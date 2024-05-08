«ПСЖ» не сделает требл и не сможет выиграть 4 трофея за сезон

«ПСЖ» не сделает квадрупл после вылета из Лиги чемпионов.

«Боруссия» выбила «ПСЖ» из 1/2 финала чемпионов, победив в обоих матчах со счетом 1:0.

Таким образом, команда потеряла возможность выиграть четыре трофея за сезон – чемпионат, и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

На данный момент « » выиграл Лигу 1 и , а в финале Кубка встретится с «Лионом».

Также парижане лишись шансов на требл: традиционно им считается победа в чемпионате, национальном кубке и еврокубковом турнире.