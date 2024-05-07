Министр спорта Дагестана – об инциденте с тренером: «Этот человек больше никогда не будет работать с детьми»

Теги происшествия MMA Сажид Сажидов Бокс/MMA/UFC

Министр спорта Дагестана прокомментировал инцидент с детским тренером.

Напомним, что на соревнованиях по борьбе в Оренбургской области дагестанский тренер избил несовершеннолетнего воспитанника из-за поражения.

«Это частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее.

Никто не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена, применять силу. Даже в воспитательных целях. У этого взрослого человека, позволившего себе такое, явно не все в порядке в голове.

Необходимо проверить его психологическое состояние. Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале», – заявил министр спорта Дагестана Сажид Сажидов.

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3 комментария
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Ответ true-shadow
этот "человек" должен присесть или административно пострадать как минимум. а не запрет на работу с детьми
Это дело не министра спорта. Должно быть заявление от законных представителей пострадавшего.
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Поставьте его со взрослыми работать, пусть опистюливают каждую тренировку
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