Моуринью хотел бы вернуться в «МЮ», но клуб не планирует его приглашать (MEN)
«Манчестер Юнайтед» не вернет Жозе Моуринью, несмотря на его желание.
По информации Manchester Evening News, португальский специалист, работавший в «Юнайтед» с 2016 по 2018 год, хотел бы вернуться в клуб. Он сообщил об этом людям из своего окружения.
Моуринью дружит с совладельцем «МЮ» Джимом Рэтклиффом. Однако манкунианцы не планируют приглашать 61-летнего специалиста.
Моуринью остается без работы с января этого года. Его последним клубом была «Рома».
«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 35 туров.
Так понимаю, финал ЛЧ Милан-Юве закончился вчера?
Маню середняк. Это точно