Панарин во 2-м матче с «Каролиной»: 3 передачи, 4 хита и малый штраф во 2-м овертайме за 32:24. У него 3+4 в 6 играх в этом плей-офф

Артемий Панарин сделал 3 передачи во 2-м матче серии с «Каролиной».

Форвард « » трижды ассистировал партнерам во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (4:3 2ОТ, 2-0).

В активе россиянина стало 7 (3+4) очков в 6 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Панарин (32:24 – третье время в команде, 7:16 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 4 силовых приема и сделал 2 блока.

Во втором овертайме нападающий получил малый штраф за нарушение правил против Мартина Нечаса.