НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Кливленд» в 1-м матче, «Оклахома» – «Даллас»

Теги результаты Бостон Кливленд Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня стартуют две серии 2-го раунда плей-офф НБА.

Победитель регулярного чемпионата «Бостон» примет на своей площадке «Кливленд». Лидер Западной конференции «Оклахома» встретится дома с «Далласом».

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Первые матчи

Бостон – Кливленд
Дата проведения
8 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0.

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
8 мая, 04.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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За Кливленд и Даллас. Зеленым соболезнуем, желаем развала команды в межсезонье после очередного провала Джеев
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Ну что я могу сказать...Кливленд не впечатлил в первом раунде, но надеюсь, что парни все-таки пободаются с Бостоном, хотя бы 1 игру возьмут, а лучше 2.
Порзингиса не будет всю серию, с Алленом пока непонятки.
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При всем уважении к атакующим способностям Гарленда и Митчелла, как они собираются защищаться против Тейтума, Холидея, Уайта и Брауна. Практически в любой комбинации это мисматч. Одним Ньянгом на всех не напасешься
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0
Удачи Бэтмону и Робину в битве с молодыми и дерзкими! А Кливленду остается молиться что у зеленых не полетит из-за дуги)
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В целом, если Митчелл сможет в каждой игре набирать по 101 очку, остальные наковыряют суммарно хотя бы 20-30, то шансы на победу Кавс вполне осязаемые
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