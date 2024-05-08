«ПСЖ» не сделает требл и не сможет выиграть 4 трофея за сезон
«ПСЖ» не сделает квадрупл после вылета из Лиги чемпионов.
«Боруссия» выбила «ПСЖ» из 1/2 финала Лиги чемпионов, победив в обоих матчах со счетом 1:0.
Таким образом, команда Луиса Энрике потеряла возможность выиграть четыре трофея за сезон – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
На данный момент «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, а в финале Кубка встретится с «Лионом».
Также парижане лишись шансов на требл: традиционно им считается победа в чемпионате, национальном кубке и еврокубковом турнире.
Этот сезон типичный пример. Байер, Болонья, Астон Вилла, Карабах, теперь еще и Дортмунд, в который мало кто верил в финале ЛЧ!!!