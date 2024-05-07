«ПСЖ» никогда не выигрывал ЛЧ. У клуба один финал – при катарцах и Мбаппе

«ПСЖ» снова упустил шанс выиграть Лигу чемпионов.

Парижане вылетели в 1/2 финала, дважды проиграв « » Дортмунд (0:1, 0:1).

Таким образом, « », основанный в 1970 году, никогда в истории не выигрывал Кубок европейских чемпионов или .

«Пари Сен-Жермен» лишь раз играл в решающем матче за трофей – в 2020-м уступили «Баварии» (0:1).

Это также единственный финал парижан при катарцах, владеющих клубом с 2011 года, а также за время выступления форварда , сперва арендованного, а затем выкупленного у «Монако» за 180 миллионов евро в 2018-м.