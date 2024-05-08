«ПСЖ» не сделает требл и не сможет выиграть 4 трофея за сезон

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Суперкубок Франции Футбол

«ПСЖ» не сделает квадрупл после вылета из Лиги чемпионов.

«Боруссия» выбила «ПСЖ» из 1/2 финала Лиги чемпионов, победив в обоих матчах со счетом 1:0.

Таким образом, команда Луиса Энрике потеряла возможность выиграть четыре трофея за сезон – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

На данный момент «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, а в финале Кубка встретится с «Лионом».

Также парижане лишись шансов на требл: традиционно им считается победа в чемпионате, национальном кубке и еврокубковом турнире.

56 комментариев
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Заходят Ливерпуль и ПСЖ в бар за квадруплом...
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Заходят Ливерпуль и ПСЖ в бар за квадруплом...
По итогу скинулись кароче
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кто то за них болеет?
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Горе то какое))).
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В итоге то что? З*лупл выходит?)
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Оба драли твою Барселону во все щели
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+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Заходят Ливерпуль и ПСЖ в бар за квадруплом...
А там Мансити уже в зюзю
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Вот такой он неуловимый квадрупл, стоит про него заговорит - от всех ускользает..
+3
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Надеюсь, финал будет чисто немецким.
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Ответ тайлер код
кто то за них болеет?
Жеромы Ротены какие-нибудь. Кстати он наверняка после игры выберет какую то мишень для хейта. Раньше был Месси, потом Вератти.
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Ответ elkipalki
В итоге то что? З*лупл выходит?)
входит и выходит
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Скорее Байер сделает требл
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говорят псж по заветам Пети до сих пор держит за горловку боруссии
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Бабки то футбол не играют, представляете)
Этот сезон типичный пример. Байер, Болонья, Астон Вилла, Карабах, теперь еще и Дортмунд, в который мало кто верил в финале ЛЧ!!!
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Шансы на 3-лупл по-прежнему высоки
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Да что вы говорите! А что, были шансы?
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Когда увидел кэфф на победу Псж 1.5 смеялся в голос, как будто они с лохами какими то играли ). За два матча ни одного гола не забили, всё таки сказалось не опытность малолетних игроков Энрике, в полуфинале не хватило условного топа вроде Бернарду Силвы или Салаха. Один Мбаппе не воин в таких матчах, тем более Килиан и сам без огня сейчас.
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Теперь еще надо притопить за Лион.
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Ответ тайлер код
кто то за них болеет?
недоразумение с аватаркой байера
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Ответ тайлер код
кто то за них болеет?
хочется, чтобы Мбаппе отличился, хоть он и противный
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Ответ тайлер код
кто то за них болеет?
никто
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Ответ тайлер код
кто то за них болеет?
Глоры Кришти, и болелы Реала, всей оравой причём. Им надо было, чтобы ПСЖ вышел в финал, чтобы было где сказать, что без вашиво Месси ПеСеЖе вышел в финал, а вместе с ним вылетел от 1/8. Ко ко
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Ответ bartra
Банда шутнико про квадрупл. Смешнее всего что вы шутки друг друга копируете и пишете их под каждым постом ) 🤡
Однупловец🤡
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Пхахах, а кто-то реально на это надеялся?
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ПСЖ не сделает ничего и никогда, кроме победы в Лиге 1… они только подкупать могут таких подонков как Неймар, Дембеле… никто ничего не добивался в ПСЖ, даже Мбаппе… Деньгами удачу не купишь….
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Парижская помойка не достойна
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Ну жоска вы спортс.ру пинаете ПСЖ))) у вас какой-то алгоритм из комментов? 90% ветки футбола составляет заголовки чуть не в стиле "позор мешкам катара". Никаких пристрастии, ну да.
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Спасибо надо сказать,что в финал не вышли,там что Бавария что Реал для них такое позорище бы устроили,что Боруссии проиграть медом покажется
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Чтобы сделать требл, ПСЖ нужно за год до этого занять 5-е место в чемпионате Франции;)))
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