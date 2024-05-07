«ПСЖ» никогда не выигрывал ЛЧ. У клуба один финал – при катарцах и Мбаппе
«ПСЖ» снова упустил шанс выиграть Лигу чемпионов.
Парижане вылетели в 1/2 финала, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1).
Таким образом, «ПСЖ», основанный в 1970 году, никогда в истории не выигрывал Кубок европейских чемпионов или Лигу чемпионов.
«Пари Сен-Жермен» лишь раз играл в решающем матче за трофей – в 2020-м уступили «Баварии» (0:1).
Это также единственный финал парижан при катарцах, владеющих клубом с 2011 года, а также за время выступления форварда Килиана Мбаппе, сперва арендованного, а затем выкупленного у «Монако» за 180 миллионов евро в 2018-м.
23/24 Боруссия Д.
22/23 Бавария
21/22 Реал Мадрид
20/21 Манчестер Сити
19/20 Бавария
18/19 Манчестер Юнайтед
17/18 Реал Мадрид
16/17 Барселона
15/16 Манчестер Сити
14/15 Барселона
13/14 Челси
12/13 Барселона
Пожалуй, это был самый слабый соперник за всю эпоху шейхов.
Наверное ищешь очередные аргументы про то, насколько ПСЖ хорош без Месси и Неймара:)