Моуринью хотел бы вернуться в «МЮ», но клуб не планирует его приглашать (MEN)

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» не вернет Жозе Моуринью, несмотря на его желание.

По информации Manchester Evening News, португальский специалист, работавший в «Юнайтед» с 2016 по 2018 год, хотел бы вернуться в клуб. Он сообщил об этом людям из своего окружения.

Моуринью дружит с совладельцем «МЮ» Джимом Рэтклиффом. Однако манкунианцы не планируют приглашать 61-летнего специалиста. 

Моуринью остается без работы с января этого года. Его последним клубом была «Рома». 

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 35 туров. 

56 комментариев
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Есть много современных тренеров, зачем он МЮ? Моуриньо много чего хочет, последнее время постоянно раздает интервью и уже на полном серьезе хвастается кубками/финалами ЛЕ и ЛК, лишь бы куда-нибудь позвали. Это удивительно! В нулевые он чуть ли не самым дерзким тренером казался, чем и полюбился, но так быстро постарел тактически и ментально, пока тот же Анчелотти отжигает.
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+44
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Руководство МЮ на коленях обязано приползти к Жозе и просить его возглавить их середняк. Ну и Квертино лицо показать.
Зачем он нужен? МЮ из середняков не выберется под его руководством.
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Моуриньо оставляет за собой такой зловонный след, что мало кто смотрии на его тренерские навыки
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Моур > 10Хаг
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+6
Руководство МЮ на коленях обязано приползти к Жозе и просить его возглавить их середняк. Ну и Квертино лицо показать.
+30
-24
+6
Ответ кашкаКа
Анчелотти тоже не всегда отжигал и побеждал, но на старости начал. А Моуриньо - наоборот. Сначала был в новинку и в тренде, а теперь его футбол не катит.
"но на старости начал"
Так понимаю, финал ЛЧ Милан-Юве закончился вчера?
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Моур > 10Хаг
При Моуре мы три трофея взяли, да и не громили нас все кому не лень, хоть сама игра и была отвратительной
+6
0
+6
Ответ кашкаКа
Анчелотти тоже не всегда отжигал и побеждал, но на старости начал. А Моуриньо - наоборот. Сначала был в новинку и в тренде, а теперь его футбол не катит.
Анчелотти всегда отжигал и побеждал, начиная с "Милана", когда ему было чуть больше сорока лет.
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+4
Моуру нужен какой-нибудь топ в своей лигеПусть в Азию чешет.Он чахнет без побед
+4
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+3
А смысл? Станет чуть лучше, но в конечном итоге результат будет как обычно, скандалы и увольнение на следующий год. Маур уже пройденный этап. Нужно искать того, кто будет разгребать весь этот бардак в МЮ и давать ему время, идти путем Арсенала и Артеты
+4
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+3
Моур как устаревший начальник которые до сих пор считает удалёнку злом, класс от этого не меньше чем у начальников противоположного мнения, но коллектив работает хуже потому что мотивации и настроения хуже
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Ответ Cearvm
Есть много современных тренеров, зачем он МЮ? Моуриньо много чего хочет, последнее время постоянно раздает интервью и уже на полном серьезе хвастается кубками/финалами ЛЕ и ЛК, лишь бы куда-нибудь позвали. Это удивительно! В нулевые он чуть ли не самым дерзким тренером казался, чем и полюбился, но так быстро постарел тактически и ментально, пока тот же Анчелотти отжигает.
Причём Анчелотти как тренер начал отжигать задолго до Моура. Ещё в 90-е с Пармой был хорош.
+2
0
+2
Ответ Cearvm
Есть много современных тренеров, зачем он МЮ? Моуриньо много чего хочет, последнее время постоянно раздает интервью и уже на полном серьезе хвастается кубками/финалами ЛЕ и ЛК, лишь бы куда-нибудь позвали. Это удивительно! В нулевые он чуть ли не самым дерзким тренером казался, чем и полюбился, но так быстро постарел тактически и ментально, пока тот же Анчелотти отжигает.
думаешь мостовой согласится?
+4
-2
+2
Лучше Хага
+11
-9
+2
Маур неплохой вариант.Всякое лучше 7Хага
+1
0
+1
А я хотела бы жить на Манхеттене, но он просто диджей на радио
+2
-1
+1
Ну и дураки. Он бы за сезон им бы защиту поставил. Он печки этим бедолагам щас плясать надо.
+2
-1
+1
Моуриньо идём к нам
+1
0
+1
Говорите Маур плохой. Ну..ну.. кто на новенького, кто там следующий с новыми идеями... да помоложе. После Маура много брали трофеев? Просто болельщики МЮ по сути не благодарные. Так же как и Рома.
+3
-2
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Ответ Igor Ryabchikov
Зачем он нужен? МЮ из середняков не выберется под его руководством.
Стадия принятия
Маню середняк. Это точно
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Ответ Cearvm
Есть много современных тренеров, зачем он МЮ? Моуриньо много чего хочет, последнее время постоянно раздает интервью и уже на полном серьезе хвастается кубками/финалами ЛЕ и ЛК, лишь бы куда-нибудь позвали. Это удивительно! В нулевые он чуть ли не самым дерзким тренером казался, чем и полюбился, но так быстро постарел тактически и ментально, пока тот же Анчелотти отжигает.
Огласите пожалуйста весь список тренеров, которые удовлетворяют уровню мю и их амбициям
0
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0
Ответ Cearvm
Есть много современных тренеров, зачем он МЮ? Моуриньо много чего хочет, последнее время постоянно раздает интервью и уже на полном серьезе хвастается кубками/финалами ЛЕ и ЛК, лишь бы куда-нибудь позвали. Это удивительно! В нулевые он чуть ли не самым дерзким тренером казался, чем и полюбился, но так быстро постарел тактически и ментально, пока тот же Анчелотти отжигает.
Да, Моур превратился в самовлюблённого нарцисса - даже Бавария его не рассматривает в качестве тренера☝️
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0
Ответ Cearvm
Есть много современных тренеров, зачем он МЮ? Моуриньо много чего хочет, последнее время постоянно раздает интервью и уже на полном серьезе хвастается кубками/финалами ЛЕ и ЛК, лишь бы куда-нибудь позвали. Это удивительно! В нулевые он чуть ли не самым дерзким тренером казался, чем и полюбился, но так быстро постарел тактически и ментально, пока тот же Анчелотти отжигает.
Много ли МЮ выигрывал ЛЕ и ЛК? Вполне солидные цели для нынешнего состояния МЮ.
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Ответ кашкаКа
Анчелотти тоже не всегда отжигал и побеждал, но на старости начал. А Моуриньо - наоборот. Сначала был в новинку и в тренде, а теперь его футбол не катит.
А что катит? 0-2 дома от Байера?
0
0
0
Пускай в сборную идет, его футбол там еще актуален
+2
-2
0
Ответ Cearvm
Есть много современных тренеров, зачем он МЮ? Моуриньо много чего хочет, последнее время постоянно раздает интервью и уже на полном серьезе хвастается кубками/финалами ЛЕ и ЛК, лишь бы куда-нибудь позвали. Это удивительно! В нулевые он чуть ли не самым дерзким тренером казался, чем и полюбился, но так быстро постарел тактически и ментально, пока тот же Анчелотти отжигает.
Анчелотти тоже не всегда отжигал и побеждал, но на старости начал. А Моуриньо - наоборот. Сначала был в новинку и в тренде, а теперь его футбол не катит.
+7
-7
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Думаю, Тухель следующий тренер манков.Поттер ещё возможен,но врят ли.После финала кубка объявят
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Ответ Leon Petov
Только вот с этим составом даже Моур вряд ли что сделает. Хаг нормально привёз неликвида
"даже Моур" 😂
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-1
0
Давайте так? Семак - в Спартак, Йоземарин в Зенит. Дам спойлер для Тонали - обосрутся оба.
+2
-2
0
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор
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