Моуринью хотел бы вернуться в «МЮ», но клуб не планирует его приглашать (MEN)

«Манчестер Юнайтед» не вернет Жозе Моуринью, несмотря на его желание.

По информации Manchester Evening News, португальский специалист, работавший в « » с 2016 по 2018 год, хотел бы вернуться в клуб. Он сообщил об этом людям из своего окружения.

дружит с совладельцем «МЮ» . Однако манкунианцы не планируют приглашать 61-летнего специалиста.

Моуринью остается без работы с января этого года. Его последним клубом была «Рома».

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице , набрав 54 очка после 35 туров.