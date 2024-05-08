Панарин во 2-м матче с «Каролиной»: 3 передачи, 4 хита и малый штраф во 2-м овертайме за 32:24. У него 3+4 в 6 играх в этом плей-офф

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал 3 передачи во 2-м матче серии с «Каролиной».

Форвард «Рейнджерс» трижды ассистировал партнерам во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (4:3 2ОТ, 2-0). 

В активе россиянина стало 7 (3+4) очков в 6 играх в текущем плей-офф. 

Сегодня Панарин (32:24 – третье время в команде, 7:16 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 4 силовых приема и сделал 2 блока. 

Во втором овертайме нападающий получил малый штраф за нарушение правил против Мартина Нечаса. 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красава Тёма) в этом году он и в по такой же, мог красоту положить в овертайме...
+15
0
+15
Просто хорош! Жду большего и помалкиваю, чтобы не сглазить…
+13
0
+13
Надеюсь дальше будет больше заброшенных шайб
+7
0
+7
Хорошо играл
+1
0
+1
Артемий молодчик!
+1
0
+1
какое приятное утро)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий