Татьяна Тарасова: «Я и каждый российский человек смотрел инаугурацию Путина. Всегда поддерживаю его во всех начинаниях»

Теги Татьяна Тарасова Владимир Путин Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что каждый россиянин смотрел инаугурацию Путина.

«Я и каждый российский человек смотрел инаугурацию Владимира Путина. Мои ожидания совпали со всем тем, что я услышала.

Путин хорошо и проникновенно говорил, и всего в его речи мне хватило.

Разделяю его точку зрения и всегда поддерживаю во всех начинаниях!» – сказала заслуженный тренер СССР.

 

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70 комментариев
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Я начинаю подозревать, что под словом "российский" они все имеют в виду что-то своё.
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Меня, видимо, вычеркнули из россиян - я это действо не смотрел
+102
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Фестиваль вылизывания того, что, как правильно говорил Юрий Юлианович, не является Родиной, объявляется открытым!
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"Я и все остальные бездельники, которым нечем заняться в рабочий день" - так правильнее.
+56
-1
+55
В 77 лет о душе нужно думать.
+46
-2
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Фу
+34
-3
+31
Я не смотрел,я теперь не российской человек?
+33
-3
+30
Смотреть бессмысленное шоу о том что у страны украли ещё 6 лет нормального развития? Нет, спасибо
+29
-5
+24
Как плохо она умает о нашем народе. Кто не бездельник, тот работал...
+20
-1
+19
Что у них за привычка говорить всегда за всех соотечественников?
+17
-1
+16
Ответ Петроград
Я начинаю подозревать, что под словом "российский" они все имеют в виду что-то своё.
Разные у нас ценности с Тарасовой....
+13
-1
+12
Когда-то Главдед проникновенно говорил о том,что не будет повышать пенсионный возраст,изменять Конституцию и что войны на Украине не будет.
+15
-4
+11
Либо я не россиянин, либо ещё что не так. Лично я работал. А то, что он говорит красиво, действительно все знают и за рубежом тоже даже.
+12
-2
+10
Ответ Ебздрогыч
Фестиваль вылизывания того, что, как правильно говорил Юрий Юлианович, не является Родиной, объявляется открытым!
Этот фестиваль не прекращался, периодически вспыхивает с новой силой
+9
0
+9
хорошо, что я русский, а не российский человек, поэтому неинтересно смотреть подобное.
+8
-2
+6
Не лизнешь, к госкорыту не приползешь.
+5
0
+5
Ответ Христиан Юла
В 77 лет о душе нужно думать.
впрочем, как и в любом другом возрасте)
+6
-1
+5
Ответ утиный пляжик
Что у них за привычка говорить всегда за всех соотечественников?
Это стандартный прием демагогии. Ибо если раскладывать по фактам, то картина будет совсем не такой, о которой они могли бы говорить без ущерба для доступа к кормушке.
+3
0
+3
Да вы любого спросите! Где любой?.. Вот он! - классика 👏👏👏
+3
0
+3
Ответ Veld
не смотрел ни одной за последние лет пять - зачем?
А сколько их было за последние лет 5?
+2
0
+2
Всегда поддерживаю его во всех начинаниях

Повышение пенсионного возраста, налогов, миллион пустых обещаний... Я правильно понял? Про остальное вообще молчу
+3
-1
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Хорошо и проникновенно говорил...
А больше и российскому народу и не надо, зачем ему хорошее здравоохранение или образование, будут и этими бестолковыми речами сыты
+2
0
+2
Ответ Петроград
Я начинаю подозревать, что под словом "российский" они все имеют в виду что-то своё.
Я теперь думаю россияне и русские это разные из разных стран, и я почему то отношусь ко вторым
+2
0
+2
Все Россияне на позитиве
Ждали свершений и перемен
Но в этот вечер был не активен
Сборной России маленький член

В оригинале было про Аршавина, но в целом и сегодня подходит
+7
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Чё там смотреть-то ? За кого болеть? Там и слушать нечего.Берем любую речь за последние 10 лет...Несколько десятков слов меняем местами и готово.
+2
-1
+1
Вообще-то кроме восточных регионов рабочий день в разгаре был. Вроде выходного сегодня не объявляли
+1
0
+1
Интересно кто эту хрень не смотрел? Я не смотрел. А ты?
+1
0
+1
российский человек, это новояз?
+1
0
+1
Ответ Петроград
Я начинаю подозревать, что под словом "российский" они все имеют в виду что-то своё.
Это как в Питере под словом газ...
+3
-2
+1
Ответ Михаил Мельниченко
Этот фестиваль не прекращался, периодически вспыхивает с новой силой
Я только никак не могу припомнить, когда это меня угораздило купить на него билет...
+1
0
+1
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