Татьяна Тарасова: «Я и каждый российский человек смотрел инаугурацию Путина. Всегда поддерживаю его во всех начинаниях»

Татьяна Тарасова заявила, что каждый россиянин смотрел инаугурацию Путина.

«Я и каждый российский человек смотрел инаугурацию . Мои ожидания совпали со всем тем, что я услышала.

Путин хорошо и проникновенно говорил, и всего в его речи мне хватило.

Разделяю его точку зрения и всегда поддерживаю во всех начинаниях!» – сказала заслуженный тренер СССР.