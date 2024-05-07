«Боруссия» вышла в финал ЛЧ впервые с 2013 года. Тогда проиграли «Баварии»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов.

Команда Эдина Терзича дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

В последний раз дортмундцы доходили до финала в 2013 году. Матч тоже проходил в Лондоне, и выиграла его «Бавария» – 2:1.

156 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Опять весна, опять престиж
Опять в ЛЧ #### «Париж»😂😂😂
+99
-12
+87
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/gorkynavkus/2487353.html чекайте верхний коммент. В 2019 году Хуммельса выпнули из Баварии, сказав ему, что он не будет играть, предпочтя ему видение Ковача с Зюле и Эрнандеса. Сейчас Зюле сидит в запасе уже Боруссии, а другого он выбил в полуфинале ЛЧ, приятно осознавать, что все таки немного разбираешься в футболе, жизнь - очень ироничная штука :)
+69
-3
+66
жизнь лучший драматург: Ройс начинал карьеру в Дортмунде в своём первом сезоне - финал ЛЧ против Баварии, так же и закончить может - финалом ЛЧ против Баварии
+52
-3
+49
Ответ monah
Снова Месси виноват
С Месси до таких стадий не доходили в принципе.
+63
-20
+43
Ответ JURAVLI
Ну что можно сказать, пора ПСЖ продавать Месси. Видимо действительно именно этот пешеход портит Парижу игру. Не забить за два матча Боруссии это позор. И основная вина конечно на аргентинце. Кстати, если бы Мбаппе играл хотя бы в одном из матчей, то хотя бы один гол бы точно забил. Жаль, его не было
С Месси ПСЖ как бы даже из 1/8 не выходили, бггг.
+59
-20
+39
Опять весна
Опять престиж
Опять в ЛЧ
... Париж :)
+43
-7
+36
Ответ monah
Снова Месси виноват
Да, мешал великому Мбаппе показать себя в важных матчах! Наконец-то Мбаппе показал себя!
+38
-14
+24
Снова Месси виноват
+48
-25
+23
Ответ JENNINGS
Опять весна, опять престиж Опять в ЛЧ #### «Париж»😂😂😂
Санчо благодарит лысого, за возможность играть в действительно сильном клубе!
+26
-4
+22
Ответ monah
Снова Месси виноват
с месси бы как обычно в 1/8 вылетели
+26
-9
+17
Ответ ten Hag
Комментарий скрыт
Дома Боруссия много моментов создала и симпатично играла. До гола Хуммельса сегодня не сказать, что прям автобус был. А после прижались, удерживая нужный результат. Сыграли, как должны были. ПСЖ сами виноваты, что как дно играют
+12
-1
+11
ПСЖ домой, а если завтра Байерн пройдет Реал, то здравствует 2013 год! Возвращайте Роббена и Рибери, дер класикер в финале ЛЧ)
+13
-2
+11
Плохо так говорить, но как же я рад видеть эту тухлую рожу Усманчика!!!

Как он там демонстративно радовался, улыбался и пятюни раздавал, когда на пенку подставился во второй игре с Барселоной!

И как же приятно сейчас видеть его личико!!!

Дортмунду огромная благодарность и уважение от болельщика Барселоны, порадовали душу этими кадрами!

Да, нереально везло, что греха таить, но это бумеранг. Не будь привоза Араухо, уверен, не было бы никакого Парижа в полуфинале.
+13
-2
+11
Коло-Муани за сколько там покупали? 😁😁
+10
0
+10
От всей души радуюсь за БД! Поздравления местным болельщикам🙌 Большие молодцы! А ПСЖ как были плюшевыми в такие моменты так и остались.
+9
0
+9
Красавцы.
И ведь могут и Баварию, и Реал обыграть, самый неудобный соперник. Верю в карму для Ройса, что бы поднял ушастого!!!
+9
-1
+8
Можете сколько угодно ныть про отскок, автобус и т.д. Мешок по делу отлетел от достойного андердога
+8
-1
+7
Если по игре, то 1тайм Дортмунт играл лучше, чем ПСЖ, хотя и процент владения у ПСЖ был чуть выше. Боруссия играла намного эффективнее соперника. В противостоянии по сумме двух встреч, она не выглядела слабее ПСЖ.
+6
0
+6
Просто ору над Тен хагом🤣
Где Санчо а где Тен хаг 😂Жаль конечно мю,с таким бездарным тренером,который ещё и отличных игроков сплавляет далеко не уедешь
+6
0
+6
Как же рад за Дортмунд, какие молодцы! Надеюсь Ройс зацепит чашку, футболу нужны такие красивые истории
+6
0
+6
Ответ Simbad
Месси проблемы нуворишей не интересуют. Он к 25 годам, дважды выигрывал ЛЧ, конечно не зиро, как у великого Мбаппе, но тоже неплохо.
Ну так Мбаппе к 25 годам чемпион мира
+11
-5
+6
Ждем Дер Классикер
+6
-1
+5
та команда конечно, была куда сильнее нынешней. Но было бы здорово, если бы Боруссия в финале обыграла Баварию. И Ройс красиво уйдет, да и справедливости ради в этом сезоне ни реал ни бавария не заслуживают ушастого.
+5
0
+5
Очень рад за Дортмунд, надеюсь увидимся в финале!
+5
-1
+4
Ну что можно сказать, пора ПСЖ продавать Месси. Видимо действительно именно этот пешеход портит Парижу игру. Не забить за два матча Боруссии это позор. И основная вина конечно на аргентинце.

Кстати, если бы Мбаппе играл хотя бы в одном из матчей, то хотя бы один гол бы точно забил. Жаль, его не было
+44
-40
+4
Будет не хватать одного человека, Витинья молодец, очень хотел, был везде, новый Модрич
+6
-2
+4
Ответ Okko Acc
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/gorkynavkus/2487353.html чекайте верхний коммент. В 2019 году Хуммельса выпнули из Баварии, сказав ему, что он не будет играть, предпочтя ему видение Ковача с Зюле и Эрнандеса. Сейчас Зюле сидит в запасе уже Боруссии, а другого он выбил в полуфинале ЛЧ, приятно осознавать, что все таки немного разбираешься в футболе, жизнь - очень ироничная штука :)
Как вы долго ждали ,что бы показать свой пик комментаторства !!!
+6
-2
+4
Крушение парижского драндулета
+7
-3
+4
Ответ Рашпель793
С Месси ПСЖ как бы даже из 1/8 не выходили, бггг.
С Месси ПСЖ играл против топовой Баварии и Реалом, который в последствии забрал кубок
+7
-4
+3
а ведь смешно в чём-то - на сегодня ПЯТАЯ команда бундеслиги будет играть в финале Лиги Чемпионов
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий