НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Кливленд» в 1-м матче, «Оклахома» – «Даллас»

Сегодня стартуют две серии 2-го раунда плей-офф НБА.

Победитель регулярного чемпионата « » примет на своей площадке « ». Лидер Западной конференции «Оклахома» встретится дома с « ».

Второй раунд (до четырех побед)

Первые матчи

Счет в серии – 0-0.

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.