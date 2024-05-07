Вяльбе посетила инаугурацию Путина: «В очередной раз испытала гордость за страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надежных руках»

Елена Вяльбе посетила инаугурацию президента России.

Церемония инаугурации прошла сегодня в Кремле.

«Уже не первый раз участвую в церемонии инаугурации. Все было торжественно и волнительно, пожалуй, как никогда ранее. Пообщаться с Владимиром Владимировичем не удалось, конечно.

Думаю, на таком мероприятии никому, кроме участников церемонии, и не удается с ним поговорить. Но когда он идет через зал, здоровается с присутствующими, каждый естественно думает, что именно с ним.

Я находилась в первом ряду, но в кадр не попала. Ничего страшного, я не для этого там присутствовала. В очередной раз испытала гордость за свою страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надежных руках.

В этот переломный для страны и для всего мира момент только с таким лидером мы можем добиться успеха и дальнейшего процветания», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).