так категоричны

3 человека высказываются и соискателей это напрягает? Это чё за клоунада?
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Ответ U
Местный Спартак, в общем.
1 в 1. Тоже всяких Мукунку пачками закупают.
+2
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Ответ U
Местный Спартак, в общем.
Я заметил, что множества болел МЮ и Спартака в России не слабо так пересекаются
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