Вяльбе посетила инаугурацию Путина: «В очередной раз испытала гордость за страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надежных руках»
Елена Вяльбе посетила инаугурацию президента России.
Церемония инаугурации Владимира Путина прошла сегодня в Кремле.
«Уже не первый раз участвую в церемонии инаугурации. Все было торжественно и волнительно, пожалуй, как никогда ранее. Пообщаться с Владимиром Владимировичем не удалось, конечно.
Думаю, на таком мероприятии никому, кроме участников церемонии, и не удается с ним поговорить. Но когда он идет через зал, здоровается с присутствующими, каждый естественно думает, что именно с ним.
Я находилась в первом ряду, но в кадр не попала. Ничего страшного, я не для этого там присутствовала. В очередной раз испытала гордость за свою страну. Уверена, что с таким президентом Россия в надежных руках.
В этот переломный для страны и для всего мира момент только с таким лидером мы можем добиться успеха и дальнейшего процветания», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Редактор, исправьте не попала на не влезла.
искренне надеюсь что у Вас Жигули, комментарий написан с компьютера Протон, носите Вы только рязанский текстиль и кроссовки самарского кедостроительного завода, а телефон исключительно Йотафон. Иначе это лицемерие.
Или почему квалифицированный трудолюбивый человек, при условии например работы на одном и том же месте, в 13-м году получал 3000 долларов, а теперь дай бог если 1000, хотя его ставка не менялась?
свою руку
🥁
от себя замечу, что очень жаль, что этого не произошло, вполне этот кадр можно было бы показать на канале "киноужас" на нтв+.
Может за высокие зарплаты?
Или приличные пенсии?
А стоп...
Она просто поняла, как и другие, каким образом можно быть у кормушки и грести блага обеими руками.
Падет режим, она первая будет кричать ату его.