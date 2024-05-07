Татьяна Тарасова: «Я и каждый российский человек смотрел инаугурацию Путина. Всегда поддерживаю его во всех начинаниях»
Татьяна Тарасова заявила, что каждый россиянин смотрел инаугурацию Путина.
«Я и каждый российский человек смотрел инаугурацию Владимира Путина. Мои ожидания совпали со всем тем, что я услышала.
Путин хорошо и проникновенно говорил, и всего в его речи мне хватило.
Разделяю его точку зрения и всегда поддерживаю во всех начинаниях!» – сказала заслуженный тренер СССР.
Повышение пенсионного возраста, налогов, миллион пустых обещаний... Я правильно понял? Про остальное вообще молчу
А больше и российскому народу и не надо, зачем ему хорошее здравоохранение или образование, будут и этими бестолковыми речами сыты
Ждали свершений и перемен
Но в этот вечер был не активен
Сборной России маленький член
В оригинале было про Аршавина, но в целом и сегодня подходит