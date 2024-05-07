Комментарии экс-игроков «МЮ» беспокоят претендентов на пост тренера. Как минимум два кандидата встревожены постоянной шумихой вокруг клуба
Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» мешают клубу найти нового тренера.
The Telegraph сообщает, что звучащая со стороны экс-футболистов «МЮ» критика тревожит претендентов на эту должность. Так, есть как минимум два кандидата, обеспокоенных постоянной шумихой вокруг команды, создаваемой высказываниями ее бывших представителей.
«Ни у одного английского клуба нет такого количества бывших игроков, которые рассказывают обо всех своих достижениях в прошлом и создают столько заголовков со своим мнением о тренере. Никто не может считать, что это полезно», – отметил один из источников газеты.
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