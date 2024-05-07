«Боруссия» вышла в финал ЛЧ впервые с 2013 года. Тогда проиграли «Баварии»
«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов.
Команда Эдина Терзича дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».
В последний раз дортмундцы доходили до финала в 2013 году. Матч тоже проходил в Лондоне, и выиграла его «Бавария» – 2:1.
Опять в ЛЧ #### «Париж»😂😂😂
Опять престиж
Опять в ЛЧ
... Париж :)
Как он там демонстративно радовался, улыбался и пятюни раздавал, когда на пенку подставился во второй игре с Барселоной!
И как же приятно сейчас видеть его личико!!!
Дортмунду огромная благодарность и уважение от болельщика Барселоны, порадовали душу этими кадрами!
Да, нереально везло, что греха таить, но это бумеранг. Не будь привоза Араухо, уверен, не было бы никакого Парижа в полуфинале.
И ведь могут и Баварию, и Реал обыграть, самый неудобный соперник. Верю в карму для Ройса, что бы поднял ушастого!!!
Где Санчо а где Тен хаг 😂Жаль конечно мю,с таким бездарным тренером,который ещё и отличных игроков сплавляет далеко не уедешь
Кстати, если бы Мбаппе играл хотя бы в одном из матчей, то хотя бы один гол бы точно забил. Жаль, его не было