Вяльбе посетила инаугурацию Путина: «В очередной раз испытала гордость за страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надежных руках»

Теги лыжные гонки Владимир Путин Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе посетила инаугурацию президента России.

Церемония инаугурации Владимира Путина прошла сегодня в Кремле. 

«Уже не первый раз участвую в церемонии инаугурации. Все было торжественно и волнительно, пожалуй, как никогда ранее. Пообщаться с Владимиром Владимировичем не удалось, конечно.

Думаю, на таком мероприятии никому, кроме участников церемонии, и не удается с ним поговорить. Но когда он идет через зал, здоровается с присутствующими, каждый естественно думает, что именно с ним.

Я находилась в первом ряду, но в кадр не попала. Ничего страшного, я не для этого там присутствовала. В очередной раз испытала гордость за свою страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надежных руках.

В этот переломный для страны и для всего мира момент только с таким лидером мы можем добиться успеха и дальнейшего процветания», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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59 комментариев
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🤮
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Я находилась в первом ряду, но в кадр не попала.

Редактор, исправьте не попала на не влезла.
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Я в очередной и очень редкий раз испытала оргазм - сказала Вяльбе и расстроилась.
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Просто интересно, портреты вождя у нее даже в сортире и ванной комнате висят?
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Вяльбе выедь за МКАД,посмотри как народ живет.
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Ответ Заборостроитель
Путин положил на Конституцию... свою руку 🥁
Он и на страну положил... не руку)
+25
-5
+20
Человек который на каждом углу кричит о традиционных ценностях, семье, православии а сам живёт в разводе, родных детей не признает своими, скорее всего имеет детей с одной там гимнасткой и в церковь ходит по праздникам только, думаю, не может вызывать не то что симпатию, а, даже, обычное доверие
+20
-3
+17
День парада верноподданических чувств на спортсе.
+18
-3
+15
Ответ ks-1993
Комментарий скрыт
Техника, автомобили, сырье для продуктов, даже сырье для фастфудов, бензин, стройматериалы, нормальная одежда, обувь, мебель, авиаперелёты (в следствии керосина и сборов), отдых на морях и просто туризм зарубежный - все это зависит напрямую от доллара, потому что производится за рубежом, закупается за рубежом или же облагается таможенными сборами при ввозе, и вы удивитесь, тоже в валюте. Можете дальше кушать белорусские креветки, ваше право, как и жить в интернете, а не в реальном мире. Хотя, судя по тональности комментария живете вы в российском телевизоре.

искренне надеюсь что у Вас Жигули, комментарий написан с компьютера Протон, носите Вы только рязанский текстиль и кроссовки самарского кедостроительного завода, а телефон исключительно Йотафон. Иначе это лицемерие.
+16
-3
+13
Ответ MikhaL
Просто интересно, портреты вождя у нее даже в сортире и ванной комнате висят?
Нет. Это обычные подхалимы. Сменится вождь, сменится и риторика
+15
-2
+13
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Комментарий скрыт
Почему квалифицированые трудолюбивые люди не могут купить компьютер за адекватные деньги, хороший автомобиль, за нормальный ценник, или просто сходить на привычный дубляж в кино, хотя 3 года назад все это было доступно?

Или почему квалифицированный трудолюбивый человек, при условии например работы на одном и том же месте, в 13-м году получал 3000 долларов, а теперь дай бог если 1000, хотя его ставка не менялась?
+16
-4
+12
Когда начинаешь лизать, то уже сложно остановиться
+14
-3
+11
Успех и процветание в чём выражается? Лично для меня в уровне жизни населения и особенно размере пенсий.
+12
-2
+10
Путин положил на Конституцию...
свою руку
🥁
+13
-4
+9
А гордость от чего? Вроде не награждали никого, номера акробатические не показывали
+12
-3
+9
Ответ ks-1993
Ещё раз. у нас в стране не продают квартиры за 15000 долларов, а продают за рубли. Машины тоже продают и покупают за рубли. Сырье и прочее это история себестоимости, любой продукт не важно, где он произведен сейчас имеет импортную составляющую. Но мы живём в России и коммуналку ты же платим в рублях, а не долларах. Исходя из вашей логике, она у нас падает, а не растет. Ведь раньше это было 80 долларов, а сейчас условно 50. Красота не правда ли.
Ну вы считать не умеете (наверное в Ольгино этому не учат). даже если бы цены на коммуналку не менялись (а они выросли очень даже как) с 3000$ я бы платил 80, то есть 2,5% от зарплаты, а платить 50$ с 1000$, это 5% от зарплаты. То есть народ беднеет. Кроме вас конечно, вам, вероятно платят за такие комментарии, но считать не учат
+10
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+9
Ответ Savardus
Человек который на каждом углу кричит о традиционных ценностях, семье, православии а сам живёт в разводе, родных детей не признает своими, скорее всего имеет детей с одной там гимнасткой и в церковь ходит по праздникам только, думаю, не может вызывать не то что симпатию, а, даже, обычное доверие
а в Омерике госдолг и президент падает, а наш вон какой мача! Гойда!!!
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0
+6
Ответ Джовани
Вяльбе выедь за МКАД,посмотри как народ живет.
метла в ремонте
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+5
Я находилась в первом ряду, но в кадр не попала сообщила вяльбе.
от себя замечу, что очень жаль, что этого не произошло, вполне этот кадр можно было бы показать на канале "киноужас" на нтв+.
+5
0
+5
В чем гордость за страну?
Может за высокие зарплаты?
Или приличные пенсии?
А стоп...
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0
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Много я персонажей видывал, но Вяльбе - это просто императрица всех кринжовых жополизов.
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Ответ MikhaL
Просто интересно, портреты вождя у нее даже в сортире и ванной комнате висят?
Нет конечно.
Она просто поняла, как и другие, каким образом можно быть у кормушки и грести блага обеими руками.
Падет режим, она первая будет кричать ату его.
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Ответ Лыж_Ник
Комментарий удален модератором
Привет. А что плохого в сое?
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Ответ ks-1993
Комментарий скрыт
Сколько стоила лада Веста в рублях в 21 и сколько сейчас?
+5
-1
+4
Ответ Лыж_Ник
Комментарий удален модератором
Зачем вы заимствуете риторику западных консерваторов? Тема про соевых либералов это же чисто западная фишка. Что за вторичность во всем и вся? Для России это вообще не актуально. Еще БЛМ вспомни
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Неужто в дверь прошла?
+3
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кто в уши заливал, что Вяльбе не было
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Ответ true-shadow
🤮
Вяльбе верноподданически провела прямую параллель -Президент-гордость за страну. Володин ей не простит плагиата.
+2
0
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Вот для чего она все это делает
+2
0
+2
Да уж, надёжней не придумаешь...
+1
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