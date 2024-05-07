«Боруссия» вышла в финал ЛЧ впервые с 2013 года. Тогда проиграли «Баварии»

«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов.

Команда Эдина Терзича дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

В последний раз дортмундцы доходили до финала в 2013 году. Матч тоже проходил в Лондоне, и выиграла его «Бавария» – 2:1.