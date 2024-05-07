«ПСЖ» никогда не выигрывал ЛЧ. У клуба один финал – при катарцах и Мбаппе

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» снова упустил шанс выиграть Лигу чемпионов.

Парижане вылетели в 1/2 финала, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1).

Таким образом, «ПСЖ», основанный в 1970 году, никогда в истории не выигрывал Кубок европейских чемпионов или Лигу чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» лишь раз играл в решающем матче за трофей – в 2020-м уступили «Баварии» (0:1).

Это также единственный финал парижан при катарцах, владеющих клубом с 2011 года, а также за время выступления форварда Килиана Мбаппе, сперва арендованного, а затем выкупленного у «Монако» за 180 миллионов евро в 2018-м.

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171 комментарий
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Месси с Неймаром виноваты, бедный Мбаппе из-за них не выиграл лч
+129
-29
+100
не вижу улыбку дембеле
+90
-5
+85
Один финал в который их вытащил Шупо-Мотинг:))
+84
-31
+53
у Псж один финал при Неймаре, именно он тащил тогда!!!
+42
-5
+37
Ответ Bazilic
Вот что бывает, когда судейка не дарит большинство
не дарит?👀 по-твоему не справедливо удалили араухо?🤨
+43
-10
+33
Вот что бывает, когда судейка не дарит большинство
+59
-35
+24
Ответ Bazilic
Вот что бывает, когда судейка не дарит большинство
араухо, а не судейка
+28
-4
+24
Зачем Реалу такой Мбаппе, который в важных матчах просто исчезает?!
+26
-2
+24
В принципе, они были должны вылетать из ЛЧ ещё на стадии группового этапа, но судьи в матче с «Ньюкаслом» жёстко протащили их. Но уж лучше поздно, чем никогда
+30
-7
+23
И в группе повезло выйти, и с Барсой в равных составах были отвратительны и тут за два матча ничего не забили. Такой команде в финале ЛЧ не место.
+22
0
+22
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий скрыт
Вы за ним последите он в большинстве своем такую ахинею несет, что не зря его минусуют
+22
-4
+18
Кому проигрывал ПСЖ в плей-офф ЛЧ последние 12 лет:
23/24 Боруссия Д.
22/23 Бавария
21/22 Реал Мадрид
20/21 Манчестер Сити
19/20 Бавария
18/19 Манчестер Юнайтед
17/18 Реал Мадрид
16/17 Барселона
15/16 Манчестер Сити
14/15 Барселона
13/14 Челси
12/13 Барселона
Пожалуй, это был самый слабый соперник за всю эпоху шейхов.
+18
-3
+15
Ответ LNk O
Месси с Неймаром виноваты, бедный Мбаппе из-за них не выиграл лч
Погоди, но у него же хет-трик в финале самого сложного турнира ЧМ и золотая бутса, значит должен на классе тащить в ЛЧ. Или паства катарского ЧМ нас обманула?
+38
-26
+12
А виноват Месси за 1,5 сезона обновивший пару рекордов по ассистам.
+22
-10
+12
ПСЖ по хорошему не должен вообще из группы выходить,левую пенку с Ньюкаслом помним
+12
-1
+11
Ответ REDNIK PLAY
Срочно уходить Мбаппе оттуда, пока не погубил карьеру
Наоборот пусть там сгниет) он же развалит любой клуб с такой личкой !
+12
-2
+10
Боруссия!!!!!!!
+11
-2
+9
финал при Неймаре был прежде всего
+9
-1
+8
Опять Неймар и Месси не затащили
+10
-2
+8
При Неймаре надо писать. Его была тогда заслуга
+8
0
+8
При Неймаре скорее, Мбейпал тогда ничего не показал ,и сейчас так же ...
+7
-1
+6
Красиво Мбаппе нырнул в конце
+7
-2
+5
Ромка, ты где потерялся?)
Наверное ищешь очередные аргументы про то, насколько ПСЖ хорош без Месси и Неймара:)
+5
0
+5
Да они и не выиграют никогда,ну это же смех смехом.Собрали все самое дорогое быдло в мире и на что то надеются,а Месси с Неймаром мешали всей этой движухе ну ппц как,ага.
+5
0
+5
Можно купить игроков, но нельзя купить команду
+5
0
+5
Дортмунд хозяин ПСЖ сначало в группе вытерли ноги, теперь в полуфинале
+7
-2
+5
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Кому проигрывал ПСЖ в плей-офф ЛЧ последние 12 лет: 23/24 Боруссия Д. 22/23 Бавария 21/22 Реал Мадрид 20/21 Манчестер Сити 19/20 Бавария 18/19 Манчестер Юнайтед 17/18 Реал Мадрид 16/17 Барселона 15/16 Манчестер Сити 14/15 Барселона 13/14 Челси 12/13 Барселона Пожалуй, это был самый слабый соперник за всю эпоху шейхов.
БВБ как минимум не хуже МЮ 19 года
+4
0
+4
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Как фол в 1/4 лч отличается от фола в любом другом матче?
+4
0
+4
Ответ LNk O
Месси с Неймаром виноваты, бедный Мбаппе из-за них не выиграл лч
Ладно Неймар, там реально тащер был в ПСЖ, но Месси? 0+0 в плей офф и незабитая пенка когда Мбаппе как раз единственный на своих плечах ПСЖ тащил, ох уж эти фанатики Барселоны)
+6
-2
+4
Спасибо Боруссии, что поддержала славную традицию ТСЖ!
+4
0
+4
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