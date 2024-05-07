НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Кливленд» в 1-м матче, «Оклахома» – «Даллас»
Сегодня стартуют две серии 2-го раунда плей-офф НБА.
Победитель регулярного чемпионата «Бостон» примет на своей площадке «Кливленд». Лидер Западной конференции «Оклахома» встретится дома с «Далласом».
Второй раунд (до четырех побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 мая, 02.00, «TD Garden»
Счет в серии – 0-0.
- Дата проведения
- 8 мая, 04.30, «Paycom Center»
Счет в серии – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Порзингиса не будет всю серию, с Алленом пока непонятки.